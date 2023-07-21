Пьяный сосед выбросил годовалую девочку из окна квартиры в Комсомольске-на-Амуре

Житель Комсомольска-на Амуре стал фигурантом уголовного дела, после того как выбросил годовалого ребенка с третьего этажа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Девочка выжила и была госпитализирована.
По версии следствия, жительница Комсомольска-на-Амуре наняла для своей маленькой дочери няню. Женщина оказывала услуги на дому. Вечером няня взяла ребенка с собой и пошла в гости к соседу с третьего этажа.
Няня и ее приятель проводили время за распитием алкоголя. В какой-то момент девочка стала плакать. Пьяный сосед разозлился и выбросил ребенка с балкона с высоты третьего этажа на землю.
Мужчину задержали правоохранители. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. Против мужчины уже возбудили дело по статье «покушение на убийство малолетнего». Следователи допрашивают очевидцев происшествия.
Кроме того, организовано проведение проверки по признакам преступления по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Будет дана комплексная правовая оценка действиям матери девочки и няни.
Ранее в одном из домов Бахчисарая было найдено тело полуторагодовалой девочки. Следователи выяснили, что отец ребенка избил девочку, поставил ее в угол, а потом, не выдержав ее плача, задушил при помощи нательного крестика. Смерть ребенка мужчина сначала пытался выдать за отравление угарным газом, но потом признался в убийстве.