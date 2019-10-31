Депутатам доверяют больше. Рейтинг одобрения Госдумы показал уверенный рост

Политологи считают, что главной причиной положительных изменений стало то, что законотворцы вносят меньше популистских и скандальных законопроектов и вообще стали представлять из себя более цельное образование, члены которого больше заточены на работу и меньше — на самопиар.





Судя по результатам исследования, Госдума активно возвращает доверие народа после негативной реакции россиян на пенсионную реформу, инициированную правительством в 2018 году. При этом динамика роста рейтинга Госдумы превосходит показатели правительства и даже главы государства.





Так, по данным социологов, по сравнению с началом текущего года в поддержку депутатов в октябре высказались на 7% больше россиян (показатели кабинета министров, главы правительства и президента выросли на 6%).





Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что у Госдумы высоки шансы на дальнейший рост поддержки, поскольку депутаты показали качество. «Безусловно, качество законотворческой деятельности выросло. Ранее на оценках деятельности ГД сказывалась деятельность отдельных депутатов, которые часто выступали с различными спорными заявлениями. Сейчас Дума демонстрирует коллективный подход к работе, командную игру», — сказал он.

Октябрь принес Госдуме позитив (+3% за месяц). Как пояснил политолог, в уходящем месяце не было больших и судьбоносных решений, но вступили в силу законы, полезные и положительные для нескольких крупных групп населения. Хорошие законы привели к росту одобрения работы законотворцев.

«Как раз в октябре проиндексировали зарплаты бюджетникам, ввели нулевую ставку НДС на региональные перевозки, снижение налогов на сбор ягод-фруктов и так далее. Вот эти новости, которые Госдума производит, они находят своего потребителя, и люди узнают о том, что Дума работает для них», — утверждает Калачев.

«Нормально работу организовали», — похвалил он депутатов, отмечая, что Госдума перестала быть поставщиком скандалов. В связи с этим изменилось и отражение деятельности нижней палаты в СМИ: «Эпатажных и скандальных заявлений в последнее время не было, и это тоже сказывается».