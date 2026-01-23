Акушеры меняют профессию. В России, борющейся за подъем демографии, врачи уходят из медицины

Акушеров-гинекологов действительно привлекают к уголовной ответственности. Это следует из данных, которые еще в 2022 году опубликовали специалисты центра судмедэкспертизы Минздрава.





Согласно этой статистике, из 3618 материалов уголовных дел, поступивших в центр судмедэкспертизы с 2012-го по 2021 год, 718 касались акушеров-гинекологов (15,3%). Они находятся на первом месте, обойдя врачей-инфекционистов и хирургов.





Специалисты организации детально проанализировали 136 дел и пришли к выводу, что чаще всего врачей обвиняли в причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ). На эту статью пришлось более половины уголовных дел.





«Огромная ответственность за женщину и ребенка, работа в экстренных условиях и сложный график. Вот что такое акушерство. А огромное количество уголовных дел, которые возбуждает Следственный комитет? Это все очень страшно. Никто не хочет работать в эстренке, а потом «присесть», — рассказала одна из наших собеседниц.

И хотя статья 109 предусматривает до четырех лет лишения свободы, врачей стараются строго не наказывать. Сотрудники Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования изучили 49 решений судов с 2015-го по 2020 год.





В материалах фигурировали 59 врачей. Из них осудили лишь 16 человек, один из которых получил наказание в виде реального срока. По делам других специалистов дело было прекращено или же врачей освободили от уголовной ответственности. Еще в одном случае материалы отправили обратно правоохранительным органам для дополнительного расследования.





«Это тяжелая работа. Она завязана на общении с людьми. Врачи тратят много энергии на работу и из-за этого выгорают. Это малооплачиваемый труд и большая ответственность. К тому же в последнее время врача поставили на уровень обслуги. Мы оказываем медицинские услуги и терпим хамство пациентов», — заявила Daily Storm врач Анастасия Н.





Исход медиков в цифрах





Чтобы понять, действительно ли растет нагрузка на врачей, Daily Storm сравнил, сколько медиков приходилось на 10 тысяч пациентов в доковидном 2019-м и в 2024 году.

В среднем по России все выглядит не так страшно: количество врачей всех профилей даже немного увеличилось за минувшие годы. Если в 2019 году на 10 тысяч пациентов приходилось 48,7 врача, то к 2024 году этот показатель был равен 51,3.

Однако это обобщенные цифры, и отчасти такой рост обусловлен положительной динамикой в отдельных регионах. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе прирост составил 28% (c 56,7 в 2019-м до 72,6 в 2024-м), а в Карелии показатели выросли на 17% (с 51,7 до 60,6).

При этом примерно в 21% субъектов снизилось число врачей на 10 тысяч жителей. Судя по данным Росстата, три самых проблемных региона — это Хакасия, Дагестан и Калужская область. Там снижение составило от 4,6 до 7,8%.

Если посмотреть на аналогичную статистику, уже затрагивающую численность среднего медперсонала (медсестры, фельдшеры, акушеры и другие работники), то снижение заметно в целом по России. В среднем по стране на 10 тысяч пациентов было 101,6 сотрудника в 2019 году, а в 2024-м — уже 96,3.





Рентген-лаборант в Новокузнецке Нина Шерстобитова (имя изменено) в беседе с Daily Storm рассказала, что смогла проработать в государственной больнице полтора года. Ушла из-за стресса, переработок и непонимания руководства.