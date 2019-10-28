Избившего жену рязанского священника не раз видели пьяным, но никто не знал, что он распускает руки

Священник рязанского Казанского женского монастыря Владимир Покровский был обвинен в избиении своей жены и детей. В этот момент он якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. Ситуацию усугубляет то, что его жена — инвалид, у нее дистрофия ног после кесарева сечения. Сейчас Покровский запрещен в служении и отправлен трудиться поваром, а его жена собирается с ним разводиться. Владимир раньше работал водителем троллейбуса, но в 2013 году был рукоположен, его отец тоже священник. И после этого, по словам супруги, он стал выпивать, а потом — бить ее и детей.
В церкви, к сожалению, есть плохие священники. Это правда. Но священнослужитель, приходящий домой и бьющий свою жену, однозначно недостоин своего сана, ведь основная его миссия — любить своих прихожан и заботиться о них, как бы тяжело это ни было. Бывает так, что батюшками становятся случайные люди. Владимир Покровский, избивавший свою жену, был сыном священника. Случаи, когда дети служителей церкви становятся священниками по просьбе или под давлением родителей, нередки.
Собеседник Daily Storm, работающий в РПЦ, рассказал: «У нас просто нет кадров. Часто владыки [главы епархий] могут подойти к священнику и сказать: «Вот у тебя есть сын, ты его всему научил. Если не всему, то доучивай его, и он будет работать священником». А в Рязани вообще отдельная история, потому что оттуда народ едет работать в Москву, там беда с рабочими местами и беда с зарплатами. 35-40 тысяч рублей — для них это потолок. А женский монастырь — это отдельная история. Монашки могли так накрутить его, что он мог возненавидеть весь женский пол. А поскольку он в монастыре ничего сказать не мог, то на жене и срывался».
К сожалению, такая история часто случается — постоянно занятый на службах и требах священник возвращается домой, и семья становится для него способом «выпустить пар». После выслушивания десятка исповедей, заполненных человеческим негативом, клирику, который тоже человек, хочется куда-то выплеснуть напряжение.
Жизнь священников подчинена жесткой дисциплине: они не могут отказаться от послушания. Их могут отправить служить в глушь, нагрузить огромным объемом работы при приходе.
Однако Владимир Покровский оказался в противоположной ситуации: по словам его жены, он часто бездельничал и начал выпивать: «Когда он стал служить в церкви, у него стало много свободного времени. В выходные поработает на службах — всю неделю отдыхает. А значит, пьет».
Собеседник Daily Storm из Казанского монастыря рассказал, что большую часть времени отец Владимир проводил за решением бытовых вопросов: помогал своему отцу строить дом, улаживал проблемы с ипотекой. Все это не имело отношения к служению в монастыре.
Пресс-секретарь Рязанской епархии протоиерей Арсений Вилков рассказал, что большинство священников крайне загружены. По его словам, то, что Владимир Покровский, как пишут СМИ, бездельничал почти всю неделю, весьма странно: «Монастырь, где он служил, должен был организовывать работу священника в перерывах между службами, и наверняка он имел в монастыре другие послушания».
Как сказал отец Арсений, за Владимиром Покровским и ранее замечались случаи злоупотребления спиртным, однако внимания на это не обращали: «К сожалению, священник тоже не застрахован от недуга. Были случаи, когда отца Владимира видели в состоянии алкогольного опьянения. И замечания ему делали, и жалобы были, но не настолько серьезные. Никто не знал, что он на жену руку поднимал, она молчала, терпела. Конечно, если подобное и раньше случалось, следовало сообщить правящему архиерею. Когда стало известно об этом инциденте, владыка Марк принял решение его запретить его в служении. Отец Владимир свою вину признал».
По словам отца Арсения, сейчас Владимир Покровский на год запрещен в служении, и это серьезное наказание, поскольку для священника служение — это самое главное в жизни. Год запрета — это длительный срок.
Все это время Покровский будет поваром в семинарии и пономарем при храме, в надежде на искупление вины. За это время он должен примириться с близкими, изменить свой образ жизни. Но в случае повторения преступлений запрет может быть продлен. Если его жена подаст на развод, а Покровский пожелает и дальше оставаться священником, то он не сможет жениться вторично.
«Подобные ситуации, как в случае с отцом Владимиром, случаются. Причины их могут быть самыми разными. Одна из них — недостаток любви, когда священник воспринимает свое служение как некую работу. Батюшка должен стараться совершать свое служение с любовью к Богу и к людям. Каждый священник имеет возможность пообщаться с духовником о своих проблемах. Я думаю, если бы сам отец Владимир или его супруга вовремя побеседовали с духовником, то можно было бы избежать того, что случилось. Получается, все это зрело внутри семьи и привело к ужасному итогу», — посетовал отец Арсений Вилков.
По словам жены священника Любови Покровской, мать Владимира уговаривала ее потерпеть и не разрушать семью: «Его мама всегда меня защищала, но вставала на его сторону и говорила: «Терпи, терпи, терпи». <...> Сейчас она обвиняет меня в том, что я своим заявлением разрушаю крепкую и счастливую семью».
«Нет, недопустимо молчать о домашнем насилии. Если супруга терпит от мужа избиения или издевательства, то она не должна об этом молчать. Все-таки отношения в семье — это отношения любви, и если происходят нарушения, то это отклонения от нормы. Одно дело, когда люди поссорились и помирились, а другое дело, когда муж начинает руки распускать. Это совершенно недопустимо, особенно если муж — священник!» — обратился к верующим отец Арсений.