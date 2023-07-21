Строителя из Турции наградили за спасение беременной, которую сбросили с моста подростки в Магаданской области

Губернатор Магаданской области Сергей Носов вручил благодарственное письмо гражданину Турции Имаму Аталаю за спасение беременной девушки, которую сбросили с моста на реке Ола подростки. Аталай стал свидетелем этого, и без промедления бросился в воду спасать человека. Девушка выжила, ее беременности ничего не угрожает.





Спасителем оказался турок, который приехал работать в России строителем. Аталай прибыл в регион для возведения нового аэропорта в поселке Сокол. В тот день, когда подростки хотели инсценировать самоубийство девушки на реке Ола, турок выбрался порыбачить и по счастливой случайности оказался рядом с местом покушения.





Губернатор, вручая турку грамоту, отметил, что его поведение в такой ситуации — «достойный пример» для других. Носов также назвал Аталая настоящим мужчиной, передает пресс-служба главы региона.





О том, что подростки хотели сбросить с моста в реку свою знакомую, с которой проживали в одной квартире, 12 июля сообщили в пресс-службе СУ СКР по Магаданской области. Девушка выжила благодаря тому, что ее крики услышал рыбак и помог выбраться из воды, уточнили в ведомстве.





Инцидент произошел в ночь на 9 июля. Знакомые беременной выманили ее на прогулку на мост через реку в поселке Ола. План убийства был тщательно спланирован. Юноша скинул знакомую с моста, ожидая, что жертва умрет от удара об воду , а ее тело унесет в море течением.





После этого соучастница парня отправила с мобильного телефона предполагаемой жертвы ложное сообщение ее подруге о намерении совершить суицид. Подростки покинули место происшествия и уехали на такси в Магадан, но вскоре были задержаны. До суда 17-летний юноша будет находиться в изоляторе, а его 16-летняя подруга — под подпиской о невыезде.