«Лучше рожать самой»: история о том, почему погибают дети в роддомах

Сама девушка недоумевает: почему врачи не обратили внимание на то, что она не могла сама сесть на кресло. Почему никто не заметил, что у нее спадают ноги, и их приходится поддерживать акушерке. Почему сняли датчики и не обнаружили гипоксию сразу, потеряв «кучу времени». На все эти вопросы Ксения ответа пока не знает.





Ее дочку ввели в состояние холодной комы. Девушке удалось подержать ребенка на руках лишь два раза. Еще когда малышка лежала в перинатальном центре, она ненадолго пришла в сознание, но не реагировала ни на свет, ни на голос. «Считайте, живая кукла», — рассказывает Ксения.





Дышать девочка тоже не могла. Не могла она и поддерживать давление и температуру тела.





«Больше всего мы боялись, что она проживет в таком состоянии много лет. Об улучшении речи не шло, но все могло остановиться вот на таком уровне. Лечение одного вредило другому. Медсестры еще верили в чудо, но мы уже понимали, что ничего лучше не станет».





У девочки были повреждены оба полушария и ствол головного мозга. Она не смогла окрепнуть, как надеялись родители, и ее сердце остановилось.





После произошедшего Ксения с мужем подали исковое заявление в суд. Пока что ведется процесс только в рамках Гражданского кодекса. Результатами судебно-медицинской экспертизы девушка осталась недовольна — четкого ответа о вине врача специалисты не дали. Причиной этого может быть тот факт, что медик, принимавший у нее роды, достаточно известная в Краснодарском крае личность. «У нее вся семья работает в разных больницах. Вполне возможно, что был какой-то подкуп», — поясняет Алагова.





Девушка отправила материалы на повторную экспертизу как можно дальше от родного региона, чтобы не вмешались «чужие ручонки».





Сейчас она надеется на успешный исход дела и уточняет: «Мы справляемся, потому что поддерживает семья. Хороший муж рядом. И все немножко проще становится».





Защита прав





Наши героини приняли решение судиться и идти до конца, чтобы добиться правды. Как объясняют юристы, чаще всего такие дела, связанные с акушерством и гинекологией, оказываются успешными для того, кто подал иск. Как поясняет Иван Печерей, медицинский юрист и эксперт по качеству оказания медицинской помощи, российское законодательство чаще всего встает на сторону пациента.





«Наше законодательство построено таким образом, что чаще всего суды успешны для тех, кто подал иск. Очень часто здесь учитываются интересы пациентов, а не врачей. Другое дело, что большое количество пациентов в суды не ходят», — рассказывает специалист.





Главным поводом для доказательства вины врача является нахождение прямой причинно-следственной связи между его действиями и следующими за этим повреждениями у ребенка или у матери, уточняет Печерей. Для выявления этой связи необходимо проведение судебно-медицинской экспертизы.





При этом большинство дел в уголовном процессе заводится по 109-й («Причинение смерти по неосторожности») или 118-й («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») статье УК РФ. При этом реальное ограничение свободы применяется редко, поясняет Печерей, преимущественно выносятся приговоры с условными сроками.





«Реальное лишение свободы крайне редко. Только если будет хорошая работа адвоката, работа следователя, прямая причинно-следственная связь. Большинство же дел заканчиваются либо условным сроком, либо истечением срока давности».





Другой медицинский юрист — Ирина Гриценко — уточняет, что в процессе защиты своих прав многие пациенты отказываются идти до конца. Следствие может длиться от полугода и дольше, в зависимости от длительности проведения экспертизы, и не у всех хватает моральных сил для этого.





«Все зависит от эмоционального состояния. Чаще всего обращаются отцы. Я всегда предупреждаю, что следствие может идти достаточно долго. К тому же достаточно дорого стоит экспертиза — от 50 до 100 тысяч рублей, и иногда ее должен оплачивать пациент. Сложно доказать вину врача, потому что до начала разбирательства в суде у пациента нет на руках всех медицинских документов».





Проблема сбора медицинских документов — одна из самых больших для пациентов. Очень часто, как подчеркивает Гриценко, больницы некачественно ведут отчетность, из-за чего вовремя собрать все необходимые материалы бывает сложно.









Представьте: вы начальник отдела, у вас муж, машина, пять языков. Но вы все равно раздеваетесь, вам засовывают руку во влагалище, тряпку между ног, и все — свободна.





Несмотря на частые ошибки в родах и халатность, о которых говорят наши героини, самим медикам работать весьма непросто. В день один врач может принимать до 20 родов, как рассказывают акушеры. Очень часто медиков не заботит ни психологическое состояние женщины, ни ее чувства. И дело здесь заключается не в том, что они жестокие и циничные специалисты, а в том, что они сталкиваются с банальной усталостью и выгоранием. Труд в постоянном напряжении с небольшой зарплатой и огромным количеством обязанностей — так работают акушеры по всей стране.





Одной из резонансных историй, связанных с перинатальными центрами, стала голодовка медсестер из Коломны. Неоднократно женщины жаловались на уменьшение зарплаты, огромное количество обязанностей и тяжелый физический труд. Говорили они даже о том, что им не хватает времени на небольшой обед. Долгое время никто не обращал внимание на жалобы медсестер. Их услышали только тогда, когда женщины приняли решение объявить голодовку.





Эта история закончилась относительно успешно — ситуацию на контроль взяли прокуратура, Минздрав и СПЧ. Сколько других перинатальных центров с похожими проблемами функционирует в России, сказать невозможно.





Проблема акушерства и гинекологии заключается не только в тяжелом труде, но и в зарплатах. Зарабатывает младший медицинский персонал очень мало, особенно в регионах. Для сравнения: зарплата акушерки в маленьком городе Краснодарского края составляет от 13 тысяч рублей до 25 тысяч рублей до вычета налогов, свидетельствует вакансия на сайте hh.ru. В Щелково же зарплаты в государственных больницах могут быть и больше — согласно тому же сайту по поиску работы, зарплата акушерок может достигать 50 тысяч рублей.





Как поясняет акушерка Ольга Русина, ведущая курсов подготовки к родам, все эти факторы очень часто приводят к эмоциональному выгоранию и истощению. И из-за большого потока пациентов врачи забывают о человечности и понимании, а девушки становятся лишь «винтиком» в большой системе.







