Красноармейцы, белогвардейцы, анархисты и мирные жители воссоздали битву у Сорочьего моста в Новосиле

Маленький сонный городок Новосиль, что в Орловской области, в прошлые выходные словно перенесся на 100 лет назад: по улицам маршировали красноармейцы, белогвардейцы и анархисты начала XX века, шли с курами в обнимку и с граблями наперевес. В 1919 году здесь у Сорочьего моста прогремел бой частей РККА с частями Алексеевского пехотного полка. Журналист Daily Storm побывала на битве, воссозданной реконструкторами, съехавшимися в Новосиль чуть ли не со всей России





В середине прошлой недели мне поступило редакционное задание: отправиться на тусовку реконструкторов в Орловскую область. Там в городе Новосиль в субботу должен был пройти военно-исторический фестиваль.





«Только там надо быть в пятницу в 10 вечера», — предупредил редактор.





Весьма озадаченная таким поворотом, я позвонила одному из организаторов мероприятия — командиру объединения военно-исторических клубов «Первопроходник» Глебу Яковицкому. Он редакционным установкам по времени прибытия удивился не меньше моего: «У нас вечером в пятницу только реконструкторы съезжаются, ночевать они будут в спортзале местной школы… Оно вам надо?» — запротестовал Глеб. Постаравшись скрыть вздох облегчения, я постановила, что окажусь в Новосиле в субботу утром.





По правде говоря, от деятельности этих любителей истории я всегда была далека, и слово «реконструктор» в первую очередь вызывало у меня в голове образы заполонивших Калужскую площадь (она же «Поганище») полупьяных, дерущихся на деревянных мечах, хиппарей-толкиенистов родом откуда-то из далекой юности. К тому же, думала я, что хорошего может получиться из распила президентского гранта, который стал финансовой основой фестиваля в Новосиле? Забегая вперед, скажу, что ошибалась.