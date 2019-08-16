«С креветкой на голове ты сразу становишься интересным»: большое интервью с разработчиками Instagram-масок о будущем соцсетей





— Не боитесь конкуренции? Instagram все-таки открыл доступ всем пользователям...





Алена: Нет, не боюсь. У меня нет конкурентов — есть коллеги. И на рынке всем хватит места. Каждый находит того, чей стиль ему больше нравится.





Рустам: Нет, это, наоборот, нас только подстегнет. К тому же мы хорошо себя зарекомендовали. Мы здорово прокачали алгоритмическую часть фильтров. Люблю приводить пример на фильтре «Бабочки» для Лены Темниковой. Бабочки — очень распространенная тема, с ними много фильтров, но они все довольно однообразны. То есть бабочки летают по какой-то орбите, но всегда одинаково. Мы же сделали так, чтобы бабочки очень красиво избегали лица, как бы обтекали его, они летают свободно, не повторяя путь. Это большая алгоритмическая работа, много математики...





— Как происходит ваша работа с брендами? Facebook запретил публиковать крупным компаниям маски от своего имени, чтобы не засорять ленту рекламой. Однако брендированные фильтры то и дело встречаются. Можно ли как-то обойти этот запрет?





Рустам: Поскольку запрещено публиковать фильтр с аккаунта самого бренда, мы делаем это откуда-то слева, а потом уже бренд репостит маску. К тому же если у нас заказ, например, от S7, мы создаем маску с наушниками ярко-салатового цвета. И все понимают, что это S7. Или недавно у нас была рекламная кампания для Райффайзенбанка. Они разыгрывали билеты на концерт Metallica, а мы придумали и сделали фильтр для конкурса — это были анимированные руки, играющие на гитаре, их можно подставить к любому неодушевленному предмету. Фильтр был достаточно жестко брендирован — фирменные цвета банка, элементы логотипа, но Facebook этого не понял и пропустил. Мы научились мимикрировать. Это не умышленное желание всех обмануть, просто наш первый кейс с «Додо Пиццей» оказался успешным, и на следующей неделе мы получили уже около 50 заявок от крупных брендов и агентств. Мы не могли с ними не работать. Мы открыто говорим всем брендам на входе о том, что фильтр могут не пропустить, близкие нам по духу — соглашались и оставались с нами.





— А у вас есть госзаказы?





Алена: Есть, но я субподрядчик, поэтому особо не вправе разглашать эту информацию. Недавно обращался Сбербанк, но пока «отошел» подумать.





Рустам: Мы сейчас работаем с «Газпромом». У холдинга есть программа освоения Арктики, и маска будет как раз на эту тему. Еще идет обсуждение с «Ростехом».





— А что с точки зрения коммерциализации? Instagram как-то поощряет пользователей, которые создают маски? Или прибыль от AR-фильтров обеспечивают только заказы?





Алена: Это больной вопрос всех разработчиков. Instagram не поощряет криейторов. Все маски делаются на энтузиазме. Единственный бонус для разработчиков — рост аудитории за счет людей, приходящих за масками. С коммерческими заказами тоже все непросто. На этапе тестирования загружать маски могут только личные аккаунты, состоящие в бета-программе. Соответственно, клиент после заказа маски должен ждать свой статус тестера от одного до трех месяцев. Решаются на это немногие.





Рустам: Можно рассмотреть модель других соцсетей с масками, чтобы понять, как это работает. Snapchat, «ВКонтакте»,Tik Tok. У всех трех компаний одинаковая модель монетизации. К ним напрямую должен прийти бренд и попросить запустить маску. «ВКонтакте» только за разрешение на публикацию берет около пяти миллионов рублей. Продакшен маски может осуществить как соцсеть, так и сторонние продакшен-команды.





У Facebook другая политика, в целом бесплатная, за доступ не берется вообще ничего. Они зарабатывают на рекламе. Да, был большой срач в комьюнити на тему, почему бы не начать нам платить денег, мы для вас привлекаем аудиторию. Но в правилах Instagram и Facebook сказано, что даже ваш аккаунт вам не принадлежит, поэтому вопросов быть не может. Не хочешь, чтобы на тебе зарабатывали, не делай маски. Тут каждый решает для себя сам.





— Сколько может стоить разработка маски, какой у вас ценник?





Алена: Разброс тут очень большой: от 10 тысяч до 700 тысяч рублей. На цену влияют сложность маски и скилы разработчика. Также в стоимость часто закладывается деятельность нескольких людей: графического дизайнера, программиста, видеодизайнера, 3D-дизайнера.





Рустам: У нас три ценовых сегмента. Первый — от 50 тысяч рублей. Простая маска, где минимум интерактива. Далее — маски посложнее, от 100 до 200 тысяч рублей, с интерактивом и высоким уровнем проработки всех деталей. И третий — это игры, от 300 тысяч до 600 тысяч. В них очень много алгоритмический действий. Если игра нужна для конкурса, то игру нужно написать так, чтобы ее было невозможно обмануть. А что касается времени — легкий сегмент мы делаем за пять рабочих дней, средней — за 10 дней, а сложные маски, игры — от трех недель до месяца.