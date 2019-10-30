«У нас принято мстить даже через 100 лет»

На участке Бациевых оживление — несколько детей собрались около колодца. Все взрослые уехали на похороны в Чечню. С детьми оставили одного из родственников — мужчину лет 30. Говорит на чистейшем русском. Об истории конфликта он ничего не знает — или говорит, что не знает. Спрашиваю, пыталась ли его семья связаться с кланом Дакишвили после произошедшего





— Если бы я знал, где найти Дакишвили, то ты меня бы сейчас здесь не увидел. Я бы поехал прямо к ним и задушил на месте, — четко, едва ли не по слогам, выговорил мужчина за забором.

— А комиссия по примирению связывалась как же? — спрашиваю.

— Нет, ты чего? Это же рано пока. Какое примирение? Должно время пройти, пока здесь болеть не перестанет, — мужчина пальцем указывает на сердце.





Дети у колодца переглянулись. Тот, что постарше, что-то сказал по-чеченски.





— Ладно, надо ехать. Менты просили попить им привезти, а то они без воды на дежурстве, — попрощался мужчина.





Чернозубов — вотчина Бациевых. Здесь и их дома, и фермерское хозяйство. Многие жители хутора работали на той ферме.





— Я год работаю на Бациевых и знаю их только с хорошей стороны. Арби, могу сказать, — золотой человек. Я слышал раньше, что у них был конфликт какой-то, но ничего серьезного. Только в последнее время про Дакишвили говорили: «***[такие-сякие], ***[надоели] к земле нашей лезть», — делится пастух Олег. — Но все равно не было похоже, чтобы они в руки оружие взять могли. Там же одного из Бациевых главой чеченской диаспоры местной избрали, он по концертам ездил. Куда им все разборки эти? Серьезные люди.





Для немногочисленного населения Чернозубова смерть троих Бациевых стала настоящей трагедией. Семья жила здесь много десятилетий, и остальные хуторяне уже давно не различали, где чеченец, а где русский.





— Исмаила-то как жаль! Высокий парень такой, красавец, неженатый даже еще. Все уехать хотел домой в Чечню, а я ему говорю: «Что ты там будешь делать, езжай в большой город!» Ну вот и уехал… — вздыхает еще одна сотрудница фермы, представившаяся Татьяной.





***

— Со всей России силовиков стягивают. Были тут с волгоградскими номерами, с краснодарскими. Ехал со смены — московская Росгвардия попалась, спецназ, — администратор гостиницы в поселке Орловском, районном центре, доволен: свободных мест в отеле нет уже несколько дней. Все номера занимают либо журналисты, либо силовики.





Орловский, как Камышевка и Чернозубов, тоже будто к чему-то готовится. Усиленные наряды полиции в городе. ОМОН у городской больницы. А на пятом этаже госпиталя, по слухам, спецназ из Москвы сторожит Адлана Бациева. Свою охрану выставили и чеченцы: пять мужчин за 40 сидят на лавочке под елью и негромко переговариваются.





— Мы ничего не знаем, что с Адланом, — утверждает один из них, — нам ничего не говорят. Даже родственников не пускают.

— Не позволяют еду передать, — добавляет еще один.





Зачем именно они здесь дежурят, мужчины затрудняются ответить. Говорят, «на всякий случай». Но когда выясняется, что рядом с палатой Адлана заметили каких-то кавказцев, начинают заметно нервничать.





— Слушай, ты уверен, что это чеченцы? — выпытывают кавказцы у своего русского товарища, который увидел незнакомцев.

— Ну, спрашиваешь! Точно не русские.

— Может, армяне?

— Они бородатые такие, точно чеченцы.

— Ну если чеченцы, то это точно не наши.

— Ну так иди и проверь.

— Я-то пойду, а пустит меня кто? — невесело ухмыляется чеченец.