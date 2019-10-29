Make Russia Great Again: Прилепин и Казаков создают движение для защиты «безмолвного большинства»

Писатель и член ОНФ Захар Прилепин презентовал новое движение «За правду». По словам самого Прилепина и его соратников, новое движение займется созданием гражданского общества и поддержкой традиционных ценностей. Еще один инициатор создания движения — бывший советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Александр Казаков, который заявил, что идеология «За правду» — сложная: это и консерватизм, и левые идеи — борьба со «звериным капитализмом». «Сделать Россию снова великой!» — такой основной лозунг озвучил Казаков, перефразировав предвыборный лозунг Дональда Трампа. Политологи считают, что все это лишь попытка предложить администрации президента РФ новый политический проект с прицелом на выборы в Госдуму.





«Вместить всех русских людей за один стол», — так кратко охарактеризовал цель своего проекта Захар Прилепин. Движение, как он планирует, объединит активных россиян для решения текущих вопросов российской действительности. «За правду» не станет «партией войны». «Это будет суперорганизация мира и созидания», — пояснил писатель.





В то же время глава Союза молодых инженеров Владислав Бевза заявил, что Запад ведет против России гибридную войну и необходимо помогать работе Военно-промышленного комплекса для защиты страны от агрессии.





Экс-советник главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков заявил, что движение создается для того, чтобы отстаивать имперские устремления России: «Нам не хватает правды. Не надо врать, что мы маленькая демократическая европейская страна. Россия — империя». По словам Казакова, российская политическая система устарела и не соответствует гражданскому обществу, а движение «За правду» будет защищать интересы «безмолвного большинства» россиян, которые являются сторонниками традиционных ценностей и выступают за державный подход в политике.





Александр Казаков занимал должность советника главы ДНР с 2015 года и покинул республику лишь после его гибели в 2018 году. За время своей работы в Донецке он отметился резкими заявлениями о возможном наступлении на Украину и занимался формированием имиджа Александра Захарченко. Советник президента России Вячеслав Сурков тогда курировал Донбасс и представлял Россию на переговорах контактной группы по реализации минских соглашений.





При этом в ДНР у Казакова весьма неоднозначная репутация. «Казаков — это профессиональный патриот, который получает деньги у Кремля. Для того чтобы получать деньги, надо что-то организовать. До этого Казаков организовывал патриотическое телевидение с Прилепиным в 2015 году. А Казаков — он никуда не пойдет, если там денег не будет», — рассказал Daily Storm собеседник из ДНР.





Еще один источник Daily Storm, близкий к парламенту и администрации президента РФ, сказал, что «Александр Казаков — профессиональный активист, который умеет делать по жизни только патриотические движения».





Стоит отметить, что слова Александра Казакова о «безмолвном большинстве» в чем-то созвучны тезисам статьи советника президента России Владислава Суркова «Долгое государство Путина». В своей программной статье Сурков рассуждает о «глубинном народе»: «Народ в мероприятиях [элиты] участвует, но несколько отстраненно, на поверхности не показывается, живя в собственной глубине совсем другой жизнью. [...] Глубинный народ всегда себе на уме, недосягаемый для социологических опросов, агитации, угроз и других способов прямого изучения и воздействия».





На вопрос одного из журналистов, планируется ли создание партии на базе движения «За правду», Захар Прилепин ответил: «Безусловно, такие мысли есть. Недавно я сидел в ресторане с одним человеком, и он сказал, что нынешние партии — это вчерашний день. Они не отвечают своим названиям и чаяниям их избирателей. Поэтому мы создаем движение, потому что сейчас ни одна партия не может ответить на сигналы людей, которые мы наблюдаем в Шиесе, Архангельске или во Владивостоке. И мы занимаемся ее конструкцией, но партия — это часть движения, это инструмент, необходимый для решения определенных технологических задач. Потому что иначе у нас не будет возможности воздействовать на власть. Если мы не будем заниматься политической составляющей, значит, о движении можно будет забыть». Также Захар Прилепин не исключил своего участия в выборах в Госдуму.