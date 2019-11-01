«Зеленый чебурашка»: против Зеленского запустили кампанию перед встречей с Путиным

Украина теряет козыри в преддверии встречи Владимира Зеленского с главами России, Франции и Германии: Дания разрешила строительство газопровода «Северный поток — 2». После завершения проекта Украина лишится монополии на транзит российского газа в Европу. Рейтинг Зеленского впервые после выборов упал — на фоне отсутствия успехов по достижению мира в Донбассе. Против Зеленского развернута информационная кампания, и его пытается «взять на слабо» предшественник Петр Порошенко. Поэтому украинский президент торопится с отведением войск с линии разграничения в Донбассе — это основное требование России для встречи в «нормандском формате». А от достижения мира на востоке Украины зависит снятие санкций с РФ.





В ноябре главы Германии, Франции, России и Украины планируют вновь обсудить конфликт в Донбассе. Французский президент Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель требуют от Зеленского выполнения минских договоренностей. Это в конечном итоге даст возможность снять санкции с России, открыть Евросоюзу доступ к огромному российскому рынку, а также записать в свои заслуги завершение единственного военного конфликта, протекающего в европейской стране. Для Европы Донбасс стал своего рода «скелетом в шкафу». Но РФ в первую очередь ждет от Украины реального разведения войск и достижения мира и лишь после этого согласится на встречу. Уже один раз обжегшись на Порошенко, который ничего не делал для завершения войны в Донбассе, Москва ждет безоговорочного выполнения обязательств Киевом.





Для России вопрос снятия экономических санкций, конечно, актуален. Но не менее важно завершение конфликта Киева и самопровозглашенных республик, населенных русскоговорящими людьми, и возвращение Украины к нейтральному статусу: страна должна остаться буфером между РФ и Западом без вступления в НАТО и ЕС. Зеленский победил на выборах президента именно с миротворческой и умеренной повесткой. Но после начала разведения войск он столкнулся с противодействием немногочисленной, но активной части украинского общества, которую возглавил его предшественник. Петр Порошенко ориентируется на американских демократов, в свою очередь втыкающих палки в колеса Дональду Трампу в его попытках примириться с Россией.





Зеленскому необходимо провести встречу с Путиным в ближайшее время — на украинского лидера давят как внутренние, так и внешнеполитические факторы. 30 октября Дания выдала разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» в ее внутренних водах. Таким образом, Россия получила более выгодные условия перед переговорами. Скоро ничто не помешает ей пустить газ в Европу в обход Украины. Компания, которая строит газопровод, уже объявила сроки запуска проекта: последний квартал 2020 года. Параллельно строится и «Турецкий поток», который должен снабжать российским газом южные европейские страны. По заявлению министра энергетики РФ Александра Новака, газопровод запустят до конца 2019 года.





Украина зарабатывает на транзите российского газа три миллиарда долларов ежегодно. После запуска двух новых газопроводов Киев останется без этих денег, либо получит гораздо меньше. Текущий контракт на поставки и транзит голубого топлива из России заканчивается в этом году, а новый пока не подписан. Украинский «Нафтогаз» настаивает на заключении долгосрочного транзитного контракта на 10 лет с гарантированными объемами прокачки, а также ждет выплаты Россией 2,56 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда.





При неясных экономических перспективах у Зеленского складывается непростая ситуация и с поддержкой со стороны граждан. Впервые после триумфальной победы на выборах его заоблачный рейтинг одобрения упал с 73% в сентябре до 66% в октябре, согласно опросу КМИС. Причиной падения называют отсутствие видимых шагов по достижению мира. Глава офиса украинского президента Андрей Богдан признался, что Зеленский очень негативно реагирует на критику и негатив.





«Нет капитуляции!» — под таким лозунгом после объявленного в начале октября разведения войск на Украине началась гражданская кампания. Подконтрольные Петру Порошенко сайты и телеканалы разгоняют тезис о предательстве Зеленского и сдаче им украинских интересов. Президент отбивается от нападок весьма вяло — увещевает и уговаривает. Он не смог сформулировать четкий план по урегулированию конфликта с ДНР и ЛНР, что вызывает негативную реакцию электората, — многие стали называть Зеленского «терпилой» за неспособность ответить на критику.





Петр Порошенко в перспективе может запустить Майдан-3. Такая угроза действительно существует. Несмотря на малочисленность акций «Нет капитуляции!», при падении рейтинга Зеленского и его неудачах во внешней политике Порошенко или другой лидер в правом политическом сегменте способны возглавить хоть и немногочисленную, но опасную для власти группу оппозиционеров.





На этом фоне симптоматично заявление лидера партии «Голос» и солиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука о мирном процессе в Донбассе: «Любые выборы возможны только при условии соблюдения полной безопасности граждан. Безопасность возможна только при условии полного контроля над границей. Если контроля над границей не будет, выборы нельзя считать ни демократическими, ни безопасными, ни свободными, даже если таковыми их назовут международные эксперты». Вакарчук ориентируется на американских демократов и западноукраинский электорат. И у него нет такого антирейтинга, как у Порошенко.