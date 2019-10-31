Председатель Мосгордумы: Будем работать сколько надо — одеяло, подушки, пледы выдадим

Первое чтение бюджета — это скорее технический анализ доходов и расходов. Поправки вносятся либо до — на профильной комиссии, либо после — перед вторым этапом обсуждения. И обычно при первом рассмотрении парламентарии делают свои замечания, чтобы обозначить вектор необходимых доработок. Но в Мосгордуме на этот раз любой, даже операционный вопрос разрастался в громадные масштабы. Прямо как сам столичный бюджет.





К слову о цифрах. Расходы Москвы в 2020 году достигнут 3,15 триллиона рублей. Эта сумма превышает траты всей Украины в рублевом эквиваленте (около двух триллионов). При этом в 2021-м и 2022 году московский бюджет продолжит расти и увеличится до 3,278 триллиона и 3,379 триллиона рублей соответственно. Об этом сообщила на заседании руководитель Департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.





«Представленный к рассмотрению проект закона направлен на стимулирование экономического роста, обеспечивает существенное увеличение социальных расходов. И предусматривает средства, необходимые для социально-экономического комплекса города», — подчеркнула главный финансист столицы. Именно повышение трат на социальные расходы — 53% от всего объема бюджета — стало одним из спорных вопросов на заседании. Парламентарии атаковали Елену Зяббарову вопросами, задав их почти полсотни. Ответы на них с комментариями представителей профильных департаментов Москвы, заняли почти два часа.





Депутаты интересовались расходами на развитие транспортной инфраструктуры и цифровой экосистемы, адресной помощью социально незащищенным гражданам. Кроме этого, обсуждалось, куда идут поступления от платных парковок и медицинских услуг, как выделяются деньги на очередников по жилью и программу «Безопасный город». Также парламентарии негодовали, что на стимулирующие выплаты госслужащим запланирован 1 миллиард рублей, но при этом 15 миллиардов Москва потратит на рекламу и городские СМИ. Также проект критиковали за несбалансированность финансов в вопросе экологической политики.





Надо отметить, что представители московской мэрии почти без запинок и с понимаем каждой темы ответили каждому вопрошавшему. Например, 23 миллиарда рублей в 2020 году будет потрачено на развитие интеллектуальной транспортной системы. На мероприятия экологической направленности в ближайшие три года запланировано 264 миллиарда рублей. А Фонд реновации в следующем году получит 103 миллиарда рублей. Помимо этого, минимальная пенсия повысится с 17 500 до 19 500 рублей, а дополнительную социальную поддержку получат 4,5 миллиона горожан.





После потока цифр депутаты стали высказывать свое отношение к представленному бюджету. Большинство воспользовались правом на выступление, но многие говорили не по существу вопроса, а пытались обозначить свое политическое кредо.