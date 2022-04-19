«Не давали даже лекарств»: Виктор Бут едва пережил коронавирус

Жена Виктора Бута, который продолжает находиться в американской тюрьме Марион, рассказала о том, как он переболел коронавирусом в заключении. По словам Аллы, несмотря на то что болезнь протекала в тяжелой форме, Виктор был лишен какой бы то ни было помощи и даже жаропонижающих средств. «Но он боец, — говорит женщина, — поэтому выдержал и это, и мы снова на связи!»
Как рассказывает Алла, ее общение с Виктором возобновилось не более двух недель назад. В тюрьме был введен локдаун из-за вспышки коронавирусной инфекции. Это значит, что не стало ни звонков, ни встреч, хотя о последнем паре уже давно остается лишь мечтать.
«Конечно, и я, и Витина мама очень переживали, — призналась Алла Daily Storm. — Это страшно, когда ты понимаешь, что что-то происходит, и никак не можешь помочь! Но через полтора месяца молчания он все-таки вышел на связь и рассказал, что перенес ковид. Четыре дня жара. Неделя в лежку. Потеря обоняния... И при этом, естественно, ни поддержки, ни хотя бы жаропонижающих лекарств!»
Спасло лишь то, что Виктор заранее готовил себя к тому, что может заболеть, продолжает женщина. К тому же у него бойцовский характер.
«Знает ли он о том, что происходит на Украине? — переспрашивает Алла. — Конечно, знает, и, безусловно, переживает! Я думаю, ни один нормальный человек не может не переживать за судьбу российских граждан! Он же грамотный как экономически, так и политически, и поэтому понимает, что старого миропорядка уже не будет. Идет его кардинальное переустройство».
«К сожалению, это пока все, что он может сказать, — предупреждает жена Бута, — потому что любое слово может быть использовано против него. Достаточно вспомнить, сколько наших бизнесменов и политиков сейчас подвергаются западным санкциям. Тем более что он находится не в России, а в США».
Еще одна опасность — лишиться юридической помощи.
«Я полагаю, что из-за политической ситуации может быть затруднена работа адвокатов, — говорит Алла, — если она вообще будет возможна. И это сейчас наша главная проблема! В остальном все по-прежнему. Виктор смотрит CNN и Fox News, пусть и с опозданием на месяц, читает российские газеты, на которые его подписало наше посольство, и все время спрашивает, что у нас происходит. Хотя много не расскажешь: наш разговор длится всего 12 минут».
Виктора Бута арестовали еще в 2008 году, когда он находился в Таиланде. Инициатива задержания принадлежала американским спецслужбам, которые предполагали, что он причастен к торговле оружием и поддержке терроризма. Несмотря на то что во время процесса этого никто не доказал, федеральный суд Нью-Йорка по решению присяжных дал ему 25 лет лишения свободы.
При этом сам Виктор считает, что он невиновен. Об этом же заявило и Министерство иностранных дел РФ, назвав дело Бута необоснованным, ангажированным и политически заказным.