«Построить собственный мир, где все смотрят на нас». В главных ролях в рекламных роликах больших брендов теперь снимаются геймеры

«Институт развития интернета предложил Министерству просвещения России ввести в ряде школ каждого региона страны в качестве эксперимента факультативные уроки по киберспорту», — такая новость совершенно точно вызовет у многих улыбку, потому что масса людей все еще считает киберспорт детской забавой. Но пока большинство старается жить «нормальной» жизнью, геймеры участвуют в турнирах, получают внушительные призовые и… снимаются в рекламных роликах крупных брендов. Мировой бюджет киберспортивной индустрии к 2020 году достигнет 655 миллионов, и геймеры получат большую часть этого пирога. Причем, как и в большом спорте, принесут его им не призовые на турнирах, а рекламные контракты, которые достаются победителям и просто звездам.





Большие цифры





Два последних года стали каким-то «магическим» периодом с точки зрения инвестиций всевозможных именитых брендов в киберспортсменов. И если раньше спонсорские контракты исходили в основном от производителей «железа» и энергетиков, то сейчас это напоминает общий котел: одежда, автомобили, телеком, фарма, еда — все что душе угодно.





Audi, Coca-Cola, PepsiCo, Bud — среди тех, кто активно начал вкладываться в рекламу в киберспорте. Бренды нацелились на мужскую аудиторию в возрасте от 21 года до 35 лет, до которых сложно «достучаться» через традиционные рекламные каналы.

По оценкам агентства Newzoo, общая киберспортивная экономика к 2020 году вырастет до миллиарда 49 миллионов долларов. В эту сумму входят медиаправа, рекламные контракты, мерч, продажа билетов и другие категории. Для сравнения, в 2017 году это было только 696 миллионов долларов.





Показатели по чистому спонсорству тоже заметно вырастут: с 266 миллионов до 655 миллионов долларов.





Правда, такая активная интервенция со стороны нетрадиционных для игровой индустрии компаний пока еще не оборачивается внушительной отдачей: в США и Европе 76-81% целевой аудитории все еще выбирает привычные геймерам и их фанатам бренды.





Если рассматривать российский рынок, то он показывает один из самых внушительных темпов роста.





По данным Nielsen Sports, объем рынка киберспорта в России в 2017 году составил 10 миллионов долларов. При этом ежегодный рост был примерно 25,5%, что к 2020 году обернется показателем в 32 миллиона долларов. Много это или мало? Ответ прост: российский киберспортивный рынок является крупнейшим в Европе.





Спонсирование турниров отдельными брендами часто сужается до отдельных команд и даже игроков. Тот же Gillette, который инвестирует в киберспорт на «верхних» уровнях, не прочь снять локальную рекламу с популярными геймерами в главной роли.





Сколько таких рекламных роликов с участием известных киберспортсменов сделано по всему миру, никто еще не посчитал, но примеры удачных коллабораций за 2018-й и 2019 год, в том числе и в России, указывают на то, что бренды весьма охотно идут на такое сотрудничество.





Head&Shoulders наносит последний удар





Вот уже второй год бренд Head & Shoulders сотрудничает с одним из самых талантливых киберспортсменов из команды Virtus.pro по Dota 2 Романом Ramzes Кушнаревым.





Первый ролик с ним вышел в сентябре 2018 года. Тогда же появился призыв «Нанеси ластхит по перхоти!», который стал настоящим вирусным мемом. Видеоряд рекламы с Ramzes сильно напоминает те ролики, которые Head & Shoulders делал в тот период со знаменитыми футболистами, например с Криштиану Роналду. Картинка — скучная, зато герой узнаваемый.