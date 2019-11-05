Как персональные данные россиян попадают в Сеть. Исследование Daily Storm

Павел Гнилорыбов на Госзакупках





Госзакупки — еще один источник утечек персональных данных. Мы не включили портал в общую статистику, так как Google плохо индексирует этот сайт. Однако искать опубликованное на портале тоже можно через поисковик — для этого мы добавили к запросу слово «госзакупки» (запрос вводится в кавычках).





По первым 20 ссылкам доступны паспортные данные 65 человек. В 37 случаях это полные данные: серия и номер паспорта, прописка. В основном на портале закупок размещается информация о подрядчиках различных государственных организаций. В их числе мы нашли исполнителя по договору с «Москва Медиа» — журналиста Павла Гнилорыбова.





Опубликованный на сайте документ содержит не только паспортные данные Гнилорыбова, но и его ИНН, СНИЛС, адрес и телефон.





«Насколько я понимаю, это чаще всего встречается в текстовых документах, которые сопровождают те или иные государственные закупки. Это неприятно. Хотелось бы, чтобы закон о персональных данных соблюдался, но мы живем в те времена, когда особенности частной жизни, и в особенности некоторые персональные данные, при желании становятся доступны. Я сам неоднократно сталкивался с таким в отношении своих друзей, теперь вы меня с этим столкнули. Отношусь к этому с некоторой неприязнью, но понимаю, что дальше будет только хуже», — рассуждает Гнилорыбов в беседе с Daily Storm.





Он отмечает, что не планирует предпринимать каких-либо действий для удаления данных из открытого доступа.





Мнение Роскомнадзора





Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский рассказал Daily Storm, что надзорное ведомство в курсе сложившейся ситуации с публикацией персональных данных.





«Очень часто люди сами выкладывают в открытый доступ информацию — обмениваются ею в мессенджерах, пересылают по почте. Сейчас законодательство не унифицировано, и часто персональная информация должна размещаться на сайтах муниципалитетов, на госзакупках, но с точки зрения здравого смысла ее могло бы и не быть», — считает Ампелонский.





Он добавляет, что закон о персональных данных предусматривает исключения для ситуаций, когда информация выкладывается для отчетности. Поэтому говорить о правомерности публикации персональных данных можно, только изучив все обстоятельства, при которых они были размещены.