CNN: Зеленский объяснил оборону Артемовска нежеланием открывать российским военным дорогу на восток Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение властей продолжать оборону Артемовска. В интервью CNN он рассказал, что после взятия города российские военные смогут продолжить наступление уже на другие крупные населенные пункты Донбасса, поэтому «наши ребята там».





«Мы понимаем, что после Бахмута (Артемовска — Примеч. Daily Storm) они (российские войска) могут пойти дальше. Они могут пойти на Краматорск, они могут пойти на Славянск. После Бахмута это будет открытая дорога в другие города <…> на донецком направлении», — сказал Зеленский.





Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка и является важным транспортным узлом для снабжения украинских военных, находящихся на территории Донбасса.





7 марта подполковник в отставке из ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинское командование пытается предотвратить полное окружение Артемовска. Для этого, по его словам, в район города ВСУ перебрасывают дополнительные силы. При этом советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что Артемовск «попал в классическое оперативное окружение» армии России.





6 марта министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Артемовск имеет скорее символическое, чем стратегическое значение. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный позже выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление позиций в Артемовске.