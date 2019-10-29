Ветераны ВДВ пытаются отвоевать земли у администрации Балашихи стоимостью 1,8 миллиарда рублей

Новый взгляд





Тем не менее 21 марта 2018 года администрация Балашихи заключила сразу два договора о передаче участков в безвозмездное пользование сроком на пять лет. Первый достался СНТ «Купол-2», второй получила «Заря».





Но буквально через полгода позиция городских властей изменилась на прямо противоположную. В ноябре 2018 года они инициировали проверку выделенных участков — убедиться в том, что они используются по назначению. По ее результатам составили акт осмотра.





Из него следовало, что проверяющие наконец-то обратили внимание на то, что на участках, выделенных под огороды, растет лес:





«Земельный участок огорожен, территорию земельного участка занимает лесной массив с многолетними деревьями и древесно-кустарниковой растительностью, на земельном участке расположено старое капитальное одноэтажное строение (по визуальным признакам — трансформаторная подстанция), местами расположены навалы грунта, песка и строительного мусора, хозяйственная деятельность на земельном участке не ведется».





Ход этим бумагам власти дали в феврале 2019 года: комитет по управлению имуществом администрации городского округа Балашиха обратился в Арбитражный суд с требованием разорвать договор безвозмездного пользования землей с СНТ «Купол-2» и «Заря». Спустя два месяца суд удовлетворил эту просьбу.





Однако в конце сентября военным удалось опротестовать это решение. Они собрали достаточно доказательств того, что участками пользуются по назначению, несмотря на то, что на них растет лес.





Представители СНТ принесли в суд договоры с МУП «Архитектура и градостроительство», ООО «Геодриллинг» и предпринимателем Мальшаковым, заключенные в 2018 году, на проведение работ по топографической съемке, инженерно-экологическим изысканиям, по разработке проекта межевания территории и другим видам работ.





«Заключили контракт на 10 миллионов рублей, — рассказал Daily Storm о договоре с государственным МУП «Архитектура и градостроительство» Александр Заворуев. — Собрали членские взносы и целых два года делали проект планировки. Подавали в администрацию Балашихи документы семь или восемь раз и столько же отклоняли по тем или иным основаниям. <...> И вот случайно узнаем, что администрация Балашихи, после того как мы получили эти земли, подала на нас в суд с целью расторгнуть договор. В связи с тем, что мы не используем участки. А использовать мы их не можем по договору, пока мы не утвердим проект планировки».





Тем не менее последнее судебное заседание огородники выиграли.