Базовый оклад медиков вырастет. Но это не гарантирует существенного роста зарплат

В середине августа президент отметил справедливость жалоб россиян на качество медицинских услуг и недовольство врачей зарплатами. «Пациенты справедливо жалуются на плохие условия, очереди к врачам-специалистам и их нехватку. А медицинские работники, в свою очередь, недовольны уровнем заработной платы и высокой нагрузкой», — подчеркнул Путин. Две недели спустя глава государства дал ряд поручений правительству.





Например, кабмин к 1 октября должен был определить нормативы минимального оклада врачей-специалистов и подготовить предложения по соцподдержке медиков. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова тогда заявила, что правительство предложит варианты, как поднять врачам зарплаты, не допустив при этом ситуации, когда заработок зависит от глав медучреждений.





Три источника, знакомые с ситуацией в медицинской отрасли, подтвердили Daily Storm, что в Калининграде президент озвучит параметры минимальных окладов медиков. Сегодня оплата труда врачей включает три составляющие: фиксированную базу, компенсирующие и стимулирующие надбавки. Еще в 2014 году Минздрав рекомендовал установить соотношение оклада к двум остальным составляющим на уровне 50/50.





«Это все на уровне региональных властей. До сих пор многие регионы этого не выполняли. Каждый регион сам назначал процент фиксированной ставки врача. Теперь планируют сделать либо министерский приказ, которому все регионы должны будут подчиняться, либо это должен быть президентский указ, в котором бы фиксировалось, что окладная часть заработной платы медиков должна составлять не меньше 60% от средней зарплаты по конкретному региону», — рассказал собеседник.





Это планируется в том числе и для того, чтобы повысить прозрачность начисления заработной платы в медицинской сфере и снизить переработку врачей.