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«Это приступ ксенофобии»: в Федерации мигрантов России отреагировали на решение губернатора Калужской области Шапши
Правозащитники считают, что выход Калужской области из программы переселения в Россию ударит по демографии Фото: РИА Новости / Василий Крестьянинов
Общество

«Это приступ ксенофобии»: в Федерации мигрантов России отреагировали на решение губернатора Калужской области Шапши

Правозащитники считают, что выход Калужской области из программы переселения в Россию ударит по демографии

Фото: РИА Новости / Василий Крестьянинов

Губернатор Калужской области Владислав Шапша запретил мигрантам работать на общественном транспорте, в сфере розничной торговли и общепите. В дополнение Шапша заявил, что Калужская область выходит из программы содействия добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа. По его мнению, это ограничит возможность уроженцам Средней Азии получать гражданство РФ в упрощенном порядке. Все эти события не оставили равнодушными членов правозащитной организации «Федерация мигрантов России» (ФМР). В калужском отделении ФМР раскритиковали позицию губернатора.


Своим мнением с Daily Storm поделилась член ФМР Татьяна Котлер. Она категорически против выхода из программы по добровольному переселению в Россию. Ведь многие люди, чьи предки жили в РФ, приезжают сюда и оказываются в положении гастарбайтеров. Для них госпрограмма, возможно, единственный шанс получить гражданство. Тем более в Калужскую область приезжают не только из Азии, но и, например, из Германии.


Котлер предположила, что Шапша, скорее всего, просто решил найти повод выйти из программы по переселению, которая тяготит бюджет региона.


«Раньше на эту госпрограмму тратили из федерального бюджета, а сейчас эти деньги должен выделять регион. Естественно, губернаторы делают попытки из этой программы выйти. Зачем им лишние расходы?» — высказала мнение правозащитница.

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Активистка ФМР напомнила, что в России действует Концепция государственной миграционной политики. И если кто-то на высшем уровне считает, что нужно оспорить написанное там и вносить в нее изменения, то это надо сначала обсудить. Потому что сейчас там указано, что иммиграция необходима России. Она служит развитию страны и помогает соотечественникам вернуться на родину. Это доказывают исследования демографии.


«У нас ежегодно население страны сокращается на миллион, причем людей трудоспособного возраста. Это тенденция на ближайшие пару десятилетий. Так и во Франции, так и в Германии. Это не изменится. Если власть решает, что народ ей лишний и пусть будет не 146 миллионов, а 80 миллионов население России, то, мне кажется, у них что-то в голове не совсем правильное», — заявила правозащитница. 


По ее словам, в Калужской области население, по статистике, недавно составляло один миллион 20 тысяч человек. Из-за эпидемии ковида оно, скорее всего, стало уже меньше миллиона. Иммиграция помогла бы компенсировать потери.


«Если не будет мигрантов, то население станет меньше миллиона, да и рабочих рук не будет хватать. А ведь приезжают и инженеры, и врачи, и сварщики. Нужные региону люди. Если сюда едут, то это признак того, что регион развивающийся. Так что, надеюсь, что наш Шапша просто психанул. Надеюсь, эта реакция у него пройдет», — выразила надежду активистка.

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11 февраля губернатор Шапша также посетил многофункциональный миграционный центр в регионе, где вычислил мигранта с поддельным сертификатом. Правозащитница считает, что поимка губернатором мигранта с подделкой — не повод наказывать всех иностранцев.


«Ко мне приходят на прием мигранты за помощью, и как-то мы разговариваем по-русски со всеми. А если кто-то поддельные сертификаты продает — так поймайте того, кто продает. Тому, кто покупает, откажите в том, за чем он пришел. Зачем другим страдать?» — считает Котлер. 

 

При этом она отметила, что не знает о том, чтобы в регионе проводились курсы по русскому языку для приезжих. Как предполагает Котлер, поэтому и возникает проблема с получением сертификатов. Все недавние политические решения главы Калужской области Котлер называет его сугубо личной инициативой. Она не исключает, что это был просто способ поднять свой рейтинг у населения, негативно относящегося к мигрантам.

 

«Я думаю, что это приступ ксенофобии, больше ничего. Может быть, это политические игры, связанные с ксенофобскими настроениями у населения. Популизм бывает как у Жириновского: каждой бабе по мужику, каждому мужику по бутылке водки. А бывает иногда такой: а чего-то много инородцев стало, по-русски плохо говорят. Давайте их не пускать. Есть и такие настроения в народе. Почему бы им не подыграть, если ты занимаешься публичной политикой?» — предположила член калужского отделения ФМР. 


Котлер считает, что внезапный нажим Шапши на мигрантов никак не связан с недавним выступлением Дмитрия Медведева о проблемах иммиграции в Россию. Член ФМР полагает, что ксенофобские настроения главы региона — это его сугубо личная инициатива. А бывший президент России — «вполне нормальных взглядов человек» и не стал бы поддерживать решения, предлагаемые Шапшой. 


10 февраля Дмитрий Медведев возглавил комиссию по мигрантам при Совете безопасности РФ. Он поднял вопрос увеличения количества мигрантов в России. Экс-президент отметил, что многие из них не владеют русским языком.

#федерация мигрантов россии #калужская область #шапша #мигранты
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