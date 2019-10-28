«Человек был схож c Юрием Воробьевым». Журналист заявил, что его сбил автомобиль сенатора

В Москве автомобиль BMW черного цвета сбил на пешеходном переходе журналиста Ивана Тычинто (Горбунов). ДТП произошло 9 октября. Мужчина получил травму ноги, его отвезли в институт имени Склифосовского. А спустя три недели он рассказал в Facebook, что вечером в день аварии у дверей «Склифа» его ждали водитель BMW и мужчина, похожий на зампреда Совета Федерации Юрия Воробьева. Журналисту предложили отказаться от всех претензий в обмен на качественную медпомощь в ведомственной больнице. Он согласился, но затем ему так и не помогли. В Совете Федерации, увидев в соцсети пост с упоминанием Юрия Воробьева, заявили, что ни сенатор, ни его автомобиль не имеют никакого отношения к истории.
По информации Daily Storm, автомобиль BMW с номером М367ОО77 действительно может состоять в автопарке верхней палаты, который давно находится на балансе автобазы Управления делами президента. Однако не исключено, что автомобиль и его водитель вовсе не связаны с тем или иным сенатором.
«После обследования, спустя четыре часа после ДТП, меня встречали трое: водитель, сотрудник ГИБДД и пассажир, — рассказал Daily Storm Иван Тычинто. — Это был человек, который похож на него [Воробьева]. Почему еще я сделал такие выводы? Когда уже в машине со мной разговаривали, я спрашивал, кого возит водитель. И он мне сказал, что это зам в Совете Федерации, прошел войны, Афганистан, Югославию и так далее. И я наутро стал серфить, изучать, и тот человек был схож с ним».
«Я его видел, но не так долго, — отметил журналист. — Я ковылял, выходя из приемной «Склифа», чтобы поставить печати на справки. И он меня встречал, что-то спросил, но я смотрел больше вниз, на свою ногу. И дальше они втроем меня посадили в машину на заднее сиденье, и этот человек ушел».
В институте Склифосовского Иван Тычинто провел около трех часов, и встреча с водителем BMW и неустановленным пассажиром произошла уже около 10 часов вечера. «Я был немного не в том состоянии, чтобы запомнить или как-то [внимательно] общаться... Но я так понял, что он ждал, чтобы узнать, все ли в порядке со мной или нет», — поделился журналист.
Водитель, как пишет Тычинто, сначала вел разговор в деловом тоне, уговаривая отказаться от разбирательства и предлагая лечь в ведомственное медучреждение. «В машине мне сказали, что если я не подпишу бумагу, то никакой помощи не будет. И мне наговаривали, что писать», — рассказал он. Объяснение с отказом от претензий, данное Тычинто в связи с ДТП, осталось у сотрудника ГИБДД.
Иван Тычинто все же написал заявление в полицию о ДТП. Но сильно позже. По его словам, он сделал это, когда окончательно потерял надежду на оказание ему обещанной медпомощи. Водитель сперва отвечал по телефону, что ищет больницу, но потом перестал брать трубку, рассказал Тычинто. Журналист все же смог дозвониться до него и предложил оплатить лечение. В ответ, как пишет пострадавший, водитель назвал его вымогателем и пригрозил уголовным делом.
У представителя прессы, по его словам, есть доказательства вины водителя BMW. Это показания свидетеля — владельца другого автомобиля, который пропустил его на пешеходном переходе. Он может опознать того, кто управлял BMW 9 октября. Тычинто утверждает, что его сбил Андрей Мирзаханян, а аварию оформлял капитан полиции Калинин В.Н. Но при этом доказательств того, что автомобиль связан с сенатором Юрием Воробьевым, нет никаких.
Совет Федерации уже прокомментировал ситуацию в Facebook: «Уважаемый Иван, официально сообщаем, что ни заместитель председателя Совета Федерации Юрий Леонидович Воробьев, ни его водитель, ни его автомобиль не имеют отношения к данному инциденту. Желаем Вам скорейшего выздоровления!»
Корреспондент Daily Storm попытался выяснить, намерены ли в Совфеде разбираться, попадал ли какой-либо автомобиль верхней палаты в указанное журналистом ДТП. Представитель пресс-службы заявил, что никаких комментариев по поводу аварии, кроме опровержения причастности к ней Воробьева, не будет. В приемной Юрия Воробьева пояснили, что тут нечего обсуждать, поскольку информация в посте фейковая.
«К Юрию Воробьеву — никакого отношения [это не имеет]», — ответили в приемной сенатора на вопрос, возит ли его Андрей Мирзаханян на авто с номером М367ОО77. «Ориентируйтесь на заявление пресс-службы. Все, что там написано, это официальная, честная, правдивая информация. Что мы можем сказать, если это все не соответствует действительности?» — добавил сотрудник Совфеда. Помощница сенатора также посоветовала обращаться в пресс-службу.
«По горячим следам» установить, состоит ли автомобиль BMW 523I в гараже Управделами президента, а значит, может обслуживать и членов Совфеда, не удалось. Но, согласно информации из базы данных Автокод, машина уже далеко не новая — 2010 года выпуска, эксплуатируется под номером М367ОО77 с 2016 года и единственный ее владелец — юридическое лицо (названия сервис не предоставляет) .
За три с лишним года водитель BMW получил 77 штрафов на сумму 83 500 рублей. В большинстве случаев он превышал скорость на 20-40 километров в час, есть несколько штрафов за езду по полосе для общественного транспорта и разворот в неположенном месте. Интересно, что лишь одно правонарушение зафиксировано за пределами Москвы. На момент проверки оплачены все штрафы ГИБДД, кроме трех за октябрь 2019 года.
В аварии указанный автомобиль попадал дважды. В декабре 2017-го он получил повреждения передней части, стоимость ремонта составила около 42 тысяч рублей. Во втором ДТП в январе 2019 года пострадали задний бампер и крышка багажника c логотипом BMW.
Как рассказал Daily Storm источник, знакомый со сферой обслуживания парламентариев автотранспортом, сейчас говорить о причастности Юрия Воробьева к аварии нет смысла. По его словам, конечно, ответственный «начальник» может потребовать от водителя ездить аккуратно, но не всегда депутаты и сенаторы пользуются услугами одного и того же водителя. Напомним, в сентябре 2016 года водитель другого BMW, на котором регулярно передвигался Юрий Воробьев, погиб в аварии на Кутузовском проспекте, а BMW с номером М367ОО77 в то время уже активно эксплуатировался новым собственником, возможно, как раз Управлением делами президента. Кроме того, в распоряжении парламентариев всегда были авто «по вызову».
Журналист Иван Тычинто пообещал держать читателей в курсе и публиковать информацию о развитии истории.