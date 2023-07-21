Новости
Новости
St
Пьяный сосед выбросил годовалую девочку из окна квартиры в Комсомольске-на-Амуре
Ребенок, упавший с высоты третьего этажа, выжил, а мужчина стал фигурантом уголовного дела undefined
Новости

Пьяный сосед выбросил годовалую девочку из окна квартиры в Комсомольске-на-Амуре

Ребенок, упавший с высоты третьего этажа, выжил, а мужчина стал фигурантом уголовного дела

Житель Комсомольска-на Амуре стал фигурантом уголовного дела, после того как выбросил годовалого ребенка с третьего этажа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Девочка выжила и была госпитализирована.


По версии следствия, жительница Комсомольска-на-Амуре наняла для своей маленькой дочери няню. Женщина оказывала услуги на дому. Вечером няня взяла ребенка с собой и пошла в гости к соседу с третьего этажа.


Няня и ее приятель проводили время за распитием алкоголя. В какой-то момент девочка стала плакать. Пьяный сосед разозлился и выбросил ребенка с балкона с высоты третьего этажа на землю.


Мужчину задержали правоохранители. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. Против мужчины уже возбудили дело по статье «покушение на убийство малолетнего». Следователи допрашивают очевидцев происшествия.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Кроме того, организовано проведение проверки по признакам преступления по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Будет дана комплексная правовая оценка действиям матери девочки и няни.


Ранее в одном из домов Бахчисарая было найдено тело полуторагодовалой девочки. Следователи выяснили, что отец ребенка избил девочку, поставил ее в угол, а потом, не выдержав ее плача, задушил при помощи нательного крестика. Смерть ребенка мужчина сначала пытался выдать за отравление угарным газом, но потом признался в убийстве.

«Бабу увел»: в Новосибирске студент убил юношу и оставил записку в соцсети

Нападавший зарезал молодого человека ножом напротив корпуса НГТУ 16 февраля 2021
Dailystorm - «Бабу увел»: в Новосибирске студент убил юношу и оставил записку в соцсети
#хабаровский край #дети #скр
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»