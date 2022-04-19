В курортных городах придумали, как не остаться летом без туристов

Аналитики Tutu.ru также фиксируют рост спроса и на междугородние автобусные рейсы Москва — Ростов-на-Дону на 65% по сравнению с прошлым годом. На направлениях Москва — Краснодар и Москва — Симферополь продажи выросли в четыре раза.





Изменение спроса на междугородние автобусные поездки заметили и в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip: «В сравнении с прошлым годом мы наблюдаем рост спроса в два раза в Симферополь, на 88% возросла доля бронирований в Ставрополь, на 80% — в Краснодар и на 23% — в Ростов-на-Дону».





Спрос на российские курорты не падает





25 февраля Росавиация установила временное ограничение на полеты в 11 российских аэропортов, в том числе городах-курортах Анапе, Геленджике, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Симферополе.





Несмотря на это, поток туристов не снижается, а на летние месяцы планируются привычные проценты бронирования отелей, рассказывает Наталия Стамбульникова, председатель Ассоциации малых отелей Крыма: «На июль-август ожидается загруженность отелей 80%. В июне — не более 50%. И это нормальная цифра доковидная. В майские праздники идет нагрузка усиленная, загрузка может достигать 70%, кто работает круглый год. И снижение нагрузки во второй половине мая до 30%».





По ее словам, падение интереса туристов к этому направлению из-за боевых действий не наблюдается. А из-за приостановки авиасообщения тенденция последних лет —самостоятельные путешествия — только укрепляется:





«Поскольку у нас открылись мост и трасса Таврида, очень многие туристы садятся в машину. Крым хотят посмотреть весь максимально, быть мобильными. И если раньше туристы прилетали на самолетах и арендовали автомобиль, то сейчас не менее 40% едут на своих», — делится наблюдениями Наталия Стамбульникова.





По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, всего в летний сезон гостей городов-курортов ждут более 10,7 тысячи средств размещения общей вместимостью 257 тысяч номеров: «На лето уже забронировано практически 30% номерного фонда. В майские праздники планируем принять около 600 тысяч гостей — это на уровне прошлого года».





На сайте РЖД уже можно купить билеты в самый разгар сезона. Цена на поездки до курортов Краснодарского края из Москвы начинаются от 3,5 тысячи рублей в одну сторону. Дорога займет не менее суток.