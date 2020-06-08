«Памятники, им без туристов даже лучше!» Как изменилось культурное наследие за время пандемии

Не исключено, что скоро музею придется искать помощи и для другого памятного объекта. В порыве отчаянной борьбы с коронавирусом коммунальщики опрыскали гипохлоритом натрия (хлоркой) памятник «Тысячелетие России». Но что страшнее — продезинфицировали ворота Софийского собора XII века. Хлор, мощнейший окислитель, не только убивает заразу, но и приводит к коррозии бронзы. Пострадали как декоративные свойства ворот, так и сама бронза.





«На окончание пандемии тоже большие планы, — рассказывает Алексей. — Администрация музея-заповедника закупила несколько автомобилей в надежде, что будет катать туристов прямо внутри кремля. Вот только древняя брусчатка разваливается и от простых прогулок на велосипеде».





По словам экскурсовода, рушится в городе многое. Не спасает даже попечительство ЮНЕСКО. Иногда престижный международный статус и вовсе вносит путаницу. Достопримечательности, находящиеся в исторической части города, по факту лишены хозяина. С одной стороны, ими заведует ЮНЕСКО, без ее согласия и контроля сложно начать какие-либо работы. Во-вторых, есть Минкульт РФ, который выделяет деньги на реставрацию. В-третьих, объекты находятся на территории и города, и области. «Получается, лебедь, рак и щука, — констатирует Алексей. — Вопрос не в финансировании. Просто нет ответственного лица, которое бы четко отвечало за памятник. Схожая ситуация с объектами культурного наследия. Мы до сих не разобрались: то ли это культурное наследие, то ли бизнес-проект. Если первое, то плата за посещение идет из бюджета РФ и правом доступа обладает каждый. Но, как мы видим, в некоторые объекты все равно приходится покупать билет».





По словам гида, ловчее всех выходят из ситуации монахи. Когда приезжают туристы и указывают на свежие развалины, то рядом с храмом тут же появляется табличка: «Работы ведутся».





Несмотря на пандемию, туристы в городе все же встречаются. Музеи закрыты, зато разрешены прогулки. Это спасает как самих новгородцев, так и «шальных гостей». Тихо, провинциально, уютно.





Настоящее раздолье наступит, когда снимут ограничения с Москвы и Санкт-Петербурга. Тогда Великий Новгород окажется в весьма выигрышной позиции. «Наш лучший промоутер, Владимир Владимирович, сделал все, чтобы в этом году россияне не поехали отдыхать в Египет (денег просто не хватит). Поэтому остаются путешествия из Петербурга в Москву с заездом на Валдай, в Торжок и Великий Новгород», — рассуждает экскурсовод.





В остаток года гиды и отели ожидают большой наплыв туристов. Все, на что не хватало времени раньше, доделывается в ускоренном темпе. Осваиваются онлайн-экскурсии, облагораживаются улицы, добавляются элементы славянской культуры. Недавно в городе установили идол Перуна, а рядом Чура. Для других богов «тоже чурбаны заготовили».





По информации гида, многие отели, готовясь к летнему сезону, взяли дополнительные кредиты, чтобы сделать номера более комфортными. Комнаты на двух-трех человек переделают на одного. По задумке, номера станут удобны и для дистанционной работы. Таким образом город подстраивается под новую парадигму, ставшую актуальной благодаря изоляции.





У Алексея тем временем появилось несколько маркетинговых стратегий. Завлекать туристов экскурсовод планирует гречкой и демократией: «Напомню, что Новгород — это то место, где в XII веке было написано: а князей избирать только прилюдно. Поэтому если и была где в России демократия, то только в Великом Новгороде».





Но если демократия — понятие умозрительное, то гречка — самое что ни на есть насущное.





«После крещения Руси, когда был открыт путь из варяг в греки, в Новгород с юга прибывали разные товары, в том числе каша, которую назвали греческой, — продолжает экскурсовод. — На юге она чуть ли не под ногами валялась, скоту в корм добавляли, но так как в Новгороде никогда ничего не росло, то гречку оценили по достоинству. И до сих пор с радостью кушаем. Ни одна санкция столько шороху не навела, как повышение гречки в цене».





Псков. Бандиты реставрации





У соседей из Псковской области ситуация с культурным наследием схожая. Главный плач здесь льется по церкви Успения Пресвятой Богородицы в деревне Мелетово.





Говоря о церкви XV века, никак не получится избежать эпитета «уникальная». Оригинальные фрески на политическую тему, неискаженная псковская архитектура, крыша — и та, единственная в своем роде с 16-скатным покрытием.