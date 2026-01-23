Акушеры меняют профессию. В России, борющейся за подъем демографии, врачи уходят из медицины

В России сложилась парадоксальная ситуация. Политики говорят о необходимости повышать рождаемость, но на деле из системы здравоохранения уходят те, кто роды должен принимать, — акушеры-гинекологи. Из-за нехватки специалистов падает и качество медицины, что приводит к трагедиям. В этом материале Daily Storm расскажет, почему врачи бегут из профессии, которая считается одной из самых рискованных в российской медицине.
Самая опасная профессия
События в Новокузнецке, где за одни новогодние праздники погибли девять младенцев, показали изъяны в сфере родового обслуживания. Правоохранительные органы уже возбудили уголовные дела, больницу временно закрыли, а в регионе работают специалисты из федерального Минздрава и Росздравнадзора.
И пока надзорные органы проводят проверки, пациентки делятся своим опытом пребывания в больницах Кемеровской области. Некоторые говорили Daily Storm о том, что роды прошли благополучно и врачи выполняли свою работу профессионально. Но встречались и те, для кого рождение ребенка стало испытанием. Например, Екатерина Булохова рассказывала изданию о непристойном поведении специалистов, давлении физическом и психологическом.
Подобные случаи происходят и в других регионах. Так, жительнице Уфы Лиане Самигуллиной во время родов парализовало ноги из-за неправильно введенной анестезии.
Качество государственного родового сопровождения падает в целом по стране, признают опрошенные Daily Storm акушеры-гинекологи. Происходит это по нескольким причинам.
Акушер-гинеколог Анастасия Н. (имя изменено) отмечает, что чаще всего ее коллеги уходят из профессии из-за выгорания и больших нагрузок. Также врачей, которые принимают экстренные роды, пугает возможное уголовное преследование.
Эту информацию подтверждает источник Daily Storm в медицинских кругах. По его словам, акушерство — очень рискованная специализация. Всегда есть риск потерять при родах мать либо ребенка. Из-за таких ошибок в отношении врачей периодически возбуждают уголовные дела, указывает собеседник.
«Есть разные ошибки. Например, описка в документе не приносит ущерба здоровью. А бывают ошибки, когда неправильно рассчитана доза лекарства либо оно неправильно введено. Поэтому во всем мире существует страховка, которая это все покрывает. Врач устает и может совершить ошибку», — описала ситуацию врач Анастасия Н.
Акушеров-гинекологов действительно привлекают к уголовной ответственности. Это следует из данных, которые еще в 2022 году опубликовали специалисты центра судмедэкспертизы Минздрава.
Согласно этой статистике, из 3618 материалов уголовных дел, поступивших в центр судмедэкспертизы с 2012-го по 2021 год, 718 касались акушеров-гинекологов (15,3%). Они находятся на первом месте, обойдя врачей-инфекционистов и хирургов.
Специалисты организации детально проанализировали 136 дел и пришли к выводу, что чаще всего врачей обвиняли в причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ). На эту статью пришлось более половины уголовных дел.
«Огромная ответственность за женщину и ребенка, работа в экстренных условиях и сложный график. Вот что такое акушерство. А огромное количество уголовных дел, которые возбуждает Следственный комитет? Это все очень страшно. Никто не хочет работать в эстренке, а потом «присесть», — рассказала одна из наших собеседниц.
И хотя статья 109 предусматривает до четырех лет лишения свободы, врачей стараются строго не наказывать. Сотрудники Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования изучили 49 решений судов с 2015-го по 2020 год.
В материалах фигурировали 59 врачей. Из них осудили лишь 16 человек, один из которых получил наказание в виде реального срока. По делам других специалистов дело было прекращено или же врачей освободили от уголовной ответственности. Еще в одном случае материалы отправили обратно правоохранительным органам для дополнительного расследования.
«Это тяжелая работа. Она завязана на общении с людьми. Врачи тратят много энергии на работу и из-за этого выгорают. Это малооплачиваемый труд и большая ответственность. К тому же в последнее время врача поставили на уровень обслуги. Мы оказываем медицинские услуги и терпим хамство пациентов», — заявила Daily Storm врач Анастасия Н.
Исход медиков в цифрах
Чтобы понять, действительно ли растет нагрузка на врачей, Daily Storm сравнил, сколько медиков приходилось на 10 тысяч пациентов в доковидном 2019-м и в 2024 году.
В среднем по России все выглядит не так страшно: количество врачей всех профилей даже немного увеличилось за минувшие годы. Если в 2019 году на 10 тысяч пациентов приходилось 48,7 врача, то к 2024 году этот показатель был равен 51,3.
Однако это обобщенные цифры, и отчасти такой рост обусловлен положительной динамикой в отдельных регионах. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе прирост составил 28% (c 56,7 в 2019-м до 72,6 в 2024-м), а в Карелии показатели выросли на 17% (с 51,7 до 60,6).
При этом примерно в 21% субъектов снизилось число врачей на 10 тысяч жителей. Судя по данным Росстата, три самых проблемных региона — это Хакасия, Дагестан и Калужская область. Там снижение составило от 4,6 до 7,8%.
Если посмотреть на аналогичную статистику, уже затрагивающую численность среднего медперсонала (медсестры, фельдшеры, акушеры и другие работники), то снижение заметно в целом по России. В среднем по стране на 10 тысяч пациентов было 101,6 сотрудника в 2019 году, а в 2024-м — уже 96,3.
Рентген-лаборант в Новокузнецке Нина Шерстобитова (имя изменено) в беседе с Daily Storm рассказала, что смогла проработать в государственной больнице полтора года. Ушла из-за стресса, переработок и непонимания руководства.
«Как я ни просила уменьшить количество смен, мне отвечали: «Молодая, вот и работай, а я свое отработала». Я ответила старшей медсестре: «Раз отработала — иди на пенсию, освободи место», — вспоминает собеседница Daily Storm.
Она отметила, что средняя зарплата рентгенолаборанта в Новокузнецке составляет 30-40 тысяч рублей, с переработками — 50-60 тысяч. В то же время, подрабатывая в частной клинике, она может за неделю заработать 36 тысяч, что составляет ее месячную зарплату. Врачи в Новокузнецке получают до 60-64 тысяч рублей.
На фоне политики повышения рождаемости в стране сокращается и количество акушеров-гинекологов — по сути ключевых врачей, которые следят за здоровьем беременных и принимают роды.
Это видно по абсолютному числу медиков, которые Росстат фиксирует в конце года. На сайте службы госстатистики Daily Storm не нашел данные за 2019 год, поэтому мы сравнили показатели 2018-го и 2024 года.
Только в 15 регионах России не произошло оттока акушеров-гинекологов из профессии. В остальных случаях число врачей сократилось. Тройка самых проблемных регионов — Курганская область, Республика Хакасия и Ненецкий автономный округ. Там число сотрудников этой специализации сократилось на 23-28%.
В Кемеровской области, где в начале 2026 года произошла трагедия, в результате которой погибли девять младенцев, количество акушеров-гинекологов снизилось на 17%. В 2018 году их было 710, а в 2024-м — уже 583.
Почему закрываются роддома
Не только дефицит медиков усложняет решение демографической проблемы. В российских регионах начинают закрывать роддома в небольших городах.
В городе Североуральске Свердловской области проживают чуть больше 23 тысяч человек. Здесь местные уже несколько лет ведут борьбу за единственный в городе родильный дом.
Жительница Североуральска Катерина, родившая двух детей в этой больнице, сказала Daily Storm, что сотрудники роддома — настоящие профессионалы. Во время вторых родов персонал заходил к ней в палату и проверял состояние.
«Мои вторые роды были партнерскими. Несмотря на это, медперсонал ко мне постоянно заходил [в палату] и находился рядом. Ночью все медики были на дежурстве. Хотя также [чиновники] запугивали население, что никого на сменах нет. Сотрудники больницы все подсказывали по ребенку», — отметила Катерина.
В 2021 году в этом учреждении родились 96 детей. С начала 2022 года здесь приняли уже 27 новорожденных, двое из которых были «реанимационными», то есть нуждались в срочной реанимационной помощи, писало издание «ПроСевероуральск». В результате чиновники решили оптимизировать работу медорганизации.
«Акушерке с высшей категорией предложили вакансию дворника или администратора детской поликлиники. Для чего? Зачем издеваться над людьми? И почему не использовать их опыт по назначению?» — рассказывали сотрудники учреждения журналистам.
Как говорили Daily Storm местные жители, в качестве альтернативы представители регионального минздрава решили открыть ургентный зал — место для принятия экстренных родов. А плановые роды принимать уже в соседнем Краснотурьинске, который расположен в 60 километрах. Там развернут полноценный перинатальный центр.
1 декабря 2025 года трехэтажное здание родильного дома закрыли, отмечает местная активистка Анна Печенева.
«Руководство больницы обязано выплачивать заработную плату сотрудникам. Медики дежурили — несмотря на то, что родов мало. Они получали за это полноценную зарплату. Сейчас их перевели на домашние дежурства и уменьшили зарплату», — сказала Печенева Daily Storm.
Официально министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова заявила, что закрытие роддома обусловлено объективными показателями. В 2025 году лишь 10% родов прошло в Североуральске, а остальные женщины были «маршрутизированы» в перинатальный центр Краснотурьинска. По ее словам, смена вывески на «ургентный зал» не отразится на качестве процедур.
Похожая ситуация произошла и в Новокузнецке Кемеровской области. За два года до массовой гибели новорожденных там закрыли одно из родильных отделений Горбольницы №1. Официальная причина — низкие показатели рождаемости.
Чиновник из федерального ведомства на условиях анонимности подтвердил Daily Storm общую тенденцию. Он подчеркнул, что в течение года врачи принимают мало родов, их квалификация падает и полную зарплату платить им невыгодно.
«Это противоречивый процесс. Было много жалоб на закрытие медицинских организаций. В частности, это касается роддомов. Молодежь, которая понимает, что в городе нет даже роддома, будет уезжать в те места, где медицинская помощь более доступна. Процесс идет 15 лет. Мы подготовили обращение в прокуратуру и объясняли гражданам, что они могут обращаться в органы за защитой своих прав», — рассказал глава общественной организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский.
Он добавил, что появление крупных перинатальных центров помогло снизить смертность среди матерей и новорожденных. Однако невозможно построить крупный медицинский комплекс с необходимым оборудованием для выхаживания маловесных детей в каждом небольшом городе. Поэтому появился принцип маршрутизации (перевозка пациентов) — рожениц из малых населенных пунктов направляют в родильные дома более крупных городов, пояснил эксперт.