Базовый оклад медиков вырастет. Но это не гарантирует существенного роста зарплат

Владимир Путин 31 октября проведет заседание Госсовета в Калининграде. Оно будет посвящено здравоохранению. Ожидается, что по его итогам власти озвучат новые нормативы окладов медицинских работников всех регионов РФ. Речь пойдет и о модернизации первичного звена здравоохранения. Минфин планирует дополнительно выделить на это в 2020 году 50 миллиардов рублей. Источники Daily Storm рассказали, как будут потрачены эти деньги.
В середине августа президент отметил справедливость жалоб россиян на качество медицинских услуг и недовольство врачей зарплатами. «Пациенты справедливо жалуются на плохие условия, очереди к врачам-специалистам и их нехватку. А медицинские работники, в свою очередь, недовольны уровнем заработной платы и высокой нагрузкой», — подчеркнул Путин. Две недели спустя глава государства дал ряд поручений правительству.
Например, кабмин к 1 октября должен был определить нормативы минимального оклада врачей-специалистов и подготовить предложения по соцподдержке медиков. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова тогда заявила, что правительство предложит варианты, как поднять врачам зарплаты, не допустив при этом ситуации, когда заработок зависит от глав медучреждений.
Три источника, знакомые с ситуацией в медицинской отрасли, подтвердили Daily Storm, что в Калининграде президент озвучит параметры минимальных окладов медиков. Сегодня оплата труда врачей включает три составляющие: фиксированную базу, компенсирующие и стимулирующие надбавки. Еще в 2014 году Минздрав рекомендовал установить соотношение оклада к двум остальным составляющим на уровне 50/50.
«Это все на уровне региональных властей. До сих пор многие регионы этого не выполняли. Каждый регион сам назначал процент фиксированной ставки врача. Теперь планируют сделать либо министерский приказ, которому все регионы должны будут подчиняться, либо это должен быть президентский указ, в котором бы фиксировалось, что окладная часть заработной платы медиков должна составлять не меньше 60% от средней зарплаты по конкретному региону», — рассказал собеседник.
Это планируется в том числе и для того, чтобы повысить прозрачность начисления заработной платы в медицинской сфере и снизить переработку врачей.
«Должна быть прозрачность в начислении заработной платы! В каждом регионе и даже в каждой больнице зарплаты могут сильно отличаться. Медики должны понимать, сколько им работать на одну ставку при той нагрузке, которая есть. Сейчас они работают на две, на три ставки, они перерабатывают, — добавляет источник. — Также это сделано в том числе для молодых специалистов. Они, когда приходят, то получают по тарифной ставке семь тысяч рублей – это ниже прожиточного минимума».
Сумма дополнительных расходов бюджета в связи с планами правительства, как уже известно, составит 50 миллиардов рублей только в 2020 году. Из этих средств основная часть пойдет на индексацию минимальной части окладов. Однако никто из собеседников Daily Storm пока не смог точно сказать, насколько в следующем году повысится зарплата среднестатистического врача. Собеседники отметили, что многое зависит от системы расчетов, так как средние зарплаты в некоторых регионах различаются в семь, а то и в 13 раз.
«Важно понимать, как будет рассчитываться средняя заработная плата в регионах. Я не исключаю, что где-то пойдут на ее сознательное уменьшение. Помните, как случилось с майскими указами? Многие министерства на местах рапортовали, что средняя зарплата увеличилась. Но тогда все считалось с учетом зарплат главврачей, заместителей, бухгалтерии и прочего, даже вовсе не медицинского персонала больниц. А также зарплата по майским указам считалась на 2,5-3 ставки. Так и выровняли тогда «повышение» зарплат. Теперь не исключена обратная ситуация», — прокомментировала возможное увеличение базовой ставки Анастасия Тарабрина, зампредседателя независимого профсоюза медицинских работников «Альянс врачей».
Непонятно, что будет с остальной частью заработной платы, а именно стимулирующими и компенсационными выплатами. Их тоже могут уменьшить, тем более что их как правило распределяют администрация медучреждения и главврач.
Помимо прочего, по итогам Госсовета может измениться система финансирования программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях. Возможно, власти изменят порядок ипотечного кредитования медицинских работников, особенно на селе. Также медикам могут дать дополнительные преференции при получении бюджетных мест для детей в детских садах и школах.
Остальные средства из транша в 50 миллиардов рублей пойдут на реформу первичного медицинского звена. Напомним, ранее глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что нехватка врачей в системе первичной медико-санитарной помощи в России составляет 25 тысяч специалистов. В сегменте среднего медицинского персонала не хватает 130 тысяч человек.