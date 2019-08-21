У «Росгеологии» новая стратегия: сокращение числа госконтрактов и внедрение корпоративных ценностей

В апреле 2019 года «Росгео» возглавил Сергей Горьков. Предыдущее руководство компании было уволено после скандала с участием Руслана Горринга. По информации источников Daily Storm, с приходом новых людей изменилась и стратегия компании: число государственных контрактов, исполняемых «Росгеологией», должно сократиться. Одновременно с этим новое руководство начало масштабную кампанию по внедрению корпоративных ценностей. Точно такие же действия Сергей Горьков предпринимал, когда возглавил ВЭБ в 2016 году.





Шесть ценностей геолога





17 июля в технопарке «Сколково» прошла стратегическая сессия «Росгеологии», где сотрудникам компании (их собралось около 400 человек) представили новые корпоративные ценности, которыми должен руководствоваться коллектив. В списке оказалось шесть пунктов: «Инновационность», «Нацеленность на результат», «Партнерство», «Патриотизм», «Профессионализм» и «Честность».





По словам начальника управления по работе с персоналом «Росгеологии», ценности выбирали сами сотрудники компании путем голосования.





Сторонние подрядчики для этой работы не привлекались. Но в России на госзакупки подобные работы выносятся не часто: из крупных госкомпаний на разработку корпоративных ценностей деньги тратили АО «Банк ДОМ.РФ» (шесть миллионов в 2018 году) и Роснано (4,75 миллиона в 2013 году).





Мероприятие «Росгеологии» в Сколково стало своего рода калькой с такого же собрания сотрудников ВЭБа, которое Сергей Горьков проводил летом 2016 года.





Как писал РБК, председатель Внешэкономбанка 15 июня собрал своих сотрудников в театре Et Cetera, чтобы презентовать новые ценности госкорпорации, назвав проект «ВЭБ 2.0». Он перечислил шесть ценностей, которые лягут в основу стратегии ВЭБа, — это «развитие, лидерство, партнерство, команда, честность, патриотизм».