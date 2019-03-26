Россиян пустят в белорусские легальные онлайн-казино

В Белоруссии после 1 апреля онлайн-казино станут легальны. Соответствующий указ президент Александр Лукашенко подписал в 2018 году. Но поиграть в интернет-рулетку можно будет только по паспорту. Россиянам белорусский закон не запрещает посещать казино — барьера для онлайн-площадок также не предусмотрено. В России интернет-казино запрещены. И пока белорусский игорный бизнес готовится к паломничеству российских игроманов, в Минфине РФ уже решили заблокировать россиянам возможность переводить деньги на сетевые игровые площадки. Поправки могут вступить в силу 1 января 2020 года.





﻿В одной из крупнейших в Белоруссии сетей игровых клубов — MAXBET — подтвердили Daily Storm, что готовятся к открытию «электронных дверей» для всех желающих, в том числе из России. «Никаких ограничений для россиян не будет. Во всяком случае, на данный момент наши правила не запрещают россиянам посещать онлайн-казино», — сказал представитель сети, уточнив, что интернет-площадка запустится не раньше осени.





Глава белорусской Ассоциации развития игорного бизнеса Алексей Марченко в разговоре с Daily Storm отметил, что ему также ничего не известно о планах властей ввести какие-либо ограничения на доступ иностранцев к азартным играм на белорусских сайтах. Да это и не нужно, ведь налоги с выигрышей казино обязаны самостоятельно перечислять в бюджет Белоруссии.





Онлайн-казино, как и обыкновенные игровые клубы, будут обязаны в автоматическом режиме взимать с гостей из всех стран четыре процента от суммы выигрыша. Что же касается россиян, то им придется заплатить и в российскую казну. Если гражданин РФ сам этого не сделает, то ФНС привлечет его к уголовной ответственности. Налоговики России и Белоруссии обмениваются информацией о финансовых операциях граждан с 2016 года. Случаи обращения ФНС РФ к гражданам, сорвавшим джекпот в союзном государстве, уже были. В конце 2017 года в интернете появились фото извещений ФНС с требованием заплатить налог с дохода, полученного в белорусском игорном заведении.





Алексей Марченко отметил, что белорусские казино могут сами выплачивать налоги с выигрышей россиян в российский бюджет, взяв на себя роль налоговых агентов РФ. «Это было бы выгодно всем — нелегальные онлайн-площадки уводят деньги неизвестно куда, — отметил он. — Возможно, если бы такие переговоры на самом верху прошли успешно, это открыло бы дорогу для инвесторов и мировых онлайн-игроков на рынке».





Открывая онлайн-доступ к азартным играм, белорусские власти позаботились и о защите общества от бума лудомании. Жители союзного государства уже несколько лет могут самостоятельно внести себя в «черные списки» казино, а родственники игроманов вправе обратиться с таким требованием в суд. Кроме того, указ Лукашенко обязывает онлайн-казино установить механизм, который исключает доступ на игровые площадки людей, не контролирующих свой азарт. Войти в онлайн-казино гости смогут лишь после видеоидентификации — проверки личности и возраста. Игрок должен сделать селфи с паспортом на веб-камеру. Граждан младше 21 года пускать за виртуальный игровой стол не будут. Идентификацию придется проходить при каждом входе на сайт.