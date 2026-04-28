Детские лагеря Туапсе по-прежнему ждут гостей, несмотря на катастрофу

В Туапсе ночью 28 апреля в результате атаки БПЛА снова произошел пожар на НПЗ. Местные власти пытаются ликвидировать возгорание и справиться с последствиями загрязнения атмосферы и Черного моря. При этом местные детские лагеря пока работают в штатном режиме.





Например, в языковом лагере Cool Kids в прибрежном поселке Шепси пока не отменяют летние смены для детей.





«Пока наблюдаем и держим связь с площадками, куда в будущем должны будут заехать дети. До лета у нас есть целый месяц, будем смотреть по ситуации. Если ничего не будет улучшаться, то будем переносить и предлагать другие варианты родителям. У нас есть поездки в Абхазию, Ленобласть, либо экскурсии. Какую-нибудь альтернативу мы сможем предложить. Если ситуация будет улучшаться, то будем запускать площадку в любом случае», — сообщил менеджер лагеря.





По его словам, никто из уже купивших путевки родителей пока не требует возврата денег.





«Есть те, кто немного бьет тревогу, один-два родителя. Они пока в замешательстве, но пока никто ничего не возвращает. Родители ждут тот нас ответа и следят за ситуацией», — заверил представитель Cool Kids.





В администрации региона также заверили, что пока никаких изменений в работе местных детских лагерей не утверждено. Об этом Daily Storm сообщил первый замминистра образования и науки Краснодарского края Сергей Пронько.





«На месте работает оперативный штаб под руководством губернатора и министра ЧС РФ. Какое будет принято решение, мы будем исполнять. Пока никаких других решений не принимаем», — ответил чиновник.





Ранее в СМИ появилась информация, что госучреждения продолжили закупать для россиян путевки в детские лагеря Туапсе, несмотря на разворачивающуюся катастрофу. Некоторые контракты заключены уже после первой крупной атаки БПЛА 16 апреля. Общая сумма госзакупок путевок на побережье Черного моря превысила 30 миллионов рублей, посчитали журналисты.





Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС регионального уровня. Он подчеркнул, что приоритет властей — сохранение жизни и здоровья людей.