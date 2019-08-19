Как марафонские забеги в диких уголках России помогают развивать туризм и инфраструктуру

В России каждый год проходят сотни забегов на длинные дистанции. О больших равнинных соревнованиях вроде Московского марафона подробно рассказывают спортивные журналисты, а посвященные им рекламные объявления можно увидеть и на улице, и в метро, и по ТВ. Забеги по пересеченной местности, или трейл, пока находятся в тени. При этом у России с ее природным разнообразием огромный потенциал для проведения подобного рода марафонов. Daily Storm поговорил с участниками трейлов из РФ и Израиля (жители этой страны устраивают забеги рядом с танками на Голанских высотах).





Трейлраннинг — для непрофессионалов понятие относительно свежее. Хотя это просто привычный бег на большие расстояния по пересеченной местности. Согласно данным Международной ассоциации трейла (ITRA), в официальной базе сейчас зарегистрировано 1 582 000 спортсменов со всего мира. 555 тысяч — это бегуны из Европы (в эту же категорию включают Россию).





В России знаковой датой для фанатов забегов на природе стал 2017 год. 7 декабря комиссия по признанию Минспорта России признала трейл дисциплиной легкой атлетики.





В отличие от профессиональных спортсменов, всех любителей бега посчитать практически невозможно — слишком много соревнований. Но, согласно некоторым данным, трейлраннеры в России составляют примерно 5-7% от общего количества бегунов.





Начинаем в Анапе, заканчиваем в Томске и Твери





Согласно календарю трейл-событий 2019 года, только в России спортсменам доступны 197 мероприятий, среди которых 37 имеют международную сертификацию ITRA.





Сезон начался совсем рано, еще 2 января, забегом в Анапе с добровольным заходом в холодное Черное море. Завершается цикл 2019 года в середине декабря двумя мероприятиями — «Снежным забегом» в Томске (финальная часть серии забегов «Сибирский трейл» с сугробами, варежками и шапками, как обещают организаторы) и этапом Кубка Тверской области по трейлраннингу «Зимняя сказка». То есть трейл — фактически круглогодичная дисциплина, где каждый может выбрать погоду и местность по душе.





Если говорить как раз о статусных международных забегах, то одним из последних и самых необычных событий стал полярный ямальский ультрамарафон «ТрансУрал», в котором приняли участие более 170 бегунов из России, Бельгии, США и Германии.





Любителям экстремальных забегов приготовили четыре дистанции по горным тропам и дорогам различной проходимости. Главной фишкой ультрамарафона в этом году стала дистанция «Вертикальный километр» с набором высоты в 700 метров до вершины горы Поур-Кеу.





Участники забега смогли увидеть самые красивые места полярной части Урала: долины рек Собь и Енгаю, подножие горы Динозавр, Нефритовое ущелье, ледник Романтиков.





Карелия, перевал Дятлова на северном Урале, Шерегеш, Камчатка, Мурманск — вот одни из самых популярных направлений у поклонников «дикого» бега в России. Чем дальше от цивилизации и холоднее, тем круче.





В поисках левиафана





«Ялта, парус, все дела», — описывал в разговоре с Daily Storm сооснователь и капитан клуба Drunkburgers Андрей Катырин свои ожидания от забега «Вызов Арктики» в Териберке.