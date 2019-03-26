Россиян пустят в белорусские легальные онлайн-казино

В Белоруссии после 1 апреля онлайн-казино станут легальны. Соответствующий указ президент Александр Лукашенко подписал в 2018 году. Но поиграть в интернет-рулетку можно будет только по паспорту. Россиянам белорусский закон не запрещает посещать казино — барьера для онлайн-площадок также не предусмотрено. В России интернет-казино запрещены. И пока белорусский игорный бизнес готовится к паломничеству российских игроманов, в Минфине РФ уже решили заблокировать россиянам возможность переводить деньги на сетевые игровые площадки. Поправки могут вступить в силу 1 января 2020 года.
В одной из крупнейших в Белоруссии сетей игровых клубов — MAXBET — подтвердили Daily Storm, что готовятся к открытию «электронных дверей» для всех желающих, в том числе из России. «Никаких ограничений для россиян не будет. Во всяком случае, на данный момент наши правила не запрещают россиянам посещать онлайн-казино», — сказал представитель сети, уточнив, что интернет-площадка запустится не раньше осени.
Глава белорусской Ассоциации развития игорного бизнеса Алексей Марченко в разговоре с Daily Storm отметил, что ему также ничего не известно о планах властей ввести какие-либо ограничения на доступ иностранцев к азартным играм на белорусских сайтах. Да это и не нужно, ведь налоги с выигрышей казино обязаны самостоятельно перечислять в бюджет Белоруссии.
Онлайн-казино, как и обыкновенные игровые клубы, будут обязаны в автоматическом режиме взимать с гостей из всех стран четыре процента от суммы выигрыша. Что же касается россиян, то им придется заплатить и в российскую казну. Если гражданин РФ сам этого не сделает, то ФНС привлечет его к уголовной ответственности. Налоговики России и Белоруссии обмениваются информацией о финансовых операциях граждан с 2016 года. Случаи обращения ФНС РФ к гражданам, сорвавшим джекпот в союзном государстве, уже были. В конце 2017 года в интернете появились фото извещений ФНС с требованием заплатить налог с дохода, полученного в белорусском игорном заведении.
Алексей Марченко отметил, что белорусские казино могут сами выплачивать налоги с выигрышей россиян в российский бюджет, взяв на себя роль налоговых агентов РФ. «Это было бы выгодно всем — нелегальные онлайн-площадки уводят деньги неизвестно куда, — отметил он. — Возможно, если бы такие переговоры на самом верху прошли успешно, это открыло бы дорогу для инвесторов и мировых онлайн-игроков на рынке».
Открывая онлайн-доступ к азартным играм, белорусские власти позаботились и о защите общества от бума лудомании. Жители союзного государства уже несколько лет могут самостоятельно внести себя в «черные списки» казино, а родственники игроманов вправе обратиться с таким требованием в суд. Кроме того, указ Лукашенко обязывает онлайн-казино установить механизм, который исключает доступ на игровые площадки людей, не контролирующих свой азарт. Войти в онлайн-казино гости смогут лишь после видеоидентификации — проверки личности и возраста. Игрок должен сделать селфи с паспортом на веб-камеру. Граждан младше 21 года пускать за виртуальный игровой стол не будут. Идентификацию придется проходить при каждом входе на сайт.
Зарегистрировать онлайн-казино в Белоруссии смогут только те предприниматели, которые проработали в отрасли не менее двух лет. Финансовой подушкой безопасности каждой онлайн-площадки должен стать специальный гарантийный фонд в размере не менее 510 тысяч белорусских рублей (около 15,5 миллиона российских рублей), который обязан создать владелец игорного интернет-бизнеса.
Несмотря на возможность привлечь через интернет большее число клиентов, не все представители белорусского игорного бизнеса встретили нововведения с энтузиазмом. Игорная индустрия консервативна по своей природе и любые изменения воспринимает с тревогой, отметил представитель Ассоциации игорного бизнеса Белоруссии. «Из наших соратников в онлайн никто не спешит. Такая отрицательная реакция обусловлена тем, что какая-то часть денег будет потеряна офлайн-казино, — сказал Алексей Марченко. — Понимаете, ведь казино — это не только способ быстрой и безопасной продажи адреналина, это клуб, определенная атмосфера, возможность вживую пообщаться с друзьями-игроками. В онлайн всего этого нет».
Он предположил, что далеко не все казино в ближайшее время перейдут в онлайн. По его словам, многие игроки на рынке заняли сейчас выжидательную позицию, чтобы посмотреть, как будут работать новые правила.
Глава белорусской Ассоциации защиты интересов организаторов азартных игр Алеся Пахоменко сравнила российскую и белорусскую модели легализации игорного бизнеса. По ее словам, в РФ, где запрещена всякая игорная деятельность (и разрешена только в выделенных для нее зонах), ограничения создают лишь почву для коррупции. Однако белорусская модель, дающая больше свободы для бизнеса, тоже не идеальна, считает Пахоменко.
«Да, белорусская модель предоставляет больше возможностей, но есть много барьеров, препятствующих нормальному ведению бизнеса. Игорный бизнес в Белоруссии слишком зарегулирован, — сказала она в разговоре с Daily Storm. — Вряд ли многие казино уйдут в онлайн. Да, новые правила дают такую возможность, но чтобы получить лицензию, нужно уже иметь свое казино».
В России пока не запрещено играть в азартные игры онлайн, однако власти, возможно, уже готовят барьер для желающих сорвать куш в Сети. 25 марта Минфин призвал разработать законопроект, запрещающий переводить деньги на сетевые игровые площадки по всему миру. Решение приняли в декабре на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям. В это группу входят руководители Администрации президента, Центробанка и ряда министерств. Поправки могут вступить в силу уже 1 января 2020 года, сообщила «Российская газета».
Роскомнадзор блокирует интернет-казино с 2014 года. К 2019 году Единый реестр запрещенных сайтов пополнили уже более 50 тысяч сайтов или отдельных интернет-страниц виртуальных игорных домов. Как сообщала «Газета.ру» в 2018 году, Федеральная налоговая служба пояснила, что и белорусские интернет-ресурсы могут блокироваться, если они нарушают требования законодательства о проведении азартных игр и лотерей. В ведомстве заявили изданию, что банки обязаны блокировать переводы денег в адрес организаторов азартных игр, если онлайн-казино попало в список нарушителей.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, определяющий порядок регистрации онлайн-казино, в августе 2018 года. Но еще с 2013 года все, что происходит в игровых заведениях страны, в онлайн-режиме передается сотрудникам белорусской налоговой службы и некоторых других ведомств. Фактически все игровые автоматы подключены к специальной компьютерно-кассовой системе (СККС), которая обеспечивает государственный контроль за денежным оборотом в сфере игорного бизнеса. С 1 апреля все онлайн-казино также будут обязаны подключиться к СККС.