Байден заблудился на сцене после выступления в Филадельфии

В Филадельфии президент США выступал с речью, посвященной экономической политике Белого дома. Закончив свою речь, Байден сделал несколько шагов в противоположном от сцены направлении. Однако в ситуации быстро соориентировался помощник политика, который рукой показал Байдену правильный путь, и в итоге тот благополучно спустился с подиума.





Видео с заблудившимся президентом США попало в соцсети. На кадрах видно, как Байден, завершая речь, благодарит аудиторию, после чего с озадаченным видом поворачивается к одному из помощников, делая жесты руками.





Это не первый конфуз с участием Байдена. В марте американский лидер споткнулся, когда поднимался по трапу на борт самолета. Инцидент произошел на авиабазе в штате Алабама. В Сеть попали кадры, на которых видно, что Байден потерял равновесие и выбросил вперед руки, чтобы смягчить возможное падение. Политику все же удалось удержаться на ногах, и он добрался до самолета.