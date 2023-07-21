Украинский министр культуры Ткаченко покинул свой пост после жесткой критики Зеленского

Министр культуры Украины Александр Ткаченко подал заявление об отставке. Он заявил, что это решение принял из-за «волны недоразумений относительно важности культуры во время конфликта». Глава ведомства рассказал, что «удивился заявлению президента по этому же вопросу».





Ранее Зеленский предложил уволить министра культуры Александра Ткаченко из-за решения снять комедийный сериал о программистах, которые вступили в тероборону. На проект собирались потратить больше 900 тысяч долларов.





Глава государства заявил, что уже обсудил этот вопрос с премьер-министром страны и предложил два варианта — найти внебюджетные средства или заменить министра культуры. По словам Зеленского, во время конфликта недопустимо тратиться на украшение городов, фонтаны и брусчатку.





Также реакцию общества вызвали последние решения Минкультуры, среди которых — замена советского герба на украинский трезубец на щите скульптуры «Родина-мать» в Киеве, а также завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида. На его возведение планировалось потратить свыше 13 миллионов долларов.





Александр Ткаченко занимал пост министра культуры с июня 2020 года. Ранее на сайте Зеленского петиция с просьбой уволить Ткаченко уже набирала необходимые для рассмотрения президентом 25 тысяч голосов, но премьер Шмыгаль заявлял, что не видит оснований, чтобы снять Ткаченко с должности.