SuperJob: Самые востребованные вакансии на новых российских территориях — в сфере промышленности и производства

По состоянию на 7 марта 2023 года на присоединенных территориях больше всего требуются работники промышленной и производственной сфер. Об этом сообщили Daily Storm в SuperJob. В компании пришли к такому выводу, подсчитав количество вакансий, размещенных в сервисе.





Второе место в рейтинге востребованных профессий в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях занимают работники из сфер строительства, проектирования и недвижимости. На третьем месте — сотрудники сферы продаж.





На четвертой строчке — вакансии из отраслей транспорта, логистики и складирования. Закрывают рейтинг по количеству вакантных мест административная и хозяйственная работа, а также секретариат.





С момента присоединения к России новых территорий самые востребованные профессии в них меняются не сильно. В декабре больше всего искали строителей и проектировщиков. Еще в числе наиболее желанных работников в октябре и ноябре оказывались медики, фармацевты, а также работники сферы услуг, ремонта и сервисного обслуживания.





Наиболее высокооплачиваемые профессии, по данным SuperJob, на сегодня — начальник отдела правовой работы в Мелитополе (ему готовы платить 200 тысяч рублей), заведующий сектором организации мониторинга и прогноза добычи сырья в этом же городе (его зарплата может составлять от 130 тысяч до 150 тысяч рублей).





Более 100 тысяч также готовы платить полицейскому в Донецке, супервайзеру розничного направления и менеджеру секции розничных продаж в Мелитополе.