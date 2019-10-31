Депутатам доверяют больше. Рейтинг одобрения Госдумы показал уверенный рост

Россияне стали существенно лучше относиться к работе Госдумы. Рейтинг нижней палаты парламента достиг максимального значения за последние полтора года, выяснил «Левада-Центр». 40% опрошенных заявили, что одобряют законотворческую деятельность парламентариев. С января рост составил 7%, из них 3% — в октябре.
Политологи считают, что главной причиной положительных изменений стало то, что законотворцы вносят меньше популистских и скандальных законопроектов и вообще стали представлять из себя более цельное образование, члены которого больше заточены на работу и меньше — на самопиар.
Судя по результатам исследования, Госдума активно возвращает доверие народа после негативной реакции россиян на пенсионную реформу, инициированную правительством в 2018 году. При этом динамика роста рейтинга Госдумы превосходит показатели правительства и даже главы государства.
Так, по данным социологов, по сравнению с началом текущего года в поддержку депутатов в октябре высказались на 7% больше россиян (показатели кабинета министров, главы правительства и президента выросли на 6%).
Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что у Госдумы высоки шансы на дальнейший рост поддержки, поскольку депутаты показали качество. «Безусловно, качество законотворческой деятельности выросло. Ранее на оценках деятельности ГД сказывалась деятельность отдельных депутатов, которые часто выступали с различными спорными заявлениями. Сейчас Дума демонстрирует коллективный подход к работе, командную игру», — сказал он.
Октябрь принес Госдуме позитив (+3% за месяц). Как пояснил политолог, в уходящем месяце не было больших и судьбоносных решений, но вступили в силу законы, полезные и положительные для нескольких крупных групп населения. Хорошие законы привели к росту одобрения работы законотворцев.
«Как раз в октябре проиндексировали зарплаты бюджетникам, ввели нулевую ставку НДС на региональные перевозки, снижение налогов на сбор ягод-фруктов и так далее. Вот эти новости, которые Госдума производит, они находят своего потребителя, и люди узнают о том, что Дума работает для них», — утверждает Калачев.
«Нормально работу организовали», — похвалил он депутатов, отмечая, что Госдума перестала быть поставщиком скандалов. В связи с этим изменилось и отражение деятельности нижней палаты в СМИ: «Эпатажных и скандальных заявлений в последнее время не было, и это тоже сказывается».
То, что негатив от пенсионной реформы постепенно уходит в прошлое, оценил директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев. Эксперт считает, что Госдума стала более быстрыми темпами восстанавливать свои позиции после непопулярного решения. При этом, отметил Чадаев, в глазах жителей депутаты оказались «крайними», хотя необходимость повышения пенсионного возраста признали и президент, и правительство.
«Показатели доверия-недоверия к работе депутатов в октябре прошлого, 2018 года пришлись на самый пик реакции на пенсионную реформу — это был, наверное, исторический минимум», — констатирует Чадаев. Теперь же, судя по опросу «Левада-Центра», рейтинг Думы приблизился вплотную к среднему значению 2016-2017 годов.
Чадаев также обращает внимание на приближение очередных выборов в Госдуму и считает, что это может сделать работу депутатов еще эффективнее. Депутаты ездят в регионы и активнее работают «на земле». «В 2021 году предстоят выборы, и борьба парламентариев за свое политическое будущее может дополнительно повысить эффективность работы депутатов с избирателями», — уверен политолог.
Отдельным успехом Госдумы и вкладом в повышение собственного рейтинга стала работа руководства нижней палаты с Парламентской ассамблеей Совета Европы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин 24 октября выступил в Страсбурге на Европейской конференции глав парламентов и призвал Совет Европы оставаться общеевропейским домом, где вопросы обсуждают на равных. Визит Володина в Страсбург стал результатом серьезной работы по налаживанию отношений с Европой.
Интересно, что рост одобрения деятельности президента, Госдумы и правительства выявил ценимый за непредвзятость среди оппозиционно настроенных россиян «Левада-Центр», признанный в России иноагентом.
Максимального с 2000 года значения рейтинг одобрения Госдумы достигал в сентябре 2014-го, когда к России присоединился Крым. Тогда 58% граждан одобряли законотворцев. После этого динамика несколько ухудшилась: в июле 2015 года рейтинг в последний раз фиксировал отметку в 50%.