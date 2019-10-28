Кровавый «Источник»

Конфликт между курдами и турками начался не вчера. По факту вооруженное противостояние между правительством Турции и бойцами Рабочей партии Курдистана, ведущими борьбу за создание курдской автономии в составе этой страны, продолжается с 1984 года до настоящего времени.

В 2014 году, когда войска официальной Сирии покинули север государства из-за ИГИЛ*, именно курдские боевые соединения выбили оттуда террористов и объявили о создании автономии под названием Рожава. Официально ее никто не признал, но с тех пор с Рожавой вынуждены считаться и сирийцы, и турки, и США, и Россия.

Курды были верными союзниками для американцев, когда те объявили крестовый поход против ИГИЛ, хорошо относились к России, потому что Москва, пусть и негласно, но тоже поддерживала курдов. Но в то же время им приходилось воевать не только с джихадистами — время от времени с севера на их территорию нападали турки, которые считали, что курды под боком — это угроза национальной безопасности. И, справедливости ради, не так уж, наверное, турки и ошибаются. С юга на Рожаву периодически совершали набеги войска официального Дамаска, которые хотели вернуть контроль над этой землей. Ну и бойцы ИГИЛ были хоть и окружены, но не сломлены, спящие ячейки исламистов то и дело просыпались — то смертник в Серекание взорвется, то Эль-Камышлы обстреляют. Покоя не было.

Но вот президент США Дональд Трамп объявил, что ИГИЛ побеждена, а американцам, пожалуй, пора и честь знать — уходить из Сирии. Он это обещал еще во время своей предвыборной кампании. Сказал и сделал. Американские войска ушли с севера Турции. Как раз после этого турецкий лидер Реджеп Эрдоган решил, что пришло время для закрытия очередного курдского вопроса, и объявил 9 октября 2019 года начало операции «Источник мира». Номинально турки пошли добивать ИГИЛ, но по факту террористическими, помимо ИГИЛ, Эрдоган назвал курдские автономные образования.

В операции были задействованы не только регулярные войска, но и так называемые прокси-войска (лояльные Турции исламисты, формально не являющиеся турецкими военными, многие из которых успели повоевать на стороне ИГИЛ) — Сирийская национальная армия.