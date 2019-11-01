Кладбище на пашне, недостроенный детсад по соседству с управлением по делам семьи и частная баня на территории Дома культуры

Анапа — не только точка притяжения для туристов, но еще и простой российский город, который живет обычной жизнью вне привычного «северного» представления о том, что на черноморских курортах вечеринка 24/7. Здесь также стоят недостроенные детские сады и школы, придомовые территории плохо благоустроены, а новое кладбище разбито прямо между полями, где выращивают пшеницу и кукурузу.
Краснодарский край — один из тех регионов, где, путешествуя по автомобильным дорогам, можно повстречать, пожалуй, самое большое количество нестандартных названий населенных пунктов. Всему виной — огромное разнообразие народностей, населявших в разное время эти территории.
На пути из аэропорта к «греческой» Анапе читаю указатели: Витязево, Цибанобалка… Пятихатки! Воображение уже рисует пятисотрублевые купюры. Дальше, правда, следует лингвистическое разочарование в виде хутора Воскресенский.
Самый быстрый способ исследовать город — это хорошая пробежка, поэтому в 06:30 надеваю кроссовки и отправляюсь на набережную. Пока разминаюсь, смотрю прогноз погоды: в Москве снег, а в Анапе +10 и мелкий дождь, но тепло. На длинной набережной непривычно безлюдно, хотя летом многие отдыхающие в это время уже стоят на низком старте в соревнованиях за лучшими лежаками.
Российские города-курорты идеальны поздней осенью: туристов почти нет, а тишина прерывается только приятным шумом моря. При этом без огромных людских потоков на улицах начинает обращать на себя внимание анапская архитектура, которая страдает тем же недугом, что и многие другие южные прибрежные поселения. Это изначально одноэтажные постройки, превратившиеся в двух-трехэтажные здания, дабы была возможность подзаработать на размещении туристов. Все это похоже на локальное архитектурное безумие, где к большому количеству надстроек различного калибра добавляются скульптуры и колонны в псевдогреческом стиле. Тут и Пегасы на козырьках гостиниц, и Посейдоны в фонтанах, и Гераклы, подпирающие фасады ресторанов. И моя любимая скульптурная композиция — «Самсон, разрывающий пасть барану», установленная возле какого-то прибрежного кафе.
Если бы Анапа была девушкой, то она совершенно точно жила бы по принципу «надену все лучшее сразу».
К семи утра на улицу лениво выплывают собачники и те, кому пораньше на работу. Но глобально город еще спит. Да и в целом Анапа теперь будет в полусне до начала следующего курортного сезона.
За демографию без детских садов
Первый объект в программе инспекции журналистов и активистов ОНФ в рамках инициативы «Город N» находится в самом центре Анапы. Это недостроенный детский сад «Орленок» на 80 мест, с которым соседствует целое управление по делам семьи и детей администрации города. Но даже эта близость не помогает садику начать свою работу. Его должны были сдан в эксплуатацию еще 10 месяцев назад — в декабре 2018-го.
Здание выглядит готовым — на окнах даже висят занавески, в кабинетах горит свет, но территория вокруг все еще далека от того, чтобы назвать ее благоустроенной: кругом лежат стройматериалы и мусор. От глаз случайных прохожих их укрывает строительный забор. Само ограждение завешено издевательским баннером со счастливыми детскими лицами и надписями «Анапа — веселее под солнцем».
Пока мы изучаем территорию, местные активисты вспоминают еще один любопытный факт: детский сад этот не простой, а компенсирующего типа, для детей с ослабленным зрением, — отсюда и небольшая вместимость.
«В 2015 году старый сад закрыли и впоследствии снесли. Уже четыре года детки раскиданы по разным садам без возможности обучаться в спецучреждении», — рассказывает активист проекта ОНФ «За честные закупки» Полина Калашникова.
В это время к нам выходит заведующая «Орленком». Женщина не стала прятаться, как часто поступают во время подобных инспекций, а напротив — пожаловалась на недострой и выразила желание пополнить ряды активистов ОНФ. Видимо, все-таки не сдать садик и в ноябре.
Дальше нас уже ждет еще один детский сад. Но если у «Орленка» все сроки давно прошли, то у дошкольного учреждения в хуторе Воскресенский есть еще призрачные шансы не попасть в ряды проблемных.
Этот детский сад на 140 мест стоимостью почти 100 миллионов рублей должны сдать 15 ноября, но, судя по объему работ, которые еще предстоит выполнить, двух недель для финишного рывка может не хватить.
Территория здесь не благоустроена вообще никак: ни асфальта, ни беседок с песочницами, ни саженцев чего-либо. Внутри здания картина тоже печальная: необходимо установить все технологическое оборудование, мебель и выполнить отделку помещений.
Тут еще выясняется, что к исполнителю работ — СМУ «Гражданстрой» — есть и другие вопросы: конкретно — каким образом организация выиграла тендер.
«Было два участника конкурса. Одного отстранили, потому что у него не было допуска к СРО. Мы обратим на это внимание ФАС», — отметил эксперт проекта ОНФ «За честные закупки» Валерий Горюханов.
Скопление людей с камерами привлекает местных мальчишек, по виду младшеклассников — с одним из них у нас завязывается диалог:
— Ты знаешь, что здесь будет?
— Садик!
— А школа здесь есть?
— Нету!
— Куда же вы ходите?
— В Цибанобалку!
— Далеко?
— Да нет, полчаса всего! Пешком через поле.
Пешком через поле? Всего полчаса? Хочу посочувствовать мальцу, но журналисты ему не особенно интересны, а вот квадрокоптер — другое дело. Правда, он так и не смог взлететь, к разочарованию детворы. Бесполетная зона — рядом аэропорт.
Безымянное кладбище на пашне
В станицу Гостагаевскую мы отправляемся в несколько экзальтированном состоянии — не каждый день инспектируешь кладбище. А тут еще и погода добавила соответствующего настроения — еще в Воскресенском нас накрыл ливень, который, казалось, заканчиваться не собирался.
Однако за те 20 минут, что мы ехали до станицы, дождь внезапно прекращается и рушит атмосферу. Голубое небо и яркое южное солнце не слишком подходят для визита на проблемный погост.
Второе разочарование ждет нас уже на самом кладбище. Вернее, само кладбище — это и есть разочарование. В поле, куда нас привезли, нет ровным счетом ничего, что указывало бы на то, что именно здесь хоронят хуторян. Тем более удивительно, что на создание этого погоста власти потратили больше трех с половиной миллиона рублей.
Это какая-то площадка в чистом поле без паспорта объекта, со странным П-образным забором без границы, куском тротуара посредине и одинокой грудой камней.
«Курган», — шутят коллеги.
Отсутствие опознавательных знаков вызывает ожесточенные споры: а действительно ли это будущее кладбище? По словам Валерия Горюханова, анализ проектной документации показал, что оно самое и сомнений нет.
«Мы же видим смету, видим план строительства, список того, что должно быть по смете. Определенное количество секций, определенное количество асфальта, бордюрного камня — ну не может быть таких точных совпадений. Конечно, это кладбище, просто строительство еще не завершено, но контракт полностью оплачен», — комментирует Горюханов.
Есть еще местные жители — они уж точно должны быть в курсе. Но на вопрос, быть здесь кладбищу или нет, станичники отвечают лаконично:
«Мы туда не торопимся!»
Загадка Дома культуры
Название следующего населенного пункта мы произносим с деланным французским акцентом — Бужор. Оказалось, что имя за хутором закрепилось еще в царские времена по фамилии владельца этих мест.
Место примечательно тем, что местный Дом культуры, — по сути, единственный уголок во всей округе, где жители Бужора могут интересно провести свободное время. Однако здание долгое время находилось в очень плохом состоянии и требовало капитального ремонта.
Восстановлением объекта занялось ООО «Кубаньспецстрой» — за 6,6 миллиона рублей. По контракту Дом культуры должны были сдать в сентябре, однако работы все еще ведутся. На территории много строительного мусора и материалов, а внутри продолжается отделка.
Остроту ситуации добавляет тот факт, что на территории объекта находятся некое неучтенное деревянное строение — предположительно, баня. Там же за забором строится еще один объект — самый настоящий особняк с претензией на дворец. По словам активистов, хозяин у бани и дворца один.
«Если открыть публичную кадастровую карту, то на территории можно увидеть неучтенное здание, предположительно, баню или сауну. Возможно, данные не обновлены и этот кусок земли уже отмежеван. Мы, конечно, выясним, что это за объект и насколько законно он там стоит», — общает Валерий Горюханов.
Обхожу территорию, насколько это возможно, — со стороны предполагаемой бани тянутся ряды виноградников, а со стороны особняка — линии персиковых деревьев. Все это тоже принадлежит владельцу построек. Правда, кто именно хозяйничает в этих местах, выяснить так и не удается: большинство местных жителей работают на его виноградниках и болтать языком не торопятся.
К нам выходит директор МБУ «Анапская централизованная клубная система» Светлана Хижняк — еще один руководитель проблемного объекта, которая не стала прятаться от журналистов и прокомментировала происходящее.
«Да, нарушены сроки контракта — этого я не отрицаю. Когда подрядчик зашел на объект, при демонтаже были выявлены дополнительные неучтенные работы в проекте — усиление кровельных балок и потолка. Пришлось отдельно составлять проектную документацию и делать новую экспертизу».
Хижняк отметила, что благоустройство территории будет выполнено при содействии того самого неизвестного владельца загадочных зданий.
Перед отъездом наша группа была приглашена на открытие Дома культуры, которое, якобы, уже точно должно состояться 6 декабря. Будут резать барана.
От А до Ш
Еще в начале нашего тура Валерий Горюханов отмечал, что основная проблема Анапы, как и Краснодарского края в целом, в том, что приток населения в последнее время большой, а учиться детям негде. Это касается как детских садов, так и школ, где в этом году набрали рекордное количество первых классов — аж до буквы «Ш».
Средняя школа №6 в Анапе переполнена, дети учатся в две смены, но ситуацию это не особенно спасает. Именно поэтому рядом с основным зданием идет строительство нового, которое предполагалось закончить еще 15 августа. Вот только сроки, как всегда, прошли, а в школе все еще ни стекол, ни отделки, ни благоустройства. В документах при этом изменения сроков никак не отражены.
«Мы обратимся в администрацию Краснодарского края и уже обратились в прокуратуру с просьбой проверить ход строительства здания и хотели бы, чтобы администрация нам все-таки ответила, когда школу введут в эксплуатацию», — рассказывает эксперт ОНФ.
Пока эксперт ОНФ объясняет нам суть проблемы, к нашей группе присоединяется еще один местный журналист, обитающий в окрестностях школы. В нем мы узнали знаменитого корреспондента издания Daily Cat. Он точно в курсе, как на самом деле обстоят дела на объекте, но эксклюзивной информацией не делится.
Валерий Горюханов добавляет еще одну интересную деталь: заказчик МАОУ «СОШ №6 имени Д.С. Калинина» и подрядчик ООО «Архстройсервис» исторически связаны между собой через несколько учредителей. Более того, бывший руководитель подрядчика косвенно связан с руководителем второго участника аукциона через яхт-клуб.
Как вырастить юного агрария
Заканчиваем мы одним из анапских дворов, где жители прилегающих домов очень жаловались на благоустройство.
Детям сделали новую спортивную площадку, которая с точки зрения покрытия выглядит довольно прилично — это все же не асфальтовые футбольные поля, которые встречались на предыдущих инспекциях. Тут погонять мяч можно вполне безопасно, только вот забивать голы некуда: кроме покрытия и хлипкого забора на площадке больше ничего нет. Хотите играть — сооружайте ворота сами, из рюкзаков или других подручных материалов. В волейбол можно только через воображаемую сетку. Саму площадку даже не привели в порядок, после того как собрали забор — покрытие засыпано упаковочным материалом, по углам лежат бесхозные гайки и винтики.
Жалуются жители и на отсутствие песочницы на новой детской площадке, которая, надо признать, сама по себе смотрится достойно. С песочницей и правда плохо получилось: вместо нее на дорожках стоят тяжеловесные цветочные вазоны, которые обычно ставят в парках. Они занимают много места, и цветов там никто не высаживает. Зато дети самозабвенно копаются в кубанском черноземе, разбрасывая землю по тротуарам. А что им остается?! Куличиков тут не налепишь.
Возможно, это просто такой план по локально-патриотическому воспитанию молодого поколения через родную землю, в буквальном смысле.
По итогам инспекции руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» Валерий Алексеев подчеркнул, что все материалы будут переданы губернатору Краснодарского края, а прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Прокуратуры Краснодарского края Сергей Грызунок добавил, что со стороны ведомства также будет назначена соответствующая проверка.
«На самом деле, по сравнению с теми разами, когда активисты выезжали на места, посмотреть, что происходит с объектами, — видно какое-то движение. Приехали журналисты, появилась информация в интернете — и сразу на стройках увеличилось количество рабочих. Это даже хорошо, если мы привлекли внимание подрядчиков и заказчиков. Это и есть наша цель», — подытожил эксперт Валерий Горюханов.
***
Октябрьский вечер в Анапе удивительно тих: на набережной не слышно песен Стаса Михайлова, а из закрытых прибрежных кафе не пахнет шашлыком.
Ничего, будет лето — будут танцы.