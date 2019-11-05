Климат, деньги, Дональд Трамп: почему выход США из Парижского соглашения — это популизм для внутреннего рынка

Дональд Трамп заявил о выходе Штатов из Парижского соглашения практически сразу же после своего избрания в 2017 году. В свойственной ему эксцентричной манере республиканец жаловался избирателям, что США уже вложили в мировую экологию огромные деньги лишь ради того, чтобы помочь развивающимся странам. Однако оказалось, что это и многие другие заявления американцев по экологической тематике — по меньшей мере обыкновенный популизм, а некоторые из них и вовсе тянут на звание фейк ньюз.





«Это соглашение — не столько о климате, сколько о том, что другие страны получают преимущество за счет Соединенных Штатов», — заявил Дональд Трамп. Президент подчеркнул, что Парижское соглашение накладывает на США «драконовские обязательства». Однако это старая страшилка. Ни о каком ограничении экономики речи не идет, Парижское соглашение подразумевает только добровольные взносы в международные экологические фонды и технологическую поддержку бедных стран. Так, с 2017 года США вложили в «Зеленый климатический фонд» всего три миллиарда долларов при ВВП в 19,4 триллиона.





Заявление Майка Помпео о «климатическом лидерстве» США не проходит проверки экспертным сообществом. Только за 2018 год эмиссия парниковых газов выросла на 3,4%. Это связано с увеличением потребления электроэнергии, ростом популярности авиаперелетов и просто с изменением климата. В США, как и в большинстве стран мира, в последние годы все чаще наблюдаются аномальные холода и экстремальная жара.





Несмотря на эти очевидные факты, Вашингтон решил отказаться от участия в борьбе с изменением климата и бросить на произвол судьбы такие страны, как Киргизия или Монголия. Дело в том, что, согласно Парижскому соглашению, все страны делятся на три категории: доноры, реципиенты и добровольные доноры. В целом все страны, которые по условиям соглашения вкладывают деньги в защиту экологии, делают это добровольно и сами определяют объем вносимых средств. Это вопрос престижа.





США, большинство стран Евросоюза, Япония, Австралия и другие развитые страны — это доноры. Так, Соединенные Штаты в свое время внесли в «Зеленый климатический фонд» три миллиарда долларов, ЕС суммарно направил больше четырех с половиной миллиардов, а Япония — полтора миллиарда. В то же время Монголия получила на развитие зеленых технологий 20 миллионов долларов, Киргизия — 10 миллионов, а Казахстан— 110 миллионов. Эти деньги тратятся на развитие солнечной и ветровой энергетики, малой гидроэнергетики, а также на модернизацию энергосетей.