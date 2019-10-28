Дело Бутиной. Все, что американцы запрещают нам, должно быть запрещено для них

Эксперты Фонда защиты национальных ценностей подготовили аналитическую записку, посвященную теме вмешательства западных интернет-компаний во внутриполитический процесс в РФ. В основу исследования легли результаты мониторинга информационного поля с июля по сентябрь 2019 года. Главные герои обсуждения — медиагиганты: Google, контролирующий видеохостинг YouTube, Facebook и Twitter.
Авторы документа уверены: IT-компании не подчиняются российским законам и игнорируют предписания профильных ведомств. Впрочем, и штрафы, которые платят иностранные гиганты, — смехотворны. В ближайшее время аналитическая записка будет рассмотрена комиссией Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.
«На протяжении лета-осени 2019 года был зафиксирован целый ряд эпизодов, свидетельствующих о том, что западные интернет-корпорации фактически игнорируют нормы российского законодательства, регулирующие политический процесс. Равным образом были оставлены без внимания основывающиеся на нормах действующего законодательства требования органов власти РФ», — говорится в аналитической записке.
Так, 11 августа Роскомнадзор обратился к руководству Google с требованием положить конец распространению рекламы несанкционированных массовых мероприятий в России на принадлежащем компании видеохостинге YouTube. Однако обращения были проигнорированы.
«Как подчеркнули в официальном письме представители РКН, протестные акции фактически были направлены в том числе на срыв выборов (и в первую очередь это касалось электоральных процедур в Москве). Также было отмечено, что распространители рекламы пользуются своеобразными преференциями со стороны администрации YouTube: рассылаемые ими рекламные уведомления получали в том числе пользователи, не подписанные на каналы-отправители», — указывается в документе.
В данном случае необходимо отметить, что зарубежное вмешательство в политический процесс со стороны интернет-компаний осуществлялось синхронно с действиями, предпринятыми по линии официальных дипломатических ведомств. Например, посольство США разместило в Twitter-аккаунте одного из управлений Госдепартамента и на сайте дипмиссии карту запланированного маршрута движения несогласованной акции протеста в Москве 3 августа.
Накануне «дня тишины» (7 сентября) Google и Facebook получили уведомления о недопустимости распространения политической рекламы, связанной с выборами. Однако это не привело к каким-либо результатам: политическая реклама продолжала распространяться как 7 сентября, так и непосредственно в день голосования 8 сентября. Как Google, так и Facebook были направлены официальные претензии.
В итоге представители первой корпорации лишь ограничились заявлением о том, что поддерживают ответственную политическую рекламу, которая соответствует национальному законодательству. Руководство Facebook возложило всю ответственность за произошедшее на рекламодателей, которые должны следить за соответствием своего контента местному законодательству.
Daily Storm связался с автором документа — Александром Малькевичем, членом Общественной палаты и попечителем Фонда защиты национальных ценностей. «Наша задача — убедить законодателей в необходимости принимать меры. Пока все ограничиваются сотрясением воздуха. У нас не обнажают шашку, а угрожают, что шашку из ножен достанем. Если Google и Facebook нас не услышат, то мы обязательно примем закон. Ружье должно висеть на стене, тогда со временем оно может выстрелить», — заявил собеседник.
Также Малькевич отметил, что речь идет о многократном увеличении штрафов за неподчинение российскому законодательству. Это те случаи, когда Facebook и Twitter не дали российским властям конкретного ответа о планах и сроках локализации баз данных пользователей из РФ. В марте 2019 года указанным компаниям дали девять месяцев, чтобы осуществить перенос данных российских пользователей на серверы, расположенные в России. Руководство корпораций не изъявило желания подчиниться этим требованиям. В итоге на Facebook и Twitter были наложены штрафы, составившие для каждой компании три тысячи рублей.
Не исключено, что история с Марией Бутиной, которая в минувшие выходные вернулась на родину после отбывания срока в США, подтолкнет российскую власть на ответные меры против иностранных общественных активистов, действующих в России.
«Мы должны заняться подготовкой общественного мнения к тому, что у нас давно напрашивается подобное американскому изменение законодательства в отношении иностранных агентов. У нас толпы заграничных активистов делают что хотят, с кем угодно общаются, любую деятельность ведут, но стоит нам только хоть какое-то движение сделать в их сторону — все вокруг кричат, что у нас попирают свободу слова и не дают гражданскому обществу развиваться. Я за то, чтобы в этом отношении у нас был паритет. Если что-то американцы запрещают нам, они должны быть готовы к аналогичному пакету действий у нас», — уверен Малькевич.
В конце аналитической записки авторы делают выводы, что руководители крупных западных интернет-компаний в течение как минимум последних нескольких месяцев активно и систематически оказывали воздействие на внутриполитические процессы в России. В первую очередь это их влияние было направлено на содействие разжиганию политических протестов, подрыву легитимности как самих выборов, так и структур, отвечающих за их организацию. Для воздействия на избирателей использовались в том числе такие методики, как распространение фейк-ньюс и, весьма вероятно, искусственное продвижение оппозиционного контента в социальных медиа. Часть этих методов, очевидно, уже опробовалась ранее именно в России. Важно отметить, что интернет-компании, судя по поведению их руководства, действуют вполне осознанно, фактически игнорируя требования российских властей. Причем такого рода поведение со стороны западных IT-корпораций фиксируется не только в период избирательных кампаний. Отсутствие жесткой реакции подталкивает интернет-гигантов к тому, чтобы продолжать вмешательство в российские дела.
Daily Storm не удалось получить оперативный комментарий от Андрея Климова, председателя комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.