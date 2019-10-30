Избирательную систему Санкт-Петербурга оздоровят с помощью силовиков

В Центральной избирательной комиссии прошло заседание, на котором Элла Памфилова заявила об обращении в Генпрокуратуру по поводу фальсификаций на выборах в Санкт-Петербурге. По словам главы ЦИК, президент поручил правоохранителям перепроверить жалобы на выборы в городские муниципальные советы. К декабрю ЦИК представит комплекс мер по оздоровлению избирательной системы Северной столицы. Глава петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко озвучил доклад о нарушениях во время избирательной кампании 2019 года. По его словам, планируется увеличить количество территориальных избирательных комиссий (ТИК) и расформировать 16 избиркомов муниципальных округов (ИКМО).
Элла Памфилова весьма жестко отозвалась на заседании о деятельности петербургской избирательной комиссии: «Мы вооружили комиссию Петербурга, чтобы облегчить им работу в этом направлении, мы серьезные профилактические шаги в этом направлении сделали, но, к сожалению, не дали они эффекта, который мы предполагали».
Основная претензия Памфиловой к ИКМО заключается в искажении результатов выборов в интересах местных элит: «Есть муниципальные избиркомы, которые, как священные коровы, пасутся на поле фальсификаций, административного давления и беспредела. Если вы не выявите причинно-следственные связи [зависимости избиркомов от представителей элиты], все ваши даже самые лучшие намерения, вся работа рухнут. Поэтому не закрывайте глаза на причины, из-за которых такая система сложилась».
Ее поддержал и замглавы ЦИКа Николай Булаев: «Если вы внутри не придете к консолидированному решению, что в основе вашей работы лежит закон, а не обслуживание клановых интересов, <...> то так и будете лежать по своим норкам и думать, как на каждого хозяин посмотрит».
Элла Памфилова весьма прохладно отнеслась к предложению петербургских коллег увеличить количество ТИКов: «Вы посмотрели, что там по составу комиссий? Правильно или неправильно, с точки зрения нашей компетенции, правоприменительной практики, были сформированы? <…> Эти качки разного рода, которые создавали искусственные очереди, не пуская. Создавая такой «физический фильтр», чтобы не пустить реальных кандидатов для сдачи документов. Кто они? По чьему заказу они приходили? Что они там делали? Участки почему были закрыты?»
Во время подачи документов для регистрации кандидатов в муниципальные депутаты представители оппозиционных партий жаловались на то, что доступ в ИКМО искусственно блокируется с помощью очередей. Такая ситуация, как писали журналисты петербургского сайта «Фонтанка», была в муниципалитете «Звездное», где спортсмены в очереди блокировали вход в помещение комиссии нежелательным кандидатам.
«Мы вооружили комиссию Петербурга, чтобы облегчить им работу в этом направлении, мы серьезные профилактические шаги в этом направлении сделали, но, к сожалению, не дали они эффекта, который мы предполагали», — резюмировала Памфилова.
По поводу деятельности петербургского горизбиркома Памфилова даже обратилась к президенту, и он поручил Генпрокуратуре перепроверить жалобы на фальсификации: «Мы сделали очень тщательный анализ, ревизию того, какие были обращения направлены, куда, по какому поводу. И президентом дано поручение Генеральной прокуратуре, генеральному прокурору, чтобы тщательно проверить и отреагировать на эту нашу озабоченность конкретным выходом», — рассказала глава ЦИК.
Элла Памфилова пообещала за месяц сформировать эффективные предложения по оздоровлению избирательной системы в Санкт-Петербурге: «Решительные действия должны быть умными и приводить к результату, а не к пиару и пустому сотрясению воздуха. Мы видим, что очень многое надо сделать и вам, и нам, чтобы ситуацию кардинально исправить. Мы предполагаем до конца этого года, до середины декабря сделать окончательные серьезные выводы и предложить систему действий, которая позволила бы нам кардинальным образом оздоровить всю систему избирательных комиссий города снизу доверху, чтобы к следующим выборам, тем более к выборам в 2021 году, не провалить [работу]».
Политолог Константин Калачев считает, что перспективы избирательной системы в Северной столице зависят от позиции прокуратуры: «Главный вопрос — неотвратимость наказания. Для того чтобы в следующий раз не было подобных нарушений, чтобы новые члены избирательных комиссий не следовали советам власть имущих, нужно, чтобы наказание было соразмерным, жестким и неотвратимым. И только тогда можно будет говорить об оздоровлении избирательной системы Санкт-Петербурга. А если все спустят на тормозах, то это будет другая история».
Именно действия прокуратуры в отношении тех, кто нарушал закон, покажут серьезность намерений по улучшению избирательной системы, подчеркнул Калачев. Также это будет видно по мерам, которые примет ЦИК в отношении коллег из города на Неве.
Петербургский политолог Марат Баширов рассказал Daily Storm о возможных вариантах обещанного оздоровления ситуации в Северной столице: «Основные претензии на выборах касались выборов муниципальных депутатов. Во время выборов говорили о давлении со стороны депутатов Заксобрания на избирательные комиссии. И как раз об этом и говорила Памфилова — о недопустимости давления на лиц, которые регулируют избирательный процесс. Но ни избирательная комиссия города, ни ИКМО не отреагировали на критику главы ЦИКа, хотя она этот вопрос поднимала до самого президента».
По мнению Баширова, кадровые решения неизбежны, вопрос только в том, где их примут — в самой избирательной комиссии или в Санкт-Петербурге, через увольнение ряда членов городской комиссии и УИКов. Нельзя исключать и самый плохой вариант: возбуждение уголовных дел из-за нарушения избирательного законодательства.
Баширов считает, что отставка Миненко — вопрос чести самой Памфиловой: «Делать подобные заявления и потом не добиваться отставки главы региональной избирательной комиссии — это нанесение огромного ущерба своему имиджу. Региональные избирательные комиссии независимы, что определено законами. И единственный путь для Памфиловой — это обращение в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку. Кроме этого, она должна будет предоставить доказательную базу для правоохранителей, вряд ли избирательная комиссия Санкт-Петербурга предоставит доказательства против себя».
Оппозиционный депутат петербургского Заксобрания Максим Резник изложил свое представление об оздоровлении системы выборов: «Оптимально было бы формирование всех избирательных комиссий на паритетных основах из всех шести партий, представленных в ЗАКСе. У нас происходят скандалы из-за множества центров влияния, которые вмешиваются в выборы. Тогда все будут за всеми следить и выборы будут проходить более-менее честно. Сейчас же оппозиционные партии отсекаются от участия в выборах».
Ранее Элла Памфилова предложила главе петербургской избирательной комиссии Виктору Миненко уйти в отставку и заявила о вмешательстве в ход выборов спикера Заксобрания Вячеслава Макарова, а также депутатов Госдумы от «Единой России» Евгения Марченко, Михаила Романова и Сергея Вострецова. Также ЦИК подал 173 жалобы в правоохранительные органы на нарушения в ходе муниципальных выборов в Петербурге.
Реакция власти на нарушения в ходе избирательной кампании в Санкт-Петербурге покажет, какие выборы ждут Россию в 2020-м и 2021 году: такие же скандальные, как выборы в Северной столице, или относительно честные и непредвзятые. Действиями силовиков Кремль может подать сигнал, какие методы можно применять для достижения нужного результата. Выборы мундепов Санкт-Петербурга и, главное, реакция на них зададут тон предстоящих избирательных кампаний.