Новый удар ВСУ по Туапсе: как жители курортного города спасают себя и животных

Ночью 28 апреля в Туапсе в третий раз за последние две недели ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод с помощью БПЛА. Обломки упали на территорию предприятия, спровоцировав сильный пожар. Черный столб дыма был виден по всему городу, а жители сообщали об удушливом запахе гари и копоти, а также об отключениях воды. Ранее по побережью начало расползаться нефтяное пятно, две недели горожане и волонтеры устраняли последствия загрязнения. В оперштабе Краснодарского края сообщили, что в пункте эвакуации был размещен 31 человек, включая девять детей. Опрошенные Daily Storm местные жители и добровольцы рассказали, как справляются с последствиями пожара и усугубившейся экологической катастрофы.





Мнения жителей





Утром мэр Сергей Бодайбо сообщил горожанам, что пожар может охватить жилые дома рядом с нефтеперерабатывающим заводом. В средней школе № 6 открыли пункт временного размещения, в городе объявлена эвакуация. Днем глава Туапсе предупредил об отключении воды. Официальная причина — насосная станция остановлена из-за пожара. Позже людям пообещали возобновить подачу воды вечером на один час, чтобы они успели сделать запасы.





Горожане по-разному отреагировали на случившееся: кто-то ринулся в аптеки за масками и респираторами, другие остались дома. В Туапсе уже две недели длится экологическое бедствие: разливы мазута, нефтяные дожди, оседающая копоть и гарь. Сотрудник шиномонтажной мастерской рассказал о происходящем кратко: «Эвакуацию организовали, об отключениях воды ничего не знаю».





Анна А. (имя изменено), проживающая на улице Спинова, рассказала, что перебои с водой возникли не везде — например, в Центральном районе об этом не слышали.





«Клубы дыма я и сейчас вижу прямо со двора. Когда начался пожар, все ощутили едкий запах гари. У нас очень маленький город… Представляете такой пожар и здесь? Все это обязательно скажется на здоровье», — поделилась она с Daily Storm.





В то же время сотрудница одной из гостиниц на побережье сообщила, что воду отключили сразу после возгорания, однако паники среди постояльцев удалось избежать.





В оперштабе Краснодарского края сообщили, что огонь тушили 220 человек и более 50 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева 28 апреля в Туапсе ввели режим ЧС.





Волонтеры спасают животных





Последствия пожаров сказались не только на людях, но и на домашних питомцах. Волонтеры движения «Шанс на жизнь» ездят по городу и моют испачканных нефтью собак. По их словам, на улицах бродит около ста животных. Девать их некуда: активисты вынуждены забирать их к себе или пристраивать по знакомым. Как отмечает девушка-волонтер, от администрации города помощи нет.





«Ни в Туапсе, ни в Туапсинском районе нет приюта. Мы, волонтеры, просто берем животных к себе. Например, у меня 22 собаки, у кого-то еще 20. Город задыхается в дыму, а животные ждут помощи на улицах — у многих признаки отравления: кашель, слезящиеся глаза, слабость. Они не могут убежать или позвать на помощь — просто лежат и ждут», — рассказала сотрудница движения.





Специалист центра реабилитации диких животных «Жемчужная» рассказала, что к ним привозят пострадавших птиц со всего района. По ее словам, пернатые поступают с того момента, как нефтяное пятно начало расползаться по побережью.





«Из Туапсе регулярно привозят птиц… Они запачканные, со следами нефтепродуктов. Раньше к нам поступало минимум по 100 особей, сейчас — по 10–15 в день», — поделилась девушка.





Сам реабилитационный центр находится в Анапе. Сотрудники отмечают, что животные сильно страдают от нефтяных отходов: у них слипаются перья, повреждаются конечности и легкие.