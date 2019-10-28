Дело Бутиной. Все, что американцы запрещают нам, должно быть запрещено для них

Так, 11 августа Роскомнадзор обратился к руководству Google с требованием положить конец распространению рекламы несанкционированных массовых мероприятий в России на принадлежащем компании видеохостинге YouTube. Однако обращения были проигнорированы.





«Как подчеркнули в официальном письме представители РКН, протестные акции фактически были направлены в том числе на срыв выборов (и в первую очередь это касалось электоральных процедур в Москве). Также было отмечено, что распространители рекламы пользуются своеобразными преференциями со стороны администрации YouTube: рассылаемые ими рекламные уведомления получали в том числе пользователи, не подписанные на каналы-отправители», — указывается в документе.





В данном случае необходимо отметить, что зарубежное вмешательство в политический процесс со стороны интернет-компаний осуществлялось синхронно с действиями, предпринятыми по линии официальных дипломатических ведомств. Например, посольство США разместило в Twitter-аккаунте одного из управлений Госдепартамента и на сайте дипмиссии карту запланированного маршрута движения несогласованной акции протеста в Москве 3 августа.





Накануне «дня тишины» (7 сентября) Google и Facebook получили уведомления о недопустимости распространения политической рекламы, связанной с выборами. Однако это не привело к каким-либо результатам: политическая реклама продолжала распространяться как 7 сентября, так и непосредственно в день голосования 8 сентября. Как Google, так и Facebook были направлены официальные претензии.





В итоге представители первой корпорации лишь ограничились заявлением о том, что поддерживают ответственную политическую рекламу, которая соответствует национальному законодательству. Руководство Facebook возложило всю ответственность за произошедшее на рекламодателей, которые должны следить за соответствием своего контента местному законодательству.