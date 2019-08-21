У «Росгеологии» новая стратегия: сокращение числа госконтрактов и внедрение корпоративных ценностей

В апреле 2019 года «Росгео» возглавил Сергей Горьков. Предыдущее руководство компании было уволено после скандала с участием Руслана Горринга. По информации источников Daily Storm, с приходом новых людей изменилась и стратегия компании: число государственных контрактов, исполняемых «Росгеологией», должно сократиться. Одновременно с этим новое руководство начало масштабную кампанию по внедрению корпоративных ценностей. Точно такие же действия Сергей Горьков предпринимал, когда возглавил ВЭБ в 2016 году.
Шесть ценностей геолога
17 июля в технопарке «Сколково» прошла стратегическая сессия «Росгеологии», где сотрудникам компании (их собралось около 400 человек) представили новые корпоративные ценности, которыми должен руководствоваться коллектив. В списке оказалось шесть пунктов: «Инновационность», «Нацеленность на результат», «Партнерство», «Патриотизм», «Профессионализм» и «Честность».
По словам начальника управления по работе с персоналом «Росгеологии», ценности выбирали сами сотрудники компании путем голосования.
Сторонние подрядчики для этой работы не привлекались. Но в России на госзакупки подобные работы выносятся не часто: из крупных госкомпаний на разработку корпоративных ценностей деньги тратили АО «Банк ДОМ.РФ» (шесть миллионов в 2018 году) и Роснано (4,75 миллиона в 2013 году).
Мероприятие «Росгеологии» в Сколково стало своего рода калькой с такого же собрания сотрудников ВЭБа, которое Сергей Горьков проводил летом 2016 года.
Как писал РБК, председатель Внешэкономбанка 15 июня собрал своих сотрудников в театре Et Cetera, чтобы презентовать новые ценности госкорпорации, назвав проект «ВЭБ 2.0». Он перечислил шесть ценностей, которые лягут в основу стратегии ВЭБа, — это «развитие, лидерство, партнерство, команда, честность, патриотизм».
«Наши ценности не станут плакатом на стене, мы будем жить в соответствии с ними», — говорилось в стратегии ВЭБа, презентованной в Et Cetera.
«После Сколково руководство «Росгеологии» утвердило план мероприятий по доведению списка ценностей до сотрудников, которые в выборе этих ценностей участвовали. Во всех основных помещениях компании должны были быть размещены информационные стенды, на которые надо было расклеить шесть плакатов, посвященных каждой из ценностей. Их надо было отфотографировать и направить руководству в качестве отчета о проделанной работе», — рассказал источник Daily Storm в «Росгео».
Книги для геолога
По его словам, следующим шагом по внедрению нового мышления в «Росгеологии» стали рекомендации по «внеклассному чтению».
«Сотрудники получили письмо, в нем был список из двадцати одной книги, прочесть которые рекомендовал Сергей Горьков. Это микс из произведений бизнес-тренеров, вроде Стивена Кови («Быть, а не казаться», «Семь навыков высокоэффективных людей») и Джанелл Барлоу («Жалоба как подарок»), политических деятелей (Генри Киссинджер «О Китае») и исторических трактатов (Сунь-Цзы «Искусство войны»), — рассказал источник Daily Storm.
Почти четверть всех книг, предложенных Сергеем Горьковым, так или иначе связаны с китайской и японской культурами. Это уже упомянутый Генри Киссинджер с сочинением «О Китае» и, возможно, самый известный памятник китайской литературы — трактат «Искусство войны», написанный в эпоху Сражающихся царств.
Кроме того, в список попали «Дао Дэ Цзин» Лао Цзы — своего рода Библия даосизма, и две книги японо-американского физика Митио Каку.
В любви к китайской философии, культуре и восприятию мира Сергей Горьков признавался в интервью Forbes, которое он дал спустя год после своего назначения в ВЭБ.
«У нас скоро будет лекция, которая называется: «Мультимодальные стратегии, китайская философия и игра го». Китайцы столкнулись с этим приблизительно в I тысячелетии до н.э., в эпоху Сражающихся царств. Семь княжеств, или царств, находились в постоянном противостоянии, мир был очень подвижен, и китайцы задумались над тем, как эту мультимодальность описать. Так возникла игра го. Первый китайский император хотел как-то подготовить своего сына к выживанию в сложном, постоянно меняющемся контексте. Фактически тогда был разработан, как я считаю, первый компьютер, который позволяет моделировать множество стратегий. В шахматах разворачивается одна игра, одно сражение. В го множество сражений, и главная задача — понимать, как одно сражение может повлиять на другое. В свое время император запрещал людям ниже определенного уровня играть в го и распространять информацию, как играть, потому что игра считалась стратегической, в нее должны были играть только высшие сановники. Мао Цзэдун, кстати, играл очень хорошо», — говорил тогда Сергей Горьков.
Тема мультимодальности актуальна не только для древнего, но и для современного Китая. Она, например, является стержневым элементом в трилогии Лю Цысиня «Память о прошлом Земли» (ее в списке Сергея Горькова, к сожалению, нет), самого популярного в Поднебесной писателя, работающего в жанре sci-fi. Первая ее часть — «Задача трех тел» — в 2015 году получила премию «Хьюго», как лучшая научно-фантастическая книга года.
Политика сокращения
Но интервью Сергея Горькова 2017 года иллюстрирует изменения, происходящие сейчас в «Росгеологии», не только с точки зрения философии, но отчасти и в плане отношения к построению бизнес-стратегий.
«Ошибка банка была в том, что у нас не было фокуса. В этом особенность русской модели управления, у нас никогда не бывает фокуса, мы все время раскидываемся на многое — все надо делать, все очень быстро, все побежали и так далее. Здесь было то же самое. ВЭБ — институт развития, значит нужно развивать все: и сельское хозяйство, и любые отрасли промышленности. Но нельзя охватить необъятное», — рассказывал Сергей Горьков о ситуации в ВЭБ.
По словам источника Daily Storm в «Росгеологии», после ухода Панова и Горринга и появления нового руководства резко сократилось число заключаемых компанией государственных контрактов.
Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году «Росгео» выступила поставщиком по 80 госконтрактам на 29 миллиардов рублей, в 2018 году — по 70 контрактам на 20,5 миллиардов, а в 2019 году — только по одному на 180 миллионов рублей.
Отчасти это может быть связано с тем, что распоряжение правительства о назначении «Росгеологии» единственным исполнителем подпрограммы «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» в 2019 году было принято относительно поздно — только 3 июля 2019 года.
Именно на основании этого распоряжения заключаются контракты между «Роснедрами» (заказчик) и «Росгеологией». Принимается этот документ на два года. В 2017-м его выпустили 24 мая, а в 2015-м — 9 июня.
Но в отличие от предыдущих распоряжений, в документе 2019 года перечислены конкретные контракты, которые в 2019-2020 годах должны будут заключить «Роснедра» и «Росгеология» с указанием конкретных сумм.
Если сложить их между собой, получится 3,96 миллиарда рублей, что намного меньше, чем в период 2017-2018 годов.
В пресс-службе «Росгеологии», куда Daily Storm обратился за комментарием, отказались говорить о стратегии в отношении государственных контрактов, а также о новых корпоративных ценностях компании.