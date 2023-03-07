Новости
Новости
St
Помощница Блиновской удивилась новости о планах ФНС в отношении блогерши
Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что орган проверит ее, а также других звезд после дела блогера Лерчек о неуплате налогов undefined
Новости

Помощница Блиновской удивилась новости о планах ФНС в отношении блогерши

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что орган проверит ее, а также других звезд после дела блогера Лерчек о неуплате налогов

Помощница автора «Марафона желаний» Елены Блиновской Марина Ростова прокомментировала RTVI новость о проверке в блогера со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС). По словам Ростовой, им об этом ничего неизвестно. Ранее появилась информация, что ФНС проверит Блиновскую, а также еще десяток звезд.


«Мы ничего не знаем об этом», — сказала Ростова.


7 марта Telegram-канал «112» писал, что ФНС заинтересовался также деятельностью основателя бизнес-клуба «Трансформатор» Дмитрия Портнягина, жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой и других. Это произошло после обвинения блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, в неуплате налогов.


Против Чекалиной возбудили уголовное дело об уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. Ее муж Артем Чекалин фигурирует как пособник по этому делу. Лерчек грозит до шести лет тюрьмы.


По данным Telegram-канала «112», помогать уходить от уплаты налогов Чекалиной могли также ее мать, брат супруга и его жена, а также партнер по бизнесу Роман Вишняков. 

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

«112»: ФНС проверит Блиновскую, Самойлову и других звезд после обвинения блогера Лерчек в неуплате налогов

Валерию Чекалину обвинили в уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей, ее муж проходит пособником по этому делу 7 марта 2023
Dailystorm - «112»: ФНС проверит Блиновскую, Самойлову и других звезд после обвинения блогера Лерчек в неуплате налогов
#проверки #уголовное дело #елена блиновская #налоги #блогеры
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»