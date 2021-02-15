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Экс-главу района Тропарево-Никулино судят за мошенничество, но это не помешало чиновнику продолжить работу в госструктурах
После коррупционного скандала Андрей Обухов возглавил химкинскую Сходню-Фирсановку, а затем устроился в «Химводосток» Коллаж: © Daily Storm
Общество

Экс-главу района Тропарево-Никулино судят за мошенничество, но это не помешало чиновнику продолжить работу в госструктурах

После коррупционного скандала Андрей Обухов возглавил химкинскую Сходню-Фирсановку, а затем устроился в «Химводосток»

Коллаж: © Daily Storm

Бывший глава московского района Тропарево-Никулино Андрей Обухов, подозреваемый в многомиллионных махинациях с землей, продолжает занимать государственные должности в госструктурах. После возбуждения уголовного дела в 2019 году чиновник уволился из управы Тропарева-Никулина и возглавил территориальное управление химкинских микрорайонов Сходня-Фирсановка. В начале 2021 года в Никулинском районном суде стартовал процесс по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. В ходе разбирательств стало известно, что в данный момент Обухов работает в МУП «Химводосток». Об этом Daily Storm рассказал адвокат потерпевшей стороны Сергей Огульчанский.  


«Во время прошлого заседания он (Обухов. — Примеч. Daily Storm) представил сведения о том, что является замдиректора «Химводостока», — сказал адвокат. 


По словам Огульчанского, Обухову уже избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. 


«Мы этот факт не оспариваем, но судебная практика показывает, что по таким составам преступления избирают содержание под стражей или домашний арест. Чтобы избежать воспрепятствования рассмотрения уголовного дела», — объяснил Огульчанский. 


В МУП «Химводосток» подтвердили Daily Storm, что Андрей Обухов занимает должность заместителя руководителя предприятия. Однако в организации не стали разговаривать о трудоустройстве человека, проходящего подозреваемым по уголовному делу. 


«Все эти мероприятия, которые вас интересуют, они происходили до того, как он пришел в «Химводосток». <...> Не хочется это комментировать», — заявили Daily Storm в МУП.


От одной должности к другой


В подмосковные Химки Андрей Обухов перебрался осенью 2019 года. Тогда он занял должность начальника территориального управления микрорайонов Сходня-Фирсановка, но уже весной 2020 года его сняли с этой должности. Журналисты писали, что чиновника задержали столичные полицейские. 


Арест чиновника связан с коррупционным скандалом, который произошел в середине февраля 2019 года. Daily Storm писал, что представители автономной некоммерческой организации «Детский спортивный клуб «Спортлайф» обвинили главу управы района Тропарево-Никулино в махинациях с землей.

 

В АНО рассказали о том, что договорились с Обуховым об аренде участка на территории Тропарева-Никулина, подписали договор, заплатили 10 миллионов, но так и не получили землю в пользование. Сам Обухов отрицал эти обвинения. 


«Моя позиция однозначная. Дело возбуждено по надуманным основаниям. Никаких фактов, доказывающих мою вину, нет. Просто оклеветали», — отметил Обухов.

 

Отголоски уголовных дел

 

Еще до того как занять должность руководителя района Тропарево-Никулино, Андрей Обухов работал первым заместителем главы управы района Дорогомилово. Чиновник курировал вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В это же время должность руководителя ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» занимал Алексей Чепиков. В дальнейшем он перешел на пост главы управы этого района.


Чепиков проработал на руководящей должности вплоть до 2019 года. Сергей Собянин уволил главу района Дорогомилово в один день с руководителем Тропарева-Никулина — Андреем Обуховым.

 

После отставки в отношении Чепикова возбудили уголовное дело — ему вменили мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). По данным СМИ, речь могла идти о хищении 100 миллионов рублей при заключении госконтрактов в сфере ЖКХ. Журналисты писали, что показания на Чепикова дал его сообщник, занимавший в 2013-2014 годах должность заместителя главы управы.

 

Спустя месяц после этих событий, а именно 20 марта 2019 года, в управе района Тропарево-Никулино прошли обыски. Собеседники Daily Storm в префектуре ЗАО Москвы тогда предполагали, что одновременные отставки чиновников, а также визиты силовиков в управу могли быть связаны с уголовным делом Алексея Чепикова.


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#москва #чиновники #мошенничество #химки
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