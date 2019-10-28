Кровавый «Источник»

Россия и Турция приняли в Сочи «меморандум о взаимопонимании» по ситуации на севере Сирии. Выдержки из него после шестичасовых переговоров зачитал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Из текста документа следует, что страны выступают за территориальную целостность Сирии, обеспечение нацбезопасности Турции, совместную борьбу с терроризмом и прекращение огня на турецко-сирийской границе. Однако источник Daily Storm в рядах «Сирийских демократических сил» (СДС) против которых, по сути, Турция и проводила спецоперацию «Источник мира», рассказал, что в данный момент турецкая сторона не прекратила бомбардировки, а приходу россиян на север Сирии не очень-то и рады.
Конфликт между курдами и турками начался не вчера. По факту вооруженное противостояние между правительством Турции и бойцами Рабочей партии Курдистана, ведущими борьбу за создание курдской автономии в составе этой страны, продолжается с 1984 года до настоящего времени.
В 2014 году, когда войска официальной Сирии покинули север государства из-за ИГИЛ*, именно курдские боевые соединения выбили оттуда террористов и объявили о создании автономии под названием Рожава. Официально ее никто не признал, но с тех пор с Рожавой вынуждены считаться и сирийцы, и турки, и США, и Россия.
Курды были верными союзниками для американцев, когда те объявили крестовый поход против ИГИЛ, хорошо относились к России, потому что Москва, пусть и негласно, но тоже поддерживала курдов. Но в то же время им приходилось воевать не только с джихадистами — время от времени с севера на их территорию нападали турки, которые считали, что курды под боком — это угроза национальной безопасности. И, справедливости ради, не так уж, наверное, турки и ошибаются. С юга на Рожаву периодически совершали набеги войска официального Дамаска, которые хотели вернуть контроль над этой землей. Ну и бойцы ИГИЛ были хоть и окружены, но не сломлены, спящие ячейки исламистов то и дело просыпались — то смертник в Серекание взорвется, то Эль-Камышлы обстреляют. Покоя не было.
Но вот президент США Дональд Трамп объявил, что ИГИЛ побеждена, а американцам, пожалуй, пора и честь знать — уходить из Сирии. Он это обещал еще во время своей предвыборной кампании. Сказал и сделал. Американские войска ушли с севера Турции. Как раз после этого турецкий лидер Реджеп Эрдоган решил, что пришло время для закрытия очередного курдского вопроса, и объявил 9 октября 2019 года начало операции «Источник мира». Номинально турки пошли добивать ИГИЛ, но по факту террористическими, помимо ИГИЛ, Эрдоган назвал курдские автономные образования.
В операции были задействованы не только регулярные войска, но и так называемые прокси-войска (лояльные Турции исламисты, формально не являющиеся турецкими военными, многие из которых успели повоевать на стороне ИГИЛ) — Сирийская национальная армия.
«Источник мира» начался с массивных бомбардировок Рожавы. Целями турков были военные объекты близ города Серекание, но в первые же часы появились жертвы среди мирного населения, которые исчислялись десятками.
Мировое сообщество резко осудило турецкое вторжение. Американцы ввели против турецких лидеров финансовые санкции, европейские страны заморозили поставки оружия и тоже начали обсуждать экономические способы воздействия. Эрдогана это не напугало, а официальные турецкие СМИ отчитывались об уничтожении сотен террористов.
Представители сирийского лидера Башара Асада в свою очередь заявили, что Дамаск не собирается помогать курдским бойцам, поскольку они «предали страну» и дали Турции предлог нарушить суверенитет Сирии, заявлял замглавы МИД САР Фейсал Микдад.
«Мы не согласимся ни на какой диалог или переговоры с теми, кто стал заложниками иностранных сил... На сирийской территории не будет плацдарма для агентов Вашингтона», — заявил он журналистам.
По словам Микдада, курдские группировки, в прошлые годы активно сотрудничавшие, в частности, с США, «предали страну и совершили преступление против нее».
В итоге турки местами продвинулись вглубь Сирии более чем на 30 километров. По информации турецких СМИ, погибли более 700 бойцов курдской оппозиции. Тут тревогу забили уже сирийцы. Башар Асад испугался, что турки просто вырвут из его страны кусок. А северную Сирию, которая по факту официальному Дамаску не подчиняется, Асад, конечно, считает своей. Напряглись и курды. Народ они самоотверженный, смелый, но с турецкой армией в открытом бою тягаться сложно все-таки. В итоге курды через Асада были вынуждены попросить помощи у России — американцы их бросили, а положение хоть как-то спасать надо. Выбрали из двух зол меньшее: русские лучше турков.
Через четыре дня после начала операции, по данным ООН, больше 130 тысяч местных жителей покинули свои дома. Кроме того, после обстрела турками одного из лагерей из заключения бежали почти 800 участников ИГИЛ и их родственников. Обстрелу турецких военных и их союзников подвергся лагерь Айн-Исса на севере Сирии.
После того как турки заняли практически все стратегически важные опорные пункты, Эрдоган решил, что, пожалуй, он готов к переговорам. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Турция на 120 часов приостановит свою операцию, чтобы курдские ополченцы смогли отойти в безопасную зону.
Правда, источник Daily Storm в «Сирийских демократических силах» заверил, что в действительности никакого перемирия Турция не соблюдала: все время не прекращались обстрелы, в том числе и мирных объектов. Турецкий лидер Эрдоган эту информацию отрицал. Кроме того, он обвинил в нарушении перемирия именно курдов. По его словам, войска СДС не менее 20 раз атаковали турков.
И вот, наконец, 22 октября глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о прекращении военной операции Турции в Сирии по итогам переговоров в Сочи президентов России и Турции.
«Она прекращается. Все будет зависеть от того, насколько будут выполняться договоренности, в том числе по отводу сил и средств курдских подразделений, так называемого КОС (курдских отрядов самообороны)», — сказал российский министр.
Несмотря на меморандум, турки не прекратили обстрелы сирийских территорий. По многочисленным свидетельствам СМИ, Турция и союзные ей силы продолжали боевые действия в районе Серекание вопреки объявлению об окончании военных операций в Сирии. Об этом в том числе говорил и командующий СДС Мазлум Кобани Абди.
Относительное затишье в Курдистане началось после того, как в северную Сирию прибыла российская военная полиция. Теперь турки контролируют территорию на 10 километров вглубь сирийской границы, а еще 20 километров патрулируют российские войска.
Как удалось узнать Daily Storm, договор между Россией и Турцией пугает многих людей, которые живут в зоне конфликта: «Люди в ужасе, они убиты этим меморандумом. Причем это касается не только военных, но и обычных жителей, которые уже устроили свою жизнь со всеми этими своими советами и коммунами (территория северной Сирии, так называемая Рожава, где преимущественно живут курды, де-факто автономна)», — рассказывает собеседница Daily Storm из СДС по имени Афродайти.
Девушка утверждает, что теперь привычный уклад местных жителей может быть нарушен.
«Теперь это все под угрозой. Это касается не только социальной и правовой сферы, но и экономической. Все, что создавалось самими людьми здесь с большим трудом на фоне войны с ИГИЛ, может превратиться в колонию России. Люди не рады ни России, ни США», — говорит Афродайти.
Девушка добавляет, что русских в тех краях стали считать предателями из-за того, что Россия поддержала Турцию.
«Россия договорилась обо всем, что было нужно Турции (Ранее Эрдоган называл целью военной операции создание 35-километровой зоны на севере Сирии, из которой обещал выдавить отряды народной самообороны сирийских курдов). Турция будет патрулировать 10 километров территории вглубь границы. Остальное — россияне. Из всех 32 километров вглубь границы, вдоль всей границы должны быть выведены все силы СДС», — говорит Афродайти.
По словам девушки, территорию, которую контролируют турки, занимают не регулярные войска, а так называемые прокси — формирования джихадистов, бывших игиловцев, лояльных Турции, «которые постоянно публикуют видео о том, как они будут резать головы неверных и глумятся над трупом женщины из YPJ (отряд женской самообороны)».
По словам Афродайти, в Тель-Абьяде, который считается «безопасной зоной», помечают дома христиан. Люди боятся, что все пойдет по сценарию Африна, где христиан, курдов и несогласных арабов избивали, грабили, насиловали и убивали.
Кроме того, по словам девушки, как такового прекращения огня с турецкой стороны не было.
«Даже трупы забрать они спокойно не давали. Когда несколько дней назад мы поехали в Серекание собрать раненых, мы разгребали завалы с трупами гражданских и в это время видели, как над Серекание летали турецкие самолеты и сбрасывали бомбы», — рассказывает девушка.
В то же время Афродайти добавляет, что СДС «не будут махаться с Россией», но и туркам просто так уступать не собираются.
«Просто здесь нет ни одной семьи, у которой кто-то бы не служил в СДС, отрядах Ассаиш (курдская полиция) или YPG (отряд народной самообороны). Люди говорят: «Мы не уйдем», — отмечает собеседница.
В ООН одобрили российско-турецкую инициативу: «Генеральный секретарь [ООН Антониу Гутерреш] приветствует любые усилия по деэскалации ситуации и защите гражданских лиц в соответствии с уставом ООН и международным гуманитарным правом», — заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Российские военные эксперты также сходятся на том, что соглашение между двумя странами стоит расценивать как удачное, потому что оно помогло предотвратить крупномасштабный военный конфликт.
*«Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) — организация признана террористической и запрещена в России.