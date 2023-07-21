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Байден заблудился на сцене после выступления в Филадельфии
Правильное направление американскому лидеру указал его помощник undefined
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Байден заблудился на сцене после выступления в Филадельфии

Правильное направление американскому лидеру указал его помощник

Американский лидер Джо Байден оконфузился, когда после выступления в Филадельфии не смог сразу найти выход со сцены. Верное направление Байдену указал его помощник.

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В Филадельфии президент США выступал с речью, посвященной экономической политике Белого дома. Закончив свою речь, Байден сделал несколько шагов в противоположном от сцены направлении. Однако в ситуации быстро соориентировался помощник политика, который рукой показал Байдену правильный путь, и в итоге тот благополучно спустился с подиума.


Видео с заблудившимся президентом США попало в соцсети. На кадрах видно, как Байден, завершая речь, благодарит аудиторию, после чего с озадаченным видом поворачивается к одному из помощников, делая жесты руками.


Это не первый конфуз с участием Байдена. В марте американский лидер споткнулся, когда поднимался по трапу на борт самолета. Инцидент произошел на авиабазе в штате Алабама. В Сеть попали кадры, на которых видно, что Байден потерял равновесие и выбросил вперед руки, чтобы смягчить возможное падение. Политику все же удалось удержаться на ногах, и он добрался до самолета.

В июне президент США упал на сцене после вручения дипломов на выпускной церемонии в академии ВВС в штате Колорадо. Байдену помогли подняться охранники, после чего он самостоятельно вернулся на свое место на сцене. Белый дом сообщил, что Байден споткнулся о мешок с песком и при падении не пострадал.


Газета Politico в июле писала, что Байден стал чаще пользоваться коротким трапом, чтобы избежать падений при выходе из самолета. Укороченный трап американский лидер использовал в ходе своего европейского турне: в Лондоне, Вильнюсе и Хельсинки. В то время погодные условия были приемлемые, отмечало издание.


Байдену в ноябре 2022-го исполнилось 80 лет. Он старейший президент в истории США. Байден нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки, которые в США шутливо именуют «байденизмы». Если он выдвинется на выборы в 2024 году и выиграет их — в конце срока политику будет 86 лет. Сам Байден отмечал, что был бы честен с гражданами и объявил о проблемах со здоровьем в случае их появления.

Байден споткнулся и упал на трапе самолета при отлете из Варшавы

После казуса американский лидер быстро поднялся и направился далее 22 февраля 2023
Dailystorm - Байден споткнулся и упал на трапе самолета при отлете из Варшавы
#филадельфия #конфуз #джо байден #сша
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