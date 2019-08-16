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Паспортные данные 97 сотрудников Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России выложили в интернет
В Сеть попала информация о командирах авиационных звеньев, инструкторах, инженерах и других работниках учреждения
Общество

Паспортные данные 97 сотрудников Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России выложили в интернет

В Сеть попала информация о командирах авиационных звеньев, инструкторах, инженерах и других работниках учреждения

Коллаж: © Daily Storm

ФГБУ «Жуковский авиационно-спасательный центр МЧС России» выложило в Сеть паспортные данные 97 сотрудников. Daily Storm обнаружил информацию о работниках учреждения в тендерах, размещенных организацией на сайте госзакупок. 


В середине декабря 2018 года Жуковский авиационно-спасательный центр МЧС России разместил тендер на оказание медицинских услуг стоимостью 172 тысячи рублей. К этой закупке прикреплены два документа: обоснование закупки у единственного поставщика — спецполиклиники ЛИИ имени М.М. Громова и скан самого договора. 


В последнем, помимо непосредственно текста договора, можно увидеть персональные данные 97 сотрудников центра. В частности, серии и номера паспортов, места выдачи документов, года рождения работников бюджетного учреждения, их ФИО. В некоторых случаях даже указан адрес регистрации.


Люди, чьи данные были опубликованы на сайте госзакупок, занимают в ФГБУ ответственные должности. Например, в списке есть информация о командирах авиационных звеньев по городам Владимир, Тверь и Жуковский. В перечне фигурируют спасатели, инженеры, пилоты, бортовые механики и другие сотрудники Жуковского Авиационно-спасательного центра МЧС России, которые наблюдаются в спецполиклинике ЛИИ имени М.М. Громова. 


Жуковский авиационно-спасательный центр МЧС России публикует паспортные данные не первый раз. В апреле 2018 года организация разместила аналогичный контракт на сайте госзакупок, где также приложила информацию о сотрудниках. 


По мнению руководителя проекта «Роскомсвобода» Артема Козлюка, руководство центра могло нарушить закон о персональных данных. 


«Выложенные данные могут достоверно идентифицировать конкретного человека, и это нарушает его право на неприкосновенность частной жизни, на сохранность его персональных данных», — сказал Козлюк. 


Как правило, в договорах, которые подписывают сотрудники различных организаций, оговариваются условия передачи персональных данных. Например, указывается пункт о неразглашении третьим лицам. 


«Я не думаю, что люди подписывали какие-то документы, которые разрешали бы публиковать их паспортные данные», — отметил руководитель проекта «Роскомсвобода». 


Daily Storm направил запрос в учреждение с вопросом, давали ли сотрудники центра согласие на обработку и публикацию в Сети их персональных данных. К моменту выхода этой публикации руководство организации не смогло предоставить ответа. 


Жуковский авиационно-спасательный центр МЧС России выполняет авиационно-спасательные работы, занимается поиском терпящих бедствие, эвакуацией населения, десантированием грузов. Помимо этого в перечень обязанностей учреждения входят специальные авиационные работы: тушение пожаров, разведка и мониторинг местности. 


Еще центр занимается инновационными разработками. Сейчас на базе центра создается виртуальный тренажер, на котором школьники могут отработать алгоритм действий при пожаре, теракте или выбросе химических веществ.


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