Ветераны ВДВ пытаются отвоевать земли у администрации Балашихи стоимостью 1,8 миллиарда рублей

В подмосковной Балашихе развернулась борьба за 69 гектаров земли бывшего военного городка Заря. Пять лет назад ветераны ПВО и ВДВ договорились с Минобороны о том, что ведомство передаст властям Подмосковья участки в Заре с условием, что те отдадут их отставникам под огороды. Но на землях, предназначенных для разведения овощей, растут деревья, возраст которых превышает 100 лет. Стоимость участков, по мнению активистов, может превышать 1,8 миллиарда рублей.
Старые льготы
До 2005 года одной из льгот, положенных военнослужащим, было право попросить и получить от государства земельные участки — 8-10 соток земли в городе или 25 соток в сельской местности. После вступления в силу закона о монетизации льгот безусловное право на землю у военных пропало. Однако хорошие отношения с Минобороны могли помочь отставникам вернуть свой 2004-й.
В 2014 году ветераны ПВО и ВДВ, в том числе и бывшие афганцы, договорились с Министерством обороны о том, что оно отдаст им под огороды часть своих земель в военном городке Заря. Это место считается престижным за счет хорошей экологии — здесь долгие годы располагался штаб ПВО и ВВС, который от вражеского наблюдения закрывали густые леса. Осесть в Заре после окончания службы было мечтой многих военных.
Но просто так передать земли своим Минобороны не позволяла бюрократия. Нужно было сначала перевести их в муниципалитет, а тот уже имел право отдать их отставникам. Эту сделку военные чины согласовали. Правда, подмосковные власти часть земель оставили себе, но с остальными поступили как обещали — начали процедуру передачи военным-огородникам. Они под этот процесс даже создали СНТ под названием «Заря». Второе СНТ с десантным названием «Купол-2», претендовавшее на земли, существовало еще с начала 2000-х.
У него уже был неудачный опыт в получении министерских земель под огороды: в 2001 году участникам СНТ «Купол-2» выделили участки в подмосковном Подольске, однако воспользоваться ими бывшие военнослужащие так и не смогли.
«Их передали под застройку многоэтажками для действующих военнослужащих,— рассказывает заместитель председателя СНТ «Купол-2» Александр Заворуев. — В Заре Минобороны выделило 120 гектаров земли. Половину забрала область себе. Для каких целей — непонятно, а остальные 60 оставили для членов СНТ. Их 500 человек».
Огороды вместо берез
Минобороны приняло решение о передаче земель области осенью 2014 года, а уже 15 марта 2015 года межведомственная комиссии по вопросам земельно-имущественных отношений в Подмосковье согласилась предоставить участки СНТ «Заря» и «Купол-2».
Однако в этот момент в сделку решило вмешаться еще одно учреждение Минобороны — Костеревское военное лесничество. Его руководитель Сергей Закоморный возмутился, что под огороды передают участки, которые для этого совсем не подходят — на них растет лес.
Сергей Закоморный отправил письмо в прокуратуру Балашихи, в котором рассказал, что выделенные ветеранам земли относятся к лесничеству. Возраст произрастающих на них деревьев (сосен, берез и елей) достигает 100 лет. Копия этого письма была опубликована на форуме микрорайона Заря. На него обратили местные жители, часть которых выступили за сохранение леса.
Это породило новую волну протестов, из-за которой окончательное решение о передаче земель ветеранам было отложено на два с лишним года — до 21 марта 2018-го.
В числе противников передачи земель был житель Балашихи, юрист Юрий Шулик. Он рассказал Daily Storm, что после того как стало известно о передаче участков под Зарей, поднялся такой шум, что властям пришлось вынести вопрос на широкое обсуждение.
«Из-за того, что многие местные жители выступили против передачи, администрация городского округа вынуждена была проводить общественные слушания — они прошли в 2015-м и в 2017 году. На них жители высказались против передачи земель, — сказал Шулик. — На сайте Кадастровой палаты есть оценка этих земельных участков. Они стоят 1,8 миллиарда рублей, и это официальная информация».
Новый взгляд
Тем не менее 21 марта 2018 года администрация Балашихи заключила сразу два договора о передаче участков в безвозмездное пользование сроком на пять лет. Первый достался СНТ «Купол-2», второй получила «Заря».
Но буквально через полгода позиция городских властей изменилась на прямо противоположную. В ноябре 2018 года они инициировали проверку выделенных участков — убедиться в том, что они используются по назначению. По ее результатам составили акт осмотра.
Из него следовало, что проверяющие наконец-то обратили внимание на то, что на участках, выделенных под огороды, растет лес:
«Земельный участок огорожен, территорию земельного участка занимает лесной массив с многолетними деревьями и древесно-кустарниковой растительностью, на земельном участке расположено старое капитальное одноэтажное строение (по визуальным признакам — трансформаторная подстанция), местами расположены навалы грунта, песка и строительного мусора, хозяйственная деятельность на земельном участке не ведется».
Ход этим бумагам власти дали в феврале 2019 года: комитет по управлению имуществом администрации городского округа Балашиха обратился в Арбитражный суд с требованием разорвать договор безвозмездного пользования землей с СНТ «Купол-2» и «Заря». Спустя два месяца суд удовлетворил эту просьбу.
Однако в конце сентября военным удалось опротестовать это решение. Они собрали достаточно доказательств того, что участками пользуются по назначению, несмотря на то, что на них растет лес.
Представители СНТ принесли в суд договоры с МУП «Архитектура и градостроительство», ООО «Геодриллинг» и предпринимателем Мальшаковым, заключенные в 2018 году, на проведение работ по топографической съемке, инженерно-экологическим изысканиям, по разработке проекта межевания территории и другим видам работ.
«Заключили контракт на 10 миллионов рублей, — рассказал Daily Storm о договоре с государственным МУП «Архитектура и градостроительство» Александр Заворуев. — Собрали членские взносы и целых два года делали проект планировки. Подавали в администрацию Балашихи документы семь или восемь раз и столько же отклоняли по тем или иным основаниям. <...> И вот случайно узнаем, что администрация Балашихи, после того как мы получили эти земли, подала на нас в суд с целью расторгнуть договор. В связи с тем, что мы не используем участки. А использовать мы их не можем по договору, пока мы не утвердим проект планировки».
Тем не менее последнее судебное заседание огородники выиграли.
Уголовное дело
То, что администрация Балашихи так резко изменила свою позицию по участкам и даже пошла с актом обследования в суд, по мнению защитника леса Юрия Шулика, может быть связана с задержанием бывшего главы городского округа Евгения Жиркова. Неприятности у него начались еще в 2017 году после скандала со свалкой в Кучино, когда градоначальник был вынужден покинуть свой пост. А летом 2019 года Жирков стал фигурантом уголовного дела и был отправлен под стражу.
«Власти поступили так, потому что все, что происходило вокруг земель в Заре, не по закону. А еще посадили Евгения Жиркова, и не стало крыши у этих беззаконных действий. Я даже писал об этом администрации и правительству Московской области. Считаю, что самое простое — отменить решение [по передаче земель]»,— считает Шулик.
В Балашихе у Евгения Жиркова скандальная репутация. С ним связано несколько громких историй. Поводом для одной из них стал слив в Сеть ролика: человек, похожий на бывшего главу городского округа, рассказывает о земельных участках, за которые сейчас ведут борьбу защитники леса и ветераны (ссылку на видео мы дать не можем, так как в нем есть нецензурная брань).
«Это в Заре. Начали разбираться, и я тоже тогда обрадовался, что там земля [стоит] 34 миллиона долларов. Там жилищное строительство. Там криво все оформлено, и замечание сделала прокуратура. <...> Нам отдали вот эти 200 гектаров, которые мы договорились разделить между военными и областью. <...> Мы постараемся выровнять документы, прогони сами через суд — и все на ***», — говорил человек на видео.
Стороны конфликта трактуют эту информацию по-разному. Юрий Шулик считает, что бывший глава Балашихи мог действовать в интересах ветеранов.
«Пока был у власти был Жирков, он прикрывал все это дело», — говорит мужчина.
Однако зампред СНТ «Купол-2» Александр Заворуев, наоборот, убежден, что ветераны — потерпевшая сторона.
«Все происходит так, как говорил Жирков: область возьмет половину участков, а остальные по-хитрому через суд отберет. Мы по этому вопросу неделю назад отправили заявление на имя Бастрыкина. Ведь после того как Жирков написал заявление по собственному желанию, место руководителя занял его ставленник — Сергей Юров», — говорит Заворуев.
В администрации Балашихи Daily Storm рассказали, что местные власти выполнили свои обязательства перед Министерством обороны.
В министерстве не смогли предоставить Daily Storm оперативный комментарий.