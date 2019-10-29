«Лучше посвятить день Ленинскому комсомолу»: в КПРФ выступили против акции памяти репрессированных

Однако, по мнению зампреда КПРФ, помнить о судьбе всех репрессированных не нужно, поскольку среди них в основном те, с кем режим «имел право бороться». Историк Земсков, на которого ссылается зампред компартии Дмитрий Новиков, насчитывает три миллиона 777 тысяч человек, осужденных за контрреволюционные преступления, и почти 300 тысяч тех, кого посадили за особо опасные государственные преступления. К расстрелу, по его мнению, приговорены почти 800 тысяч. Осужденные за контрреволюцию (статья 58 УК РСФСР) даже после освобождения из лагерей не могли вернуться к нормальной жизни — власть запрещала им селиться ближе, чем в 100 километрах от крупных городов.





«К сожалению, любая компанейщина, хоть связанная с чистками, хоть оправдательная, имеет свои изъяны. В процессе реабилитации под оправдание попали и власовцы, и бандеровцы, и предатели, которые были осуждены весьма оправданно. Сегодня вообще очень плохая дата для такого рода мероприятия («Возвращения имен». — Примеч. Daily Storm). Потому что если ты движим не политической конъюнктурой, а уважением к своему прошлому, то сегодняшний день лучше посвятить памяти образования Ленинского комсомола», — уверен Новиков.





При этом, считает зампред КПРФ, говорить о массовости «Возвращения имен» нельзя. По словам политика, достаточно сравнить количество людей на «Бессмертном полку» и здесь, чтобы понять, что для россиян важнее.





Вообще подсчитать количество жертв репрессий очень сложно. Кого-то отправляли в лагеря и ссылки несколько раз. Например, большинство московских монастырей в Гражданскую войну были концлагерями, тогда никто не стеснялся этого слова. Многих, кто содержался там, впоследствии отпустили, однако затем вновь схватили, например, за принадлежность к «поповскому сословию». Были и те, кто отсидел во время большого террора 30-х, выжили, прошли войну, а потом за ними снова пришли. К тому же репрессировали не только по политической 58-й статье, но и по уголовным, например, за «вредительство».