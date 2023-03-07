Помощница Блиновской удивилась новости о планах ФНС в отношении блогерши

Помощница автора «Марафона желаний» Елены Блиновской Марина Ростова прокомментировала RTVI новость о проверке в блогера со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС). По словам Ростовой, им об этом ничего неизвестно. Ранее появилась информация, что ФНС проверит Блиновскую, а также еще десяток звезд.





«Мы ничего не знаем об этом», — сказала Ростова.





7 марта Telegram-канал «112» писал, что ФНС заинтересовался также деятельностью основателя бизнес-клуба «Трансформатор» Дмитрия Портнягина, жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой и других. Это произошло после обвинения блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, в неуплате налогов.





Против Чекалиной возбудили уголовное дело об уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. Ее муж Артем Чекалин фигурирует как пособник по этому делу. Лерчек грозит до шести лет тюрьмы.





По данным Telegram-канала «112», помогать уходить от уплаты налогов Чекалиной могли также ее мать, брат супруга и его жена, а также партнер по бизнесу Роман Вишняков.