«Саша, ***** напишешь — я тебя обижу». Интервью об интервью одного из самых популярных спортивных журналистов Александра Головина

— В разговорах я часто сталкиваюсь с тем, что когда речь заходит о тебе и твоих интервью, все сразу вспоминают об интервью с хоккеистом Артемием Панариным. Даже поисковик в первую очередь выдает именно его. Не надоело, что тебя ассоциируют только с ним? Ведь у тебя много других интересных работ.





— На самом деле не так уж и часто мое имя связывают именно с Панариным, чаще вспоминают про интервью с Родниной или Хоркиной — вот этот момент немного достал, да. Это же вообще уже было год назад. А относительно Панарина — на самом деле такого нет, даже с учетом того, что это видео, а видео всегда смотрят гораздо больше людей, чем читают текст. Я вот как раз сейчас на стадии переговоров по поводу рецензирования другого видеоинтервью, тоже со спортсменом и тоже про политику (интервью вышло 29 октября, его героем оказался футболист Дмитрий Тарасов. — Примеч. Daily Storm). Только мой новый герой, наоборот, поддерживает Путина, и я выступаю как человек, который должен ему оппонировать. Надеюсь, что все будут это интервью обсуждать, чтобы Панарина и Роднину оставить в прошлом.





— Не могу не спросить про то, насколько часто тебя путают с футболистом «Монако» Александром Головиным. Я когда сказала коллегам, что у меня будет интервью с Головиным, все, конечно же, подумали про футболиста. На лицах явно читалось разочарование, когда я объяснила, что это не тот Головин. Не бесит тебя этот момент?





— Нет, даже наоборот — веселит. Было забавно читать комментарии под первым текстом, который я выпустил, — это было во время чемпионата мира по футболу — 2018. Многие ведь только тогда услышали о футболисте Головине и обо мне. Так вот, они оставили под заметкой какую-то дикую кучу комментариев вроде «Молодец! Круто вчера сыграл!» Некоторые всерьез писали, некоторые в шутку. Я даже это заскринил и выложил в Instagram, потому что просто куча-куча комментариев была, и они набирали очень много плюсов! Сейчас меньше сравнений стало, потому что большинство привыкло. Но так или иначе многие говорят, что нужно сделать интервью с футболистом Головиным.





— И это вполне логично. Есть такое в планах?





— Хотелось бы, хоть я и понимаю, что это будет не особо зажигательно: он ведь не особо яркий персонаж, несмотря на то что играет в «Монако» и у него такая судьба, что переехал вообще из Калтана Кемеровской области. В Калтане же просто одно какое-то поле, которое весной и осенью заливается водой, — бомжатник, одним словом. Я имею в виду те условия, в которых он выступал. Просто какая-то поляна в грязи. Теперь Головин играет в одной из сильнейших лиг мира и это удивительная история, но в то же самое время, насколько я понимаю, он тот персонаж, с которым «супер-вау»-интервью вряд ли получится. Но в планах такое есть, ведь он при этом — звезда поколения.





— Говоря о ярких личностях — я очень люблю твое интервью с Данилом Круговым (защитник питерского «Зенита», выступающий на правах аренды в клубе «Уфа». — Примеч. Daily Storm), оно мне кажется максимально живым и душевным. Есть ощущение какой-то спонтанности. Это все обман и оно шло по четко намеченному тобой плану или все-таки импровизация?





— Абсолютно не было никакого плана, потому что я вообще ехал делать интервью с гендиректором «Уфы» Шамилем Газизовым, а Кругового мне обещали минут на 10. Так получилось, что пока я летел в самолете, я готовился именно к большому разговору с Газизовым, и я таки с ним поговорил. Но в то же самое время мне дали и Кругового на то время, которое я хотел, — я мог с ним и пять часов говорить. Я, конечно, про него почитал, написал вопросы, но это не была какая-то тотальная подготовка. И кстати, у нас не было такого, что я сидел напротив футболиста и говорил с ним: ему было комфортнее гулять по городу и беседовать. Я ж не буду идти по городу с ноутбуком в руках, а надо еще как-то его записывать. Соответственно, у меня был в руке включенный диктофон, а вопросы мне было читать неоткуда. Вот и я импровизировал, хотя многие вопросы я помнил. Так что интервью получилось как-будто бы рваным и в такой хулиганской манере.





— Вот в этой хулиганистости и есть главная фишка! Это то, что по-настоящему цепляет.





— У нас даже в редакции сказали, что это своего рода новый жанр. Ведь действующие футболисты не часто дают интервью, а здесь человек был открытым, просто таким, как большинство игроков, которые ничего не читают, не слушают и не в курсе, кто такой Михаил Круг и умер он или нет. Это при том, что он слушает его песни и они ему нравятся.





— Как часто вообще берешь интервью у действующих футболистов?





— Точно не считал, но на самом деле не так много. С действующими сложно: они же не соглашаются — боятся, что будут острые вопросы. Могут и согласиться, но пресс-служба потом половину вырежет. Вот, кстати, у «Уфы» абсолютно адекватный пресс-атташе Сергей Тыртышный, который готов дать абсолютно любого игрока, а хочешь — президента клуба. Может и главного тренера — Вадима Евсеева, хоть и говорят, что он сумасшедший, но если надо… А бывают такие пресс-атташе, как в ЦСКА, которые работают не для журналистов, а для того, чтобы футболистам было спать спокойно, ограждают их от медиа. В современном мире лучше быть как «Уфа», а не как ЦСКА.