Как марафонские забеги в диких уголках России помогают развивать туризм и инфраструктуру

В России каждый год проходят сотни забегов на длинные дистанции. О больших равнинных соревнованиях вроде Московского марафона подробно рассказывают спортивные журналисты, а посвященные им рекламные объявления можно увидеть и на улице, и в метро, и по ТВ. Забеги по пересеченной местности, или трейл, пока находятся в тени. При этом у России с ее природным разнообразием огромный потенциал для проведения подобного рода марафонов. Daily Storm поговорил с участниками трейлов из РФ и Израиля (жители этой страны устраивают забеги рядом с танками на Голанских высотах).
Трейлраннинг — для непрофессионалов понятие относительно свежее. Хотя это просто привычный бег на большие расстояния по пересеченной местности. Согласно данным Международной ассоциации трейла (ITRA), в официальной базе сейчас зарегистрировано 1 582 000 спортсменов со всего мира. 555 тысяч — это бегуны из Европы (в эту же категорию включают Россию).
В России знаковой датой для фанатов забегов на природе стал 2017 год. 7 декабря комиссия по признанию Минспорта России признала трейл дисциплиной легкой атлетики.
В отличие от профессиональных спортсменов, всех любителей бега посчитать практически невозможно — слишком много соревнований. Но, согласно некоторым данным, трейлраннеры в России составляют примерно 5-7% от общего количества бегунов.
Начинаем в Анапе, заканчиваем в Томске и Твери
Согласно календарю трейл-событий 2019 года, только в России спортсменам доступны 197 мероприятий, среди которых 37 имеют международную сертификацию ITRA.
Сезон начался совсем рано, еще 2 января, забегом в Анапе с добровольным заходом в холодное Черное море. Завершается цикл 2019 года в середине декабря двумя мероприятиями — «Снежным забегом» в Томске (финальная часть серии забегов «Сибирский трейл» с сугробами, варежками и шапками, как обещают организаторы) и этапом Кубка Тверской области по трейлраннингу «Зимняя сказка». То есть трейл — фактически круглогодичная дисциплина, где каждый может выбрать погоду и местность по душе.
Если говорить как раз о статусных международных забегах, то одним из последних и самых необычных событий стал полярный ямальский ультрамарафон «ТрансУрал», в котором приняли участие более 170 бегунов из России, Бельгии, США и Германии.
Любителям экстремальных забегов приготовили четыре дистанции по горным тропам и дорогам различной проходимости. Главной фишкой ультрамарафона в этом году стала дистанция «Вертикальный километр» с набором высоты в 700 метров до вершины горы Поур-Кеу.
Участники забега смогли увидеть самые красивые места полярной части Урала: долины рек Собь и Енгаю, подножие горы Динозавр, Нефритовое ущелье, ледник Романтиков.
Карелия, перевал Дятлова на северном Урале, Шерегеш, Камчатка, Мурманск — вот одни из самых популярных направлений у поклонников «дикого» бега в России. Чем дальше от цивилизации и холоднее, тем круче.
В поисках левиафана
«Ялта, парус, все дела», — описывал в разговоре с Daily Storm сооснователь и капитан клуба Drunkburgers Андрей Катырин свои ожидания от забега «Вызов Арктики» в Териберке.
По его словам, когда в команде готовились к броску на Север и обратно (Москва — Медвежьегорск — Териберка — Мурманск — Соловки — Петрозаводск — Вологда — Москва), то жили в парадигме того, что будет тепло и светло, ведь даже далеко на севере лето никто не отменял, тем более что в прошлом году погода была солнечной.
Однако, проехав на машине через полстраны и высадившись на берегу Баренцева моря, участники забега поняли, что позагорать не удастся: температура воздуха поднималась не выше плюс шести градусов по Цельсию, а с моря дул сумасшедший ветер.
«И это было, черт побери, прекрасно! Потому что это Крайний Север!» — вспоминал Катырин. — «Если бы все-таки было плюс 30, то впечатления были бы не такими яркими».
То, что фотографии вышли не самыми красочными, по мнению бегуна, — это мелочь. Главное — то, что удалось увидеть все своими глазами.
«Все смотрели Звягинцева, видели, какая там красота. Это напоминает норвежские фьорды, может быть, еще Исландию и Шотландию. Но это все вот здесь у тебя — в России!» — добавил Катырин.
На «Вызове Арктики» участники могли выбрать из трех дистанций: пять, 10 и 21 километр. По словам капитана Drunkburgers, 10-километровый маршрут был самым интересным, а полумарафонская дистанция (21 километр) просто включала в себя два круга.
«В отличие от городской истории, во время трейловых забегов приходится много идти пешком: из-за сложного рельефа это не самое безопасное занятие. Первый круг на дистанции 21 километр я большую часть времени просто смотрел себе под ноги, а вот на втором круге шел и наслаждался», — вспоминал Катырин.
По его признанию, из-за холодной погоды участникам немного не хватило удобств вроде обогревочного тента, но, с другой стороны, в таком максимально «диком» формате и была вся соль.
Катырин считает, что растущая популярность трейлов среди тех, кто отбегал весь возможный «асфальт», подтолкнула к тому, что даже в таких труднодоступных местах, как Териберка, начинает развиваться инфраструктура — пока минимально, но все-таки движение есть.
Мимо танков на Голанских высотах
Трейлы — не единственный вид диких забегов. Популярность набирают и так называемые винные забеги — по виноградникам. Было бы странно, если бы законодателем моды в таком забеге стала не Франция. Действительно, одним из главных винных беговых событий является марафон Божоле, который традиционно проводится в ноябре.
Но забегами на родной земле французы не стали ограничиваться и привезли свой бренд в 2019 году в другой винный регион, пусть и менее раскрученный, — в Израиль.
«Мы впервые встретились с организаторами «Божоле» на выставке парижского марафона в 2017 году. Два года мы с ними переписывались и никак не могли встретиться. Но все решил один гала-ужин, на который мы таки доехали. Собственно, там же нам все и «подписали», — рассказала Daily Storm директор по международным связям и развитию бизнеса Marathon Israel Ирина Учень.
Мероприятие состоится в октябре. Главной его фишкой станет отсутствие каких-либо рамок: никакой соревновательной борьбы, хронометража или призовых мест — только бег в веселой компании и фестивальная атмосфера с вином и конкурсом костюмов.
«У нас будет шикарный четвертый километр с огромной французской сценой. Приедут и сами французы группой в 100 человек: одни будут бежать в костюмах, другие — помогать в качестве волонтеров. А еще — большая финальная вечеринка в Тель-Авиве, прямо на набережной», — сказала Учень.
А для тех, кто не пьет или любит погорячее в прямом смысле слова, есть забег по пяти вулканам, который проходит в Израиле в апреле. Правда вулканам уже потухшим...
«В это время внизу все цветет — вокруг такие пейзажи, что все помирают просто. Да, дистанции жесткие, но это компенсируется тем, что на каждой горе есть своя особенность. На одной бегут мимо огромных ветряных мельниц, на другой — в кибуце накормят вкусным сыром. А с горы Бенталь видно не только Сирию и Ливан, до которых остается только два километра, но и снег на вершине Хермона», — продолжила Учень.
Более того, так как забег, по-сути, проходит по тем самым Голанским высотам, — яблоку раздора между Израилем и Сирией — то на маршруте можно найти и другие интересные вещи.
«После всех военных действий израильтяне оставили там танки и другую технику, так что во время забега можно не только посмотреть на все это, но и полазить», — отметила Учень.