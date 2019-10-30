В Москве отменили «Правый марш» и согласовали «Русский марш»

Префектура Юго-Восточного округа Москвы согласовала «Русский марш» 4 ноября, заявленный оргкомитетом, в который вошли «Нация и Свобода» и «Ассоциация народного сопротивления». Шествие пройдет 4 ноября в Люблине. Об этом Daily Storm сообщил пресс-секретарь АНС Никита Зайцев. Он также рассказал, что организаторам «Правого марша», который должен был проходить в Люблине в тот же день и даже получил согласование, префектура в итоге отказала. Вопрос с проведением именно «Русского марша» решался в суде.

Организаторы «Правого марша» считают, что отказ в проведении мероприятия не имеет законного основания и политически мотивирован. Об этом Daily Storm заявил лидер незарегистрированной партии «Третья альтернатива» Владимир Бурмистров.

«Сегодня мне было отказано в согласовании «Правого марша» на 4 ноября правительством Москвы. Выдали отказ в организации марша на совещании префектуры. Отказ они датируют 25 октября, но бумагу выдали только сегодня (30 октября), а 21 октября у меня было разрешение», — заявил Бурмистров.

Активист сообщил, что «Третьей альтернативе» даже не предложили присоединиться к «Русскому маршу». Всю ситуацию он назвал провокацией, на которую он и его соратники «не собираются вестись». Он отметил, что его «Правый марш» должен был стать акцией именно «цивилизованных и нерадикальных» националистов, а АНС Бурмистров считает не только радикалами, но и близкими к силовикам.





«Мы сознательно уходили от названия «Русский марш», чтобы расширить повестку и пригласить большее количество различных сил. И либертарианцев хотели, и монархистов, — заявил активист.

Он уверен, что власти сделали все для того, чтобы дискредитировать правую идею. «Власть радикалам отдала митинг, не социал-демократам, которые цивилизованные. Отдают марш радикалам, они зигуют! Показать страшный национализм. Так считает мэрия, так считают спецслужбы», — возмущается Бурмистров.

Также активист намерен судиться с префектурой. «Мы будем подавать в Пресненский районный суд иск, чтобы опротестовать отказ в проведении нашего мероприятия. Если нам откажут снова, то будет еще финансовый иск, потому что денежные потери мы понесем значительные», — заявил он.

Представитель «Ассоциации народного сопротивления» Никита Зайцев заявил «Интерфаксу» 30 октября, что изначально АНС получила официальный отказ и даже была вынуждена обратиться в суд, «но благодаря общественному резонансу мэрия все же пошла на согласование акции».