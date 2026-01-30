Лицензию отобрали, охранять продолжили: что происходит с ЧОПами после «колумбайнов»*

Через несколько дней после стрельб в учебных учреждениях в СМИ обычно звучит одна и та же формулировка: «лицензию ЧОП аннулировали, директора задержали». Кажется, наказание найдено. Но на рынке физической защиты все устроено иначе: фирма исчезает, а ее владелец продолжает получать государственные контракты. Daily Storm проследил, как после трагедий с человеческими жертвами бизнесмены зарабатывают на охране детей.





Кровавая бойня — бизнесу не помеха





Утром 26 сентября 2022 года в ижевскую школу №88 ворвался 34-летний Артем Казанцев. Мужчина учился в этом заведении еще в нулевых, а после поступил в техникум.





Но в тот осенний день Казанцев решил вернуться в альма-матер, взяв с собой два травматических пистолета, переделанных для использования боевых патронов. Сначала мужчина убил охранника — пенсионера, который подрабатывал в школе около двух лет. А затем открыл беспорядочный огонь по другим сотрудникам и ученикам.





Трагедия считается второй по количеству жертв «колумбайнов»* в России. Артем Казанцев забрал жизни 18 человек — детей и сотрудников, больше 20 пострадали. Сам стрелок покончил с собой.





После нападения Казанцева правоохранительные органы начали проверки, некоторые данные просачивались в СМИ. Так, например, журналисты писали, что Казанцев был болен шизофренией, а один из охранников до гибели все же успел предупредить руководство о ЧП, но это не помогло избежать трагедии.





На постах школы дежурила фирма «Щит». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», компания принадлежала предпринимательнице Анастасии Бушуевой.





Как передавал ТАСС, через два дня после трагедии был задержан руководитель ЧОП Алексей Злобин. Его обвинили по части 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».





Разбирательства шли больше года. В начале 2024-го Злобина приговорили к трем годам условно. Суд установил, что управленец не обеспечил пропускной режим в школе и изготовил поддельные бумаги о переводе полумиллиона рублей, писали журналисты.





У самого «Щита» аннулировали лицензию, следует из данных, опубликованных на сайте Росгвардии. Правоохранительные органы установили нарушения в ходе проверок. Согласно решению арбитражного суда Удмуртии, претензии были к тому, что у некоторых охранников не было документов, а также к обустройству оружейной комнаты организации.





На этом фоне компания фактически «сдулась». Штат сократился с 31 человека до одного сотрудника в 2024-м. Выручка упала с 1,3 миллиона в 2021 году до 63 тысяч рублей.





Глава организации сначала переименовала контору, а в 2024-м передала однофамильцу Николаю Бушуеву. Годом позже он получил в собственность еще четыре охранные фирмы. Ранее ими владел Александр Епишин, на сайте «Единой России» он подписан как секретарь первичного отделения партии.





Несмотря на проблемы с ЧОП, работавшим со школой №88, Анастасия Бушуева продолжила заниматься охранным бизнесом. С 2013 года она владела еще одним предприятием, которое тоже называлось «Щит».





Последние годы выручка фирмы держалась около показателя 200 миллионов, а чистая прибыль — в пределах нескольких миллионов рублей.





Деньги идут в том числе и от госорганизаций. В 2025 году компания подписала 25 договоров на охрану. Как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», среди заказчиков нового «Щита» есть школы и детские сады.





Бизнесмены отказались отвечать на вопросы Daily Storm.





Схема «смены вывески» по шагам





История в Ижевске — типичный пример того, как предприниматели, занимающиеся охраной школ, сохраняют бизнес после трагедий. Daily Storm проанализировал 14 инцидентов со смертельным исходом за последние 10 лет и нашел еще как минимум трех таких бизнесменов.





Ситуации однотипные: после ЧП кто-то из сотрудников ЧОП оказывается на скамье подсудимых, а руководство фирмы сокращает штат или же предприятие закрывается сразу. Однако у собственника есть другая охранная организация, которая продолжает работать и получать контракты.





Например, осенью 2019 года в Нарьян-Маре охранник впустил в детский сад 36-летнего мужчину. Тот поднялся на второй этаж и во время тихого часа смертельно ранил ножом ребенка.





Здание охраняло ЧОП «Святогоръ». Сотрудника, дежурившего на посту во время инцидента, приговорили к 2,5 года общего режима, уточняли в ТАСС.





Лицензию фирмы аннулировали после трагедии, а проверка Росгвардии выявила нарушения. Помимо прочего, в организации не проводили медосмотры и профессиональные тесты сотрудников, также были проблемы с обращением с оружием, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».





Предприятие «Святогоръ» принадлежало семье экс-главы горсовета Ольге Петуниной. Через два года после трагедии компанию ликвидировали — и фактически охранный бизнес перешел в другую структуру Петуниной — ЧОП «Градъ».





Даже у новой организации в 2021 году (уже после трагедии в Нарьян-Маре) надзорные органы находили нарушения. Специалисты Росгвардии обратили внимание, что на нескольких объектах отсутствовали должностные инструкции, охраной занимались люди без действующих удостоверений, не соблюдались требования по ежегодным медосмотрам.





«Градъ» работает до сих пор. Последний доступный финансовый отчет датируется 2024 годом. Тогда руководство ЧОП зафиксировало 46 миллионов рублей выручки и семь миллионов чистой прибыли.





На момент публикации материала Ольга Петунина не ответила на вопросы Daily Storm.





В 2021 году в Пермском госуниверситете были убиты шесть человек. Вуз охраняла компания «Арсенал-регион». Ее основал и возглавлял Вадим Копиев, а собственником на момент трагедии выступал Копиев Антон Вадимович (вероятно, сын).





После происшествия Росгвардия начала проверки фирмы. В декабре 2021 года краевой арбитражный суд обязал компанию выплатить 100 тысяч рублей: на тревожный сигнал выехал сотрудник без шлема и бронежилета, который по документам числился водителем, а не охранником. Апелляцию предприятия суд отклонил.





Позже ЧОП оштрафовали на 300 тысяч за нарушения правил хранения и учета оружия, но в феврале 2022-го суд снизил сумму до 150 тысяч рублей. Также компанию обязали перевести в бюджет еще 50 тысяч — из-за отсутствия записей в книге выдачи-приема спецсредств и работы охранников без личных карточек и знаков отличия конкретной организации.





После этих штрафов Антон Копиев перестал заниматься бизнесом. Вадим Копиев, напротив, остался на рынке: сейчас он продолжает трудиться в сфере охраны через «Цитадель» и зарабатывает на контрактах организации.





В Брянске работают ЧОПы «Камелот» и «Феникс» Сергея Поддубного. Принадлежащая ему компания «Агентство Экскалибур» охраняла гимназию №5, где в декабре 2023 года школьница застрелила одноклассницу из помпового ружья и покончила с собой.





Через несколько дней после трагедии суд арестовал Сергея Поддубного и охранницу «Агентства Экскалибур», дежурившую в здании. Через два года дела в отношении них закрыли за отсутствием состава преступления, рассказали Daily Storm адвокаты бывших подозреваемых.





Дети без присмотра





Ситуации с ЧОПами в учебных заведениях бывают разные. Далеко не во всех школах и вузах были охранники на момент трагедии — из 14 ЧП со смертельным исходом в двух случаях учреждение просто никто не охранял.





Контракта не было у казанской школы, на которую в 2021 году напал Ильназ Галявиев. Также ЧОПы не сотрудничали с детским садом в Ульяновской области, где в 2022-м Руслан Ахтямов застрелил двух детей и одного сотрудника.





Как таковой охраны не было и в Керченском политехническом колледже, где в 2018 году стрелок Владислав Росляков лишил жизни 20 человек. Это самый массовый расстрел учащихся в истории России.





В момент трагедии на входе дежурил только вахтер с тревожной кнопкой от пультовой охраны фирмы «Альфа». После атаки в медиа обсуждали, что якобы группа быстрого реагирования приехала лишь через час после начала стрельбы. Позже источники журналистов заявили, что экипаж прибыл примерно через восемь минут после вызова, а отсутствие вины организации подтвердил следственный эксперимент.





В Барабинске (2018) и Благовещенске (2020) структуры закрылись, а их дальнейшие связи отследить не удалось. Еще по четырем эпизодам нет данных о том, были ли на месте сотрудники ЧОП.





В декабре 2025 года охранники школ рассказали Daily Storm, почему вооруженные нападавшие проходят через металлодетекторы, какие спецсредства есть у сотрудников на посту и стали бы они пытаться остановить стрелка.





* «Колумбайн» признан террористической организацией на территории РФ.