Спасшему девочек при теракте в Брянской области мальчику Федору вручили медаль «За доблесть и отвагу»

Мальчик Федор, проявивший героизм во время нападения диверсантов в Брянской области, был награжден медалью «За доблесть и отвагу». Об этом губернатор региона Александр Богомаз рассказал в своем Telegram-канале, указав, что «не каждый взрослый смог бы повести себя так, как повел Федя».





«Сегодня важный день для всей Брянской области. Потому что в новое время на нашей земле рождаются настоящие герои, готовые проявлять в опасных для жизни условиях самоотверженность, доблесть и отвагу, принимать мужественные решения», — написал Богомаз.





2 марта украинские боевики проникли на территорию Климовского района Брянской области и напали на села Любечане и Сушаны. Эти диверсанты погубили мужчину 1966 года рождения и обстреляли гражданскую машину, убив водителя и ранив 10-летнего Федора.





По данным СМИ, ребенок получил ранение в грудь. Тем не менее он помог выбраться из обстрелянной машины двум девочкам и сказал им спрятаться в лесу. Позже мальчику удалось поймать попутку, и этот автомобиль увез детей с места нападения. После этого школьника госпитализировали.





Позднее ребенка успешно прооперировали, а глава региона Александр Богомаз сообщил, что власти Брянской области готовятся к награждению Федора медалью «За отвагу». СК наградил его медалью «Доблесть и отвага».