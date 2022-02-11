«Это приступ ксенофобии»: в Федерации мигрантов России отреагировали на решение губернатора Калужской области Шапши

Губернатор Калужской области Владислав Шапша запретил мигрантам работать на общественном транспорте, в сфере розничной торговли и общепите. В дополнение Шапша заявил, что Калужская область выходит из программы содействия добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа. По его мнению, это ограничит возможность уроженцам Средней Азии получать гражданство РФ в упрощенном порядке. Все эти события не оставили равнодушными членов правозащитной организации «Федерация мигрантов России» (ФМР). В калужском отделении ФМР раскритиковали позицию губернатора.





Своим мнением с Daily Storm поделилась член ФМР Татьяна Котлер. Она категорически против выхода из программы по добровольному переселению в Россию. Ведь многие люди, чьи предки жили в РФ, приезжают сюда и оказываются в положении гастарбайтеров. Для них госпрограмма, возможно, единственный шанс получить гражданство. Тем более в Калужскую область приезжают не только из Азии, но и, например, из Германии.





Котлер предположила, что Шапша, скорее всего, просто решил найти повод выйти из программы по переселению, которая тяготит бюджет региона.





«Раньше на эту госпрограмму тратили из федерального бюджета, а сейчас эти деньги должен выделять регион. Естественно, губернаторы делают попытки из этой программы выйти. Зачем им лишние расходы?» — высказала мнение правозащитница.