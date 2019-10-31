Детский сад в Нарьян-Маре охранял проблемный ЧОП семьи экс-главы горсовета

Предприятие «Святогоръ», которое охраняет нарьян-марский детский сад «Сказка», где 31 октября произошло убийство шестилетнего ребенка, принадлежит семье Ольги Петуниной — экс-главы городского совета Нарьян-Мара. Петунина также является заместителем секретаря местного отделения «Единой России». Как выяснил Daily Storm, Росгвардия и МВД не раз уличали ЧОП в нарушениях. А из материалов арбитражных дел следует, что «Святогоръ» вовсе не имел права охранять детские сады.





Росгвардия проверяла ЧОП в 2018-м и 2019 году, выявляла нарушения и предписывала их устранить. Некоторые охранники «Святогора» не имели лицензии.

«Выставление на объекты с целью оказания охранных услуг граждан, не имеющих правового статуса частного охранника, которые осуществляли охранные функции на различных объектах», — говорилось в результатах проверки, размещенных в базе данных «Спарк-Интерфакс».

Кроме того, компания не имела права осуществлять охрану объектов, подлежащих обязательной антитеррористической защищенности, говорится в материалах арбитражных разбирательств. Ответственность за это правонарушение частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ. Всего дел против «Святогора» было девять, по разным статьям. Их инициировали управления Росгвардии и МВД по НАО. Иногда суд ограничивался предупреждениями, по другим делам назначал штрафы в 30 тысяч рублей.





Как следует из материалов дел, кроме детсада «Сказка» ЧОП «Святогоръ» обеспечивал безопасность на 14 гособъектах. В том числе в других детских учреждениях, а также местном МФЦ, Доме культуры, Ненецкой окружной больнице и отделении Пенсионного фонда. Помимо этого, фирма занималась пожарной безопасностью. Численность персонала предприятия составляет около 70 человек. За год «Святогоръ» заключил 28 контрактов на сумму около 30 миллионов рублей.





В беседе с Daily Storm глава предприятия Игорь Федорченко рассказал, что садик, в котором произошло убийство шестилетнего ребенка, охранял один сотрудник ЧОП, прошедший подготовку. При этом турникеты, магнитные замки и другие меры безопасности отсутствовали, но была тревожная кнопка. По словам Федорченко, «Святогоръ» работает на этом объекте около месяца.





Ольга Петунина числилась одним из соучредителей конторы в прошлом, но, вероятно, в связи с началом политической карьеры она вышла из бизнеса и передала свою долю Петунину Игорю Владимировичу. До 17 октября 2019 года женщина возглавляла городской совет депутатов Нарьян-Мара.

31 октября в детский сад «Сказка» зашел 36-летний мужчина и во время тихого часа убил ножом шестилетнего ребенка. По всей видимости, он планировал преступление. Во время допроса задержанный Денис Поздеев рассказал, что он совершил убийство, чтобы провести описанный в некой книге ритуал и даровать себе вечную жизнь. В его квартире оперативники нашли информацию о составе групп и распорядке дня детского сада.





По данным губернатора Ненецкого округа Александра Цыбульского, задержанный находился на учете наркодиспансера как хронический алкоголик. Глава региона также сообщил, что дверь в детский сад открыл сотрудник ЧОП. Следователи завели уголовные дела по статьям «Убийство малолетнего», а также «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Ответственность грозит сотрудникам ЧОП и работникам детского сада.