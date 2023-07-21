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Украинский министр культуры Ткаченко покинул свой пост после жесткой критики Зеленского
Президента возмутило, что тот планирует снять комедийный сериал почти за миллион долларов undefined
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Украинский министр культуры Ткаченко покинул свой пост после жесткой критики Зеленского

Президента возмутило, что тот планирует снять комедийный сериал почти за миллион долларов

Министр культуры Украины Александр Ткаченко подал заявление об отставке. Он заявил, что это решение принял из-за «волны недоразумений относительно важности культуры во время конфликта». Глава ведомства рассказал, что «удивился заявлению президента по этому же вопросу».


Ранее Зеленский предложил уволить министра культуры Александра Ткаченко из-за решения снять комедийный сериал о программистах, которые вступили в тероборону. На проект собирались потратить больше 900 тысяч долларов. 


Глава государства заявил, что уже обсудил этот вопрос с премьер-министром страны и предложил два варианта — найти внебюджетные средства или заменить министра культуры. По словам Зеленского, во время конфликта недопустимо тратиться на украшение городов, фонтаны и брусчатку. 


Также реакцию общества вызвали последние решения Минкультуры, среди которых — замена советского герба на украинский трезубец на щите скульптуры «Родина-мать» в Киеве, а также завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида. На его возведение планировалось потратить свыше 13 миллионов долларов. 


Александр Ткаченко занимал пост министра культуры с июня 2020 года. Ранее на сайте Зеленского петиция с просьбой уволить Ткаченко уже набирала необходимые для рассмотрения президентом 25 тысяч голосов, но премьер Шмыгаль заявлял, что не видит оснований, чтобы снять Ткаченко с должности. 

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#украина #культура #владимир зеленский #ткаченко
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