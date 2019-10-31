Компания из Подмосковья «уничтожила» при помощи муляжа 80 тонн сверхопасных отходов, вызывающих «химический СПИД»

Игра в две установки





В деле о фальшивой установке для утилизации ПХБ в подмосковном Рошале тоже может появиться свой «Максим Беляков», потому что формально брат и сестра Бугровы, а также человек номер три в «Прогрессе» Алеся Комарова (она имела отношение к разработке установки для утилизации) к руководству компаний «Звезда», «НОК» и «Логистика» отношения не имеют.





Но это не единственная общая черта этих уголовных дел. Если в Калужской области виновные в сливе серной кислоты пытались, как говорят полицейские, «обставиться» при помощи «свидетеля №11», которому предложили пойти в тюрьму, то в Рошале решили использовать схему со второй установкой для утилизации ПХБ.





В прошлом году при подготовке материала «Ядовитый прогресс» нам удалось поговорить с представителем компании «Экоэнерготех», производящей эти устройства. По его словам, в России есть всего две установки — в Томске и в Красноярске.





«В среду, 30 октября, когда сотрудники полиции приехали в Рошаль, то они увидели, что на территории «Звезды» уже не одна, а две установки: муляж и еще одна, которую эксперты опознали как настоящую», — рассказал собеседник издания в природоохранной прокуратуре.





По его словам, на видео с камер наблюдения попало то, как ящики с новой установкой привозят и разгружают за несколько часов до визита полиции.





Источник Daily Storm, занятый в сфере утилизации отходов, предположил, что устройство в Рошаль привезли из Красноярска. Из компании «Зеленый город». Ее генеральный директор Елена Чернявская подтвердила Daily Storm, что их установка действительно уехала в Подмосковье.





«У них и своя, и моя установка. Муляжа у них никогда не было. Они первые, кто это начал делать. Плюс еще к ним наша установка [приезжала], когда были большие заказы. Мы вместе с ними в этой тематике. Я не знаю, кто там сейчас, «Звезда» или не «Звезда», а с «Прогрессом» мы работали очень часто», — заявила Елена Чернявская.





Генеральный директор «Чистого города» предложила оставить расследование уголовных дел надзорным органам, а журналистам не создавать проблемы «Прогрессу».





«Они нормальные ребята, вменяемые. Знаю их учредителей и ничего плохо не могу сказать. Бугровы приезжали ко мне, смотрели наш объект, и Комарову я знаю хорошо. Установка — мобильная, и периодически Комарова ею пользуется. Пусть мне природоохранная прокуратура пишет запрос — я готова отвечать на их вопросы. Я не знаю, сколько у них установок. Может, 22. А то, что у них наша установка по договору аренды, это правда. Я считаю, что это не совсем красиво — заниматься наездом на компанию, которая занимается экологией», — сказала Чернявская.





Алеся Комарова не взяла трубку после звонка корреспондента Daily Storm.