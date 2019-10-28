«Человек был схож c Юрием Воробьевым». Журналист заявил, что его сбил автомобиль сенатора

«После обследования, спустя четыре часа после ДТП, меня встречали трое: водитель, сотрудник ГИБДД и пассажир, — рассказал Daily Storm Иван Тычинто. — Это был человек, который похож на него [Воробьева]. Почему еще я сделал такие выводы? Когда уже в машине со мной разговаривали, я спрашивал, кого возит водитель. И он мне сказал, что это зам в Совете Федерации, прошел войны, Афганистан, Югославию и так далее. И я наутро стал серфить, изучать, и тот человек был схож с ним».





«Я его видел, но не так долго, — отметил журналист. — Я ковылял, выходя из приемной «Склифа», чтобы поставить печати на справки. И он меня встречал, что-то спросил, но я смотрел больше вниз, на свою ногу. И дальше они втроем меня посадили в машину на заднее сиденье, и этот человек ушел».





В институте Склифосовского Иван Тычинто провел около трех часов, и встреча с водителем BMW и неустановленным пассажиром произошла уже около 10 часов вечера. «Я был немного не в том состоянии, чтобы запомнить или как-то [внимательно] общаться... Но я так понял, что он ждал, чтобы узнать, все ли в порядке со мной или нет», — поделился журналист.





Водитель, как пишет Тычинто, сначала вел разговор в деловом тоне, уговаривая отказаться от разбирательства и предлагая лечь в ведомственное медучреждение. «В машине мне сказали, что если я не подпишу бумагу, то никакой помощи не будет. И мне наговаривали, что писать», — рассказал он. Объяснение с отказом от претензий, данное Тычинто в связи с ДТП, осталось у сотрудника ГИБДД.





Иван Тычинто все же написал заявление в полицию о ДТП. Но сильно позже. По его словам, он сделал это, когда окончательно потерял надежду на оказание ему обещанной медпомощи. Водитель сперва отвечал по телефону, что ищет больницу, но потом перестал брать трубку, рассказал Тычинто. Журналист все же смог дозвониться до него и предложил оплатить лечение. В ответ, как пишет пострадавший, водитель назвал его вымогателем и пригрозил уголовным делом.





У представителя прессы, по его словам, есть доказательства вины водителя BMW. Это показания свидетеля — владельца другого автомобиля, который пропустил его на пешеходном переходе. Он может опознать того, кто управлял BMW 9 октября. Тычинто утверждает, что его сбил Андрей Мирзаханян, а аварию оформлял капитан полиции Калинин В.Н. Но при этом доказательств того, что автомобиль связан с сенатором Юрием Воробьевым, нет никаких.





Совет Федерации уже прокомментировал ситуацию в Facebook: «Уважаемый Иван, официально сообщаем, что ни заместитель председателя Совета Федерации Юрий Леонидович Воробьев, ни его водитель, ни его автомобиль не имеют отношения к данному инциденту. Желаем Вам скорейшего выздоровления!»