Жители Подмосковья собирают подписи под петицией против связанной с партнерами Чайки автобусной компании

В Долгопрудном 7 августа водителю автобуса «Домтрансавто» стало плохо за рулем, в результате чего он сбил насмерть двух пешеходов. Жители города заявляют, что этот инцидент — продолжение длинной череды проблем в работе компании, и требуют создать специальную рабочую группу, чтобы разобрать систематические нарушения в работе транспорта. Daily Storm выяснял, что не устраивает долгопрудненцев.





Последняя капля и обращение жителей





Активисты разместили призывы к созданию петиции в группе Долгопрудного во «ВКонтакте».





«Страшная трагедия потрясла наш город. Долгопрудный сегодня показывали все федеральные каналы. Автобус насмерть сбил двух жителей нашего города. Предлагаю всем жителям города, даже тем, кто не пользуется общественным транспортом, направить коллективное обращение в адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева, генерального прокурора Юрия Чайки и главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева! Пусть они разберутся, как этот перевозчик, где нет ни одного нормального водителя, попал в наш город!» — говорится в сообщении.





Пользователи соцсети горячо откликнулись на такое предложение.





«Тут скорее никто не виноват. Человеку просто стало плохо. Но я за. Они то проезжают остановки, то хамят. Билеты не дают. Гонки устраивают», — написала Екатерина Соколова.





«Между прочим, вопрос стоит также задать представителям администрации относительно тендера, проводимого в области перевозки пассажиров... и интересно послушать их аргументы относительно выбора именно этого перевозчика... и тем более, 8 сентября — выборы», — заявила Аглая Епанчина.





«Нужны ограждения тротуара от дороги! Эти ограждения могут дать возможность услышать, что сзади происходит (треск), это даст возможность человеку среагировать и спастись, а тут люди шли и не поняли, что сзади на них едет автобус!» — подтвердила их слова Юлия Ларина.





«Я за такую жалобу! Совсем недавно уже опубликовала пост в нашу группу, где сфотографировала водителя, который переписывался с кем-то в мессенджерах, управляя автобусом. Вот и трагедия. Я уверена, что в данном случае разговор о болезни — только отговорка. Водители проходят медосмотр перед выходом в рейс. Автобусы также должны проходить ТО. Хотя, учитывая «особенности» перевозчика, думаю, это формальность», — считает Елена Мелентьева.





Превышают скорость и едят за рулем





Между тем пользовательница Ольга Новикова сообщила в комментариях, что аналогичная петиция уже была создана полгода назад, однако «она не дала ничего, потому как из нашего многотысячного города ее подписали всего 500 человек».





Активисты сообщают, что на 19 августа коллективное обращение собрало 2500 подписей. Письмо адресовано губернатору Московской области Андрею Воробьеву, генеральному прокурору Юрию Чайке, министру транспорта Московской области Алексею Гержику и главе Федеральной антимонопольной службе Игорю Артемьеву.





В тексте письма говорится, что водители «Домтрансавто» во время вождения позволяют себе разговаривать по телефону, в том числе и по видеосвязи, смотреть фильмы, употреблять продукты питания, регулярно превышать скорость, совершать опасные маневры и проезжать на красный свет светофора. Все это подтверждается не только голословными заявлениями, но и конкретными фактами: выпиской из банка данных исполнительных производств ФССП, где насчитывается 1555 записей на компанию «Домтрансавто». Большинство из них — неоплата штрафа за нарушение правил дорожного движения. Авторы обращения собрали целую папку с жалобами в адрес «Домтрансавто» с портала «Добродел» и из социальных сетей. На 90%, по словам активистов, чиновники дали «банальные отписки», — утверждают заявители.





Передел рынка





По данным портала The Insider, проблемы с транспортом в Подмосковье начались после того, как 94 маршрута из Москвы в область и обратно были переданы двум компаниям — «Стартранс» и «Домтрансавто». По данным The Insider, эти фирмы связаны с сыном Камо Авагумяна (через его брата Гамлета Авагумяна и компанию «Ранд-Транс», где тот имел долю), который постоянно получает контракты от силовых структур и владеет отелем вместе с сыном генпрокурора Артемом Чайкой.





Публикация датирована январем 2019 года, и уже в ней указано, что жители обращались с многочисленными жалобами на работу транспорта, однако правительство Подмосковья блокировало эти жалобы.





«На официальной странице Воробьева в соцсети «ВКонтакте» всех, кто жалуется на ситуацию с транспортом, сразу блокируют — запрещают отправлять губернатору личные сообщения. Жалобщикам приходят в ответ отписки из регионального правительства: мол, все работает как положено, нарушений не выявлено», — сообщается в публикации.





Более того, журналисты издания утверждают, что «Домтрансавто» подключило к выполнению своих контрактов у фирмы «Мострансавто», у которой только что выиграло тендер.





«Государственная компания, принадлежащая подмосковному правительству, стала выполнять заказы «частника». Формально это не афишируется, но о договорах с частной компанией открыто говорят водители и кондуктора «Мострансавто». В частности, ГУП сейчас помогает обслуживать маршруты № 303, 314, 419, 368», — отмечается в тексте.





Daily Storm попытался связаться с представителями «Домтрансавто» и Министерства транспорта Подмосковья, однако по указанным на официальных сайтах телефонам никто не взял трубку.





Согласно «СПАРК-Интерфакс», «Домтрансавто» на 100% принадлежит некоему Нерику Мурадяну. Однако телефонный номер и адрес у компании такой же, как у фирмы «Ранд-Транс», которую в своем расследовании упоминал The Insider.