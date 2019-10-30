Избирательную систему Санкт-Петербурга оздоровят с помощью силовиков

Элла Памфилова весьма жестко отозвалась на заседании о деятельности петербургской избирательной комиссии: «Мы вооружили комиссию Петербурга, чтобы облегчить им работу в этом направлении, мы серьезные профилактические шаги в этом направлении сделали, но, к сожалению, не дали они эффекта, который мы предполагали».





Основная претензия Памфиловой к ИКМО заключается в искажении результатов выборов в интересах местных элит: «Есть муниципальные избиркомы, которые, как священные коровы, пасутся на поле фальсификаций, административного давления и беспредела. Если вы не выявите причинно-следственные связи [зависимости избиркомов от представителей элиты], все ваши даже самые лучшие намерения, вся работа рухнут. Поэтому не закрывайте глаза на причины, из-за которых такая система сложилась».





Ее поддержал и замглавы ЦИКа Николай Булаев: «Если вы внутри не придете к консолидированному решению, что в основе вашей работы лежит закон, а не обслуживание клановых интересов, <...> то так и будете лежать по своим норкам и думать, как на каждого хозяин посмотрит».





Элла Памфилова весьма прохладно отнеслась к предложению петербургских коллег увеличить количество ТИКов: «Вы посмотрели, что там по составу комиссий? Правильно или неправильно, с точки зрения нашей компетенции, правоприменительной практики, были сформированы? <…> Эти качки разного рода, которые создавали искусственные очереди, не пуская. Создавая такой «физический фильтр», чтобы не пустить реальных кандидатов для сдачи документов. Кто они? По чьему заказу они приходили? Что они там делали? Участки почему были закрыты?»





Во время подачи документов для регистрации кандидатов в муниципальные депутаты представители оппозиционных партий жаловались на то, что доступ в ИКМО искусственно блокируется с помощью очередей. Такая ситуация, как писали журналисты петербургского сайта «Фонтанка», была в муниципалитете «Звездное», где спортсмены в очереди блокировали вход в помещение комиссии нежелательным кандидатам.





«Мы вооружили комиссию Петербурга, чтобы облегчить им работу в этом направлении, мы серьезные профилактические шаги в этом направлении сделали, но, к сожалению, не дали они эффекта, который мы предполагали», — резюмировала Памфилова.





По поводу деятельности петербургского горизбиркома Памфилова даже обратилась к президенту, и он поручил Генпрокуратуре перепроверить жалобы на фальсификации: «Мы сделали очень тщательный анализ, ревизию того, какие были обращения направлены, куда, по какому поводу. И президентом дано поручение Генеральной прокуратуре, генеральному прокурору, чтобы тщательно проверить и отреагировать на эту нашу озабоченность конкретным выходом», — рассказала глава ЦИК.