Пьяный сосед выбросил годовалую девочку из окна квартиры в Комсомольске-на-Амуре

Житель Комсомольска-на Амуре стал фигурантом уголовного дела, после того как выбросил годовалого ребенка с третьего этажа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Девочка выжила и была госпитализирована.





По версии следствия, жительница Комсомольска-на-Амуре наняла для своей маленькой дочери няню. Женщина оказывала услуги на дому. Вечером няня взяла ребенка с собой и пошла в гости к соседу с третьего этажа.





Няня и ее приятель проводили время за распитием алкоголя. В какой-то момент девочка стала плакать. Пьяный сосед разозлился и выбросил ребенка с балкона с высоты третьего этажа на землю.





Мужчину задержали правоохранители. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. Против мужчины уже возбудили дело по статье «покушение на убийство малолетнего». Следователи допрашивают очевидцев происшествия.