Мать зарубившего семью топором подростка участвовала в финансовой пирамиде и состояла в коммерческой секте «Дизайн человека»

В минувшие выходные в частном доме в селе Патрикеево в Ульяновской области были найдены тела двух пенсионеров, 42-летней женщины и двух четырехлетних детей, а возле вышки сотовой связи неподалеку от дома — тело 16-летнего подростка — Тимура (Тимерлана) Камалетдинова. По версии следствия, парень зарубил топором всю свою семью, а после этого покончил жизнь самоубийством. Мальчик отправил другу голосовое сообщение, в котором поведал, что не любит мать, брата и сестру, а также оставил предсмертную записку, в которой написал, что решил «забрать с собой» родных, чтобы их не расстраивать. Журналист Daily Storm выяснял, что могло привести к трагедии.





Тимур Камалетдинов





Данные о подозреваемом в совершении преступления подростке крайне противоречивы. С одной стороны, ребенок был отличником и даже присутствовал в качестве гостя на региональном финале передачи «Умники и умницы». Друг Тимура охарактеризовал его как доброго и отзывчивого и сообщил что у того «все было хорошо».





В то же время в СМИ появилась информация о том, что подросток якобы увлекся субкультурой АУЕ, однако позже его друг Даниил заявил, что это была шутка. Кроме того, сообщалось, что в последнее время мальчик якобы увлекся алкоголем и страдал игровой зависимостью. Причем о последней заявил отец ребенка.





Следственные органы допускают, что ребенок мог страдать шизофренией. Для точного установления диагноза специалисты назначили проведение посмертной психиатрической экспертизы.





Из текста оставленной подростком записки следует, что «главный враг — это мама».





﻿В СМИ выдвигаются разные версии произошедшего. Некоторые предполагают, что подростка не взяли на свадьбу родственников, другие — что он ревновал мать к брату и сестре. По некоторым данным, конфликт подростка с матерью начался из-за увлечения женщины психологией. Мы решили выяснить, в чем оно состояло, и обнаружили, что речь идет об эзотерическом учении.





Судьба Марины Камалетдиновой





Женщина вела блог на «Яндекс.Дзен», где делилась с подписчиками воспоминаниями о своей жизни. Блог озаглавлен «Моя история успеха и жизни! Как моя жизнь перевернулась с ног на голову! Инсульт в 40 лет, болезнь, операция… Как я начала жить в гармонии с собой».





Судя по рассказам из дневника, женщина прожила весьма непростую жизнь: юность пришлась на лихие 1990-е, двое первенцев умерли при рождении. Затем последовала длинная череда неудачных романов и браков: жених сообщил Марине, что они не будут вместе, приехав к ней с новой девушкой, один из мужей изменил женщине с ее двоюродной сестрой прямо в той же комнате, где Марина спала, другой покончил с собой… Это только часть из преследовавших Марину неудач. Были и частая смена профессий, и поиск себя, и злоупотребление алкоголем на почве неудачных отношений, и постоянная борьба с этим пристрастием, конфликты с матерью, аневризма и инсульт в 40 лет, опасная операция… В какой-то момент были проблемы с органами опеки, однако в итоге женщине удалось справиться с пристрастием к алкоголю. Тем не менее она потеряла работу и начала искать заработок в интернете. При этом многие ее посты сопровождаются признанием, что уже с детства она чувствовала «свое особенное предназначение».





Судя по данным из соцсетей, сына Тимура Марина любила: фотография с ним размещена на всех ее аватарках. Тимерланом она назвала мальчика в честь человека, когда-то спасшего ее от изнасилования.





На страницах Камалетдиновой в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» указано, что до увлечения «Дизайном человека» она имела отношение к финансовой пирамиде Generic Community.





В 2014 году она познакомилась с некими Дмитрием и Артемом, которые приобщили ее к системе «Дизайн человека» — движению, которое якобы основывается на нескольких эзотерических течениях и «подкрепляется научными данными о генетике и биохимии человека». Впрочем, ряд источников называет учение «коммерческой сектой».





На странице Марины Камалетдиновой во «ВКонтакте» указано, что она была настоящим адептом течения. Она проводила консультации и оказывала услуги по предоставлению неких «генных ключей».





«Настоящее предложение приходит тогда, когда ты находишься в спокойном состоянии и не занимаешься поиском смысла жизни. Далее я углубилась в карту генных ключей. Тогда вообще все встало на свои места. Я узнала о своем предназначении, что бесценно в поиске себя! Кто готов, записывайтесь на консультацию! Сделаю расшифровку Вашей карты по реальной цене. Не теряйте время понапрасну, надо жить!» — призывает она в одном из своих сообщений.





Увлечение эзотерикой могло оказать влияние и на воспитание сына. В одном из постов своего блога во «ВКонтакте» Марина написала следующее:





«На самом деле ребенка воспитывать проще, чем кажется. До пяти-семи лет просто наблюдать за ним. На этом этапе он показывает свои таланты. Затем, опираясь на учебное пособие по дизайну человека и генным ключам, найти точки соприкосновения с ним. Определить его тип, цель в жизни и предназначение. Показать малышу варианты, которые вы можете предложить. Если вы будете просто сторонним наблюдателем, тоже неплохо. Ребенок сам разберется и расскажет вам о своих намерениях. Любите и доверяйте своему дитя! И у вас будут прекрасные отношения!»





Аналогичные мысли женщина высказала и в своем блоге непосредственно о воспитании Тимура.





«Я расскажу, как я воспитывала старшего сына и что из этого получилось. Мой ребенок — манифестирующий генератор (энергичный лидер). Его энергия проявлялась во всем: он скакал по дому, прыгал до потолка без остановки. Если что не по его, он кричал по два часа, пока ему хотелось кричать. Тогда я еще не знала о дизайне человека, но где-то прочитала, что ребенок должен сам решать, что ему делать. Будучи проектором (человек без собственной энергии), мне было сложно терпеть его выкрутасы.





И я оставила его в покое. Позволяла ему все и просто не обращала внимания, когда он проявляет свое недовольство, когда, например, я что-то ему не купила. Я просто говорила, что мы пока не можем этого себе позволить. Закрывалась на кухне, а он истерил часа два. Потом приходил, просил прощения и начинал опять прыгать. За время его детства, вышли из строя два телевизора, холодильник, музыкальный центр и так, по мелочи. Чужое мнение было такое: "На шею сядет, что она дальше с ним делать будет?"





Но ребенок вырос — мы пережили переходный возраст. После 15 лет он стал самостоятельным и самодостаточным. Никто не сидит на моей шее. Продвинутый молодой человек. Я не знаю, почему так вышло, наверное потому, что я не навязывала ему никаких тренировок, никаких кружков. Он ходил туда, пробовал, останавливался. Копил монетки, потом православные книжки, детские энциклопедии. Потом ему стало это все неинтересно. Он просто познавал мир. Сейчас это — "ходячая энциклопедия" в современном обличии.





Когда у меня родились двойняшки, я уже знала дизайн и знала, что лучшее, что могут дать родители, это любовь и доверие. Ребенок сам должен идти, спотыкаться, набивать шишки. Родители должны выполнять функцию сторонних наблюдателей. Набраться терпения и быть рядом. Просто быть рядом! И тогда из вашего ребенка вырастет уникальное создание!» — говорится в блоге женщины.





Как сообщалось в СМИ, похороны семьи пройдут в селе Юрловка Базаносызганского района во вторник, 20 августа. Самого подростка похоронили в понедельник на кладбище в Карсунском районе.