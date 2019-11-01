Кладбище на пашне, недостроенный детсад по соседству с управлением по делам семьи и частная баня на территории Дома культуры

Анапа — не только точка притяжения для туристов, но еще и простой российский город, который живет обычной жизнью вне привычного «северного» представления о том, что на черноморских курортах вечеринка 24/7. Здесь также стоят недостроенные детские сады и школы, придомовые территории плохо благоустроены, а новое кладбище разбито прямо между полями, где выращивают пшеницу и кукурузу.









Краснодарский край — один из тех регионов, где, путешествуя по автомобильным дорогам, можно повстречать, пожалуй, самое большое количество нестандартных названий населенных пунктов. Всему виной — огромное разнообразие народностей, населявших в разное время эти территории.





На пути из аэропорта к «греческой» Анапе читаю указатели: Витязево, Цибанобалка… Пятихатки! Воображение уже рисует пятисотрублевые купюры. Дальше, правда, следует лингвистическое разочарование в виде хутора Воскресенский.





Самый быстрый способ исследовать город — это хорошая пробежка, поэтому в 06:30 надеваю кроссовки и отправляюсь на набережную. Пока разминаюсь, смотрю прогноз погоды: в Москве снег, а в Анапе +10 и мелкий дождь, но тепло. На длинной набережной непривычно безлюдно, хотя летом многие отдыхающие в это время уже стоят на низком старте в соревнованиях за лучшими лежаками.





Российские города-курорты идеальны поздней осенью: туристов почти нет, а тишина прерывается только приятным шумом моря. При этом без огромных людских потоков на улицах начинает обращать на себя внимание анапская архитектура, которая страдает тем же недугом, что и многие другие южные прибрежные поселения. Это изначально одноэтажные постройки, превратившиеся в двух-трехэтажные здания, дабы была возможность подзаработать на размещении туристов. Все это похоже на локальное архитектурное безумие, где к большому количеству надстроек различного калибра добавляются скульптуры и колонны в псевдогреческом стиле. Тут и Пегасы на козырьках гостиниц, и Посейдоны в фонтанах, и Гераклы, подпирающие фасады ресторанов. И моя любимая скульптурная композиция — «Самсон, разрывающий пасть барану», установленная возле какого-то прибрежного кафе.