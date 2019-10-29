«Лучше посвятить день Ленинскому комсомолу»: в КПРФ выступили против акции памяти репрессированных

«Возвращение имен» — акция памяти жертв политических репрессий советского периода — проходит по всей России. В Москве у Соловецкого камня на Лубянке весь день зачитывают имена тех, кто был расстрелян, пропал в лагерях или просто без вины сидел большую часть жизни. В акции приняли участие новый глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сенатор Владимир Лукин, а также бывший глава СПЧ Михаил Федотов. Организатором выступает «Международный Мемориал».
«Возвращение имен» проводится с 2007 года, с тех пор ее посетили тысячи россиян. Но недовольными акцией оказались коммунисты. Зампред КПРФ, депутат Госдумы Дмитрий Новиков уверен, что количество репрессированных в списках завышено, а вспоминать сегодня надо Ленинский комсомол.
«Когда идет манипулирование цифрами и гонка за численностью, нужно понимать, что идет формирование мнения о конкретных судьбах и жизнях, которые якобы безвинно пострадали в определенный исторический период, — сказал Новиков. — Есть абсолютно независимое мнение историков, профессионалов, которые работали над проблемой вне зависимости от политической конъюнктуры. Их цифры значительно меньше, чем те, которые приводит «Мемориал». Один из таких историков — Виктор Земсков — насчитывает четыре миллиона человек, осужденных за контрреволюционные действия».
По данным Мемориала, на реабилитацию могут рассчитывать 11-11,5 миллионов человек с территории бывшего СССР. Это число составное. 5,8 миллионов попали под так называемые «административные репрессии». Это кулаки, представители отдельных народов СССР и религиозных конфессий. Порядка 5 миллионов человек были арестованы по индивидуальным статьям, из них около миллиона расстреляно, многие погибли в лагерях или были принудительно отправлены на фронт. За годы работы Мемориалу удалось вернуть из забвения имена, даты рождения, время и обстоятельства смерти трех миллионов человек.
Однако, по мнению зампреда КПРФ, помнить о судьбе всех репрессированных не нужно, поскольку среди них в основном те, с кем режим «имел право бороться». Историк Земсков, на которого ссылается зампред компартии Дмитрий Новиков, насчитывает три миллиона 777 тысяч человек, осужденных за контрреволюционные преступления, и почти 300 тысяч тех, кого посадили за особо опасные государственные преступления. К расстрелу, по его мнению, приговорены почти 800 тысяч. Осужденные за контрреволюцию (статья 58 УК РСФСР) даже после освобождения из лагерей не могли вернуться к нормальной жизни — власть запрещала им селиться ближе, чем в 100 километрах от крупных городов.
«К сожалению, любая компанейщина, хоть связанная с чистками, хоть оправдательная, имеет свои изъяны. В процессе реабилитации под оправдание попали и власовцы, и бандеровцы, и предатели, которые были осуждены весьма оправданно. Сегодня вообще очень плохая дата для такого рода мероприятия («Возвращения имен». — Примеч. Daily Storm). Потому что если ты движим не политической конъюнктурой, а уважением к своему прошлому, то сегодняшний день лучше посвятить памяти образования Ленинского комсомола», — уверен Новиков.
При этом, считает зампред КПРФ, говорить о массовости «Возвращения имен» нельзя. По словам политика, достаточно сравнить количество людей на «Бессмертном полку» и здесь, чтобы понять, что для россиян важнее.
Вообще подсчитать количество жертв репрессий очень сложно. Кого-то отправляли в лагеря и ссылки несколько раз. Например, большинство московских монастырей в Гражданскую войну были концлагерями, тогда никто не стеснялся этого слова. Многих, кто содержался там, впоследствии отпустили, однако затем вновь схватили, например, за принадлежность к «поповскому сословию». Были и те, кто отсидел во время большого террора 30-х, выжили, прошли войну, а потом за ними снова пришли. К тому же репрессировали не только по политической 58-й статье, но и по уголовным, например, за «вредительство».
«Есть и те, кого даже «Мемориал» поначалу не учитывал. Так, когда камеры в СИЗО оказывались забиты, чтобы освободить вновь прибывшим на репрессивный конвейер койки, часть людей, например, обвиняемых за бандитизм, могли просто расстрелять. И этих репрессированных могли даже не реабилитировать, потому что многие из них были одиноки, маргинализированы или деклассированы. Были еще и лишенцы — те, кого просто лишили большинства гражданских прав. Моя собственная бабушка и ее сестра попали в эту категорию, несовершеннолетних дочерей попа отправили на лесоповал», — рассказал профессор МГУ имени М.В. Ломоносова доктор исторических наук Ярослав Леонтьев.
В разные годы в СССР были репрессированы дворяне и крестьяне, рабочие, инженеры, деятели науки и культуры. Имена некоторых из них нам знакомы со школьных лет. Среди них писатель и журналист Исаак Бабель, лауреат Нобелевской премии по физике Лев Ландау, его друг и коллега Матвей Бронштейн. Великая балерина Майя Плисецкая, будучи ребенком, чуть не потеряла мать и брата-младенца, которых сослали в казахстанский лагерь для жен изменников Родины. Ее отца расстреляли в 1938 году.
В базе «Жертвы политического террора в СССР» каждый может поискать своих родственников, чьи фотографии есть в семейном архиве, но нет истории о том, куда эти люди делись. Возможно, там вам удастся найти часть семейной истории. 30 октября — День памяти жертв политических репрессий. Акция памяти «Возвращение имен» проходит накануне, 29 октября, она продлится до 10 вечера.