Председатель Мосгордумы: Будем работать сколько надо — одеяло, подушки, пледы выдадим

Обновленный состав Московской городской думы 30 октября рассматривал главный законопроект столицы — трехлетний бюджет. Обсуждение началось в обед и затянулось до вечера. Все потому, что дискуссия шла не только по поводу цифр. Представители мэрии отвечали на все вопросы, в том числе о целях многомиллионных расходов. Но многие парламентарии, пользуясь моментом, пытались разбавить сухую математику кипятком политических дебатов. На результат эти прения не повлияли: 28 — за, 17 — против.
Первое чтение бюджета — это скорее технический анализ доходов и расходов. Поправки вносятся либо до — на профильной комиссии, либо после — перед вторым этапом обсуждения. И обычно при первом рассмотрении парламентарии делают свои замечания, чтобы обозначить вектор необходимых доработок. Но в Мосгордуме на этот раз любой, даже операционный вопрос разрастался в громадные масштабы. Прямо как сам столичный бюджет.
К слову о цифрах. Расходы Москвы в 2020 году достигнут 3,15 триллиона рублей. Эта сумма превышает траты всей Украины в рублевом эквиваленте (около двух триллионов). При этом в 2021-м и 2022 году московский бюджет продолжит расти и увеличится до 3,278 триллиона и 3,379 триллиона рублей соответственно. Об этом сообщила на заседании руководитель Департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.
«Представленный к рассмотрению проект закона направлен на стимулирование экономического роста, обеспечивает существенное увеличение социальных расходов. И предусматривает средства, необходимые для социально-экономического комплекса города», — подчеркнула главный финансист столицы. Именно повышение трат на социальные расходы — 53% от всего объема бюджета — стало одним из спорных вопросов на заседании. Парламентарии атаковали Елену Зяббарову вопросами, задав их почти полсотни. Ответы на них с комментариями представителей профильных департаментов Москвы, заняли почти два часа.
Депутаты интересовались расходами на развитие транспортной инфраструктуры и цифровой экосистемы, адресной помощью социально незащищенным гражданам. Кроме этого, обсуждалось, куда идут поступления от платных парковок и медицинских услуг, как выделяются деньги на очередников по жилью и программу «Безопасный город». Также парламентарии негодовали, что на стимулирующие выплаты госслужащим запланирован 1 миллиард рублей, но при этом 15 миллиардов Москва потратит на рекламу и городские СМИ. Также проект критиковали за несбалансированность финансов в вопросе экологической политики.
Надо отметить, что представители московской мэрии почти без запинок и с понимаем каждой темы ответили каждому вопрошавшему. Например, 23 миллиарда рублей в 2020 году будет потрачено на развитие интеллектуальной транспортной системы. На мероприятия экологической направленности в ближайшие три года запланировано 264 миллиарда рублей. А Фонд реновации в следующем году получит 103 миллиарда рублей. Помимо этого, минимальная пенсия повысится с 17 500 до 19 500 рублей, а дополнительную социальную поддержку получат 4,5 миллиона горожан.
После потока цифр депутаты стали высказывать свое отношение к представленному бюджету. Большинство воспользовались правом на выступление, но многие говорили не по существу вопроса, а пытались обозначить свое политическое кредо.
Так, руководитель фракции «Яблоко» Максим Круглов не преминул заметить, что увеличение средств на развитие «цифровых технологий для обеспечения правопорядка и профилактики» ведет, по его мнению, совсем не к повышению безопасности. «Финансирование увеличивается в 14 раз. Учитывая, как мы все провели это лето, рост протестов и то количество политзаключенных, которые находятся в тюрьмах города Москвы, вызывает серьезное опасение, что данное финансирование пойдет на увеличение политзаключенных в городе Москве», — изложил мнение депутат.
Представитель КПРФ Олег Шереметьев предложил вернуть плановую экономику, как при СССР, и высказался об оттоке жителей столицы в Подмосковье: «Все больше москвичей перебираются жить в область, потому что Москва перестает быть городом для жизни: превращается в потешный Новый Когалым, становится торжеством дурновкусия и пластиковых сакур в центре и бетонными джунглями на окраинах».
А его коллега по партии Евгений Ступин неожиданно отправил свою мысль на север страны, связав бюджет Москвы с проблемами Архангельской области. «Люди едут к нам из нищих регионов. Мусора все больше. Окраины задыхаются от мусора. Подмосковье задыхается. В понедельник в Архангельской области в поселке Урдома было фактически введено военное положение, поскольку активисты не пускают бензовозы для строительства свалки московского мусора. И это напрямую касается московского бюджета», — уверен коммунист.
Когда заседание затянулось и вышло за допустимые временные рамки, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на просьбу перенести обсуждение ответил: «Будем работать столько, сколько надо. Одеяло, подушки, пледы выдадим». Но таких кардинальных мер не понадобилось — заседание закончилось через час. И на пафосной ноте.
Исполнил ее представитель «Единой России» Александр Семенников. Свое выступление до голосования он завершил строчками из стихотворения Василия Лебедева-Кумача:
Они к государству, как к доброму дяде,
Идут и клянчат: — Дай то! Дай се!
Нам нужен театр, и прудик, и садик,
И пусть государство платит за все! —
У всех есть планы, но надо к планам
Средства достать, чтобы выполнить их.
Строить легко чужим карманом —
Но лучше, друзья, покопайтесь в своих!
Правда, единоросс привел произведение в сокращенном варианте, взяв из большого целого лишь некоторые куски. И почему не продекламировал финал:
Товарищи! Пусть у нас имя Сталин
Звучит как клятва в труде и в бою!
Зал заседаний опустел в восемь часов вечера. За три минуты до этого депутаты проголосовали в последний раз за день. Вопрос касался срока внесения поправок в принятый в первом чтении бюджет. Ровно неделя есть у московских народных избранников, чтобы внести свои замечания в главный законопроект Москвы.