Новости
Новости
St
Спасшему девочек при теракте в Брянской области мальчику Федору вручили медаль «За доблесть и отвагу»
Губернатор региона Александр Богомаз назвал ребенка настоящим героем undefined
Новости

Спасшему девочек при теракте в Брянской области мальчику Федору вручили медаль «За доблесть и отвагу»

Губернатор региона Александр Богомаз назвал ребенка настоящим героем

Мальчик Федор, проявивший героизм во время нападения диверсантов в Брянской области, был награжден медалью «За доблесть и отвагу». Об этом губернатор региона Александр Богомаз рассказал в своем Telegram-канале, указав, что «не каждый взрослый смог бы повести себя так, как повел Федя».


«Сегодня важный день для всей Брянской области. Потому что в новое время на нашей земле рождаются настоящие герои, готовые проявлять в опасных для жизни условиях самоотверженность, доблесть и отвагу, принимать мужественные решения», написал Богомаз.


2 марта украинские боевики проникли на территорию Климовского района Брянской области и напали на села Любечане и Сушаны. Эти диверсанты погубили мужчину 1966 года рождения и обстреляли гражданскую машину, убив водителя и ранив 10-летнего Федора.


По данным СМИ, ребенок получил ранение в грудь. Тем не менее он помог выбраться из обстрелянной машины двум девочкам и сказал им спрятаться в лесу. Позже мальчику удалось поймать попутку, и этот автомобиль увез детей с места нападения. После этого школьника госпитализировали.


Позднее ребенка успешно прооперировали, а глава региона Александр Богомаз сообщил, что власти Брянской области готовятся к награждению Федора медалью «За отвагу». СК наградил его медалью «Доблесть и отвага».

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Участвующие в СВО братья мальчика из Брянской области рассказали, что гордятся им

Они служат артиллеристами 4 марта 2023
Dailystorm - Участвующие в СВО братья мальчика из Брянской области рассказали, что гордятся им
#дети #брянская область #медаль #рф
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»