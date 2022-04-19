«Не давали даже лекарств»: Виктор Бут едва пережил коронавирус

Жена Виктора Бута, который продолжает находиться в американской тюрьме Марион, рассказала о том, как он переболел коронавирусом в заключении. По словам Аллы, несмотря на то что болезнь протекала в тяжелой форме, Виктор был лишен какой бы то ни было помощи и даже жаропонижающих средств. «Но он боец, — говорит женщина, — поэтому выдержал и это, и мы снова на связи!»





Как рассказывает Алла, ее общение с Виктором возобновилось не более двух недель назад. В тюрьме был введен локдаун из-за вспышки коронавирусной инфекции. Это значит, что не стало ни звонков, ни встреч, хотя о последнем паре уже давно остается лишь мечтать.





«Конечно, и я, и Витина мама очень переживали, — призналась Алла Daily Storm. — Это страшно, когда ты понимаешь, что что-то происходит, и никак не можешь помочь! Но через полтора месяца молчания он все-таки вышел на связь и рассказал, что перенес ковид. Четыре дня жара. Неделя в лежку. Потеря обоняния... И при этом, естественно, ни поддержки, ни хотя бы жаропонижающих лекарств!»