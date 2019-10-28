Избившего жену рязанского священника не раз видели пьяным, но никто не знал, что он распускает руки

В церкви, к сожалению, есть плохие священники. Это правда. Но священнослужитель, приходящий домой и бьющий свою жену, однозначно недостоин своего сана, ведь основная его миссия — любить своих прихожан и заботиться о них, как бы тяжело это ни было. Бывает так, что батюшками становятся случайные люди. Владимир Покровский, избивавший свою жену, был сыном священника. Случаи, когда дети служителей церкви становятся священниками по просьбе или под давлением родителей, нередки.





Собеседник Daily Storm, работающий в РПЦ, рассказал: «У нас просто нет кадров. Часто владыки [главы епархий] могут подойти к священнику и сказать: «Вот у тебя есть сын, ты его всему научил. Если не всему, то доучивай его, и он будет работать священником». А в Рязани вообще отдельная история, потому что оттуда народ едет работать в Москву, там беда с рабочими местами и беда с зарплатами. 35-40 тысяч рублей — для них это потолок. А женский монастырь — это отдельная история. Монашки могли так накрутить его, что он мог возненавидеть весь женский пол. А поскольку он в монастыре ничего сказать не мог, то на жене и срывался».





К сожалению, такая история часто случается — постоянно занятый на службах и требах священник возвращается домой, и семья становится для него способом «выпустить пар». После выслушивания десятка исповедей, заполненных человеческим негативом, клирику, который тоже человек, хочется куда-то выплеснуть напряжение.





Жизнь священников подчинена жесткой дисциплине: они не могут отказаться от послушания. Их могут отправить служить в глушь, нагрузить огромным объемом работы при приходе.





Однако Владимир Покровский оказался в противоположной ситуации: по словам его жены, он часто бездельничал и начал выпивать: «Когда он стал служить в церкви, у него стало много свободного времени. В выходные поработает на службах — всю неделю отдыхает. А значит, пьет».





Собеседник Daily Storm из Казанского монастыря рассказал, что большую часть времени отец Владимир проводил за решением бытовых вопросов: помогал своему отцу строить дом, улаживал проблемы с ипотекой. Все это не имело отношения к служению в монастыре.