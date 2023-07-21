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Глава комитета Госдумы по обороне Картаполов сообщил, что призывной возраст в России будет с 18 до 30 лет
Нижний порог не будут повышать до 21 года, подчеркнул депутат Военный беседует с призывниками
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Глава комитета Госдумы по обороне Картаполов сообщил, что призывной возраст в России будет с 18 до 30 лет

Нижний порог не будут повышать до 21 года, подчеркнул депутат

Военный беседует с призывниками Фото: Global Look Press / Александр Легкий

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что возраст срочной службы для россиян составит с 18 до 30 лет. Поправка уже поддержана комитетом, уточнил парламентарий. 


Таким образом, нижний порог не будет увеличен до 21 года, как заявлялось ранее. Картаполов также сообщил, что эти нормы призывного возраста не коснутся осеннего призыва 2023-го, а заработают с весны 2024 года. 


По словам депутата, нижний предел призывного возраста решено оставить на прежней отметке, «потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет». Россиян в возрасте до 30 лет могут начать призывать в армию весной 2023 года, допускал Картаполов в январе. 


21 декабря 2022 года министр обороны Сергей Шойгу предложил увеличить минимальный возраст призыва на военную службу с 18 лет до 21 года, предельный — с 27 лет до 30. Он объяснил нововведения необходимостью укрепить безопасность РФ в связи со стремлением НАТО нарастить военный потенциал у российских границ. 

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#картаполов #госдума #призывники #армия
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