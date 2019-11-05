Климат, деньги, Дональд Трамп: почему выход США из Парижского соглашения — это популизм для внутреннего рынка

Дональд Трамп начал процесс выхода США из Парижского соглашения по климату, договора, который позволяет развивающимся странам получать от развитых деньги и технологии для снижения выбросов парниковых газов. По мнению американского госсекретаря Майка Помпео, США и так лидируют по сокращению выбросов, росту экономики и обеспечению населения энергией.
Дональд Трамп заявил о выходе Штатов из Парижского соглашения практически сразу же после своего избрания в 2017 году. В свойственной ему эксцентричной манере республиканец жаловался избирателям, что США уже вложили в мировую экологию огромные деньги лишь ради того, чтобы помочь развивающимся странам. Однако оказалось, что это и многие другие заявления американцев по экологической тематике — по меньшей мере обыкновенный популизм, а некоторые из них и вовсе тянут на звание фейк ньюз.
«Это соглашение — не столько о климате, сколько о том, что другие страны получают преимущество за счет Соединенных Штатов», — заявил Дональд Трамп. Президент подчеркнул, что Парижское соглашение накладывает на США «драконовские обязательства». Однако это старая страшилка. Ни о каком ограничении экономики речи не идет, Парижское соглашение подразумевает только добровольные взносы в международные экологические фонды и технологическую поддержку бедных стран. Так, с 2017 года США вложили в «Зеленый климатический фонд» всего три миллиарда долларов при ВВП в 19,4 триллиона.
Заявление Майка Помпео о «климатическом лидерстве» США не проходит проверки экспертным сообществом. Только за 2018 год эмиссия парниковых газов выросла на 3,4%. Это связано с увеличением потребления электроэнергии, ростом популярности авиаперелетов и просто с изменением климата. В США, как и в большинстве стран мира, в последние годы все чаще наблюдаются аномальные холода и экстремальная жара.
Несмотря на эти очевидные факты, Вашингтон решил отказаться от участия в борьбе с изменением климата и бросить на произвол судьбы такие страны, как Киргизия или Монголия. Дело в том, что, согласно Парижскому соглашению, все страны делятся на три категории: доноры, реципиенты и добровольные доноры. В целом все страны, которые по условиям соглашения вкладывают деньги в защиту экологии, делают это добровольно и сами определяют объем вносимых средств. Это вопрос престижа.
США, большинство стран Евросоюза, Япония, Австралия и другие развитые страны — это доноры. Так, Соединенные Штаты в свое время внесли в «Зеленый климатический фонд» три миллиарда долларов, ЕС суммарно направил больше четырех с половиной миллиардов, а Япония — полтора миллиарда. В то же время Монголия получила на развитие зеленых технологий 20 миллионов долларов, Киргизия — 10 миллионов, а Казахстан— 110 миллионов. Эти деньги тратятся на развитие солнечной и ветровой энергетики, малой гидроэнергетики, а также на модернизацию энергосетей.
Россия в этой денежной цепочке занимает среднее положение. Мы — добровольные доноры. После ратификации в 2019 году Парижского соглашения у нашей страны появилась возможность получать финансирование на экопроекты из общей копилки, но при этом сама она ничего никому платить не обязана. Только WWF Роcсии получил восемь миллионов евро от «Немецкой климатической инициативы» на развитие водного пространства Амура.
Выход США из Парижского соглашения может нанести серьезный удар по финансовой стабильности различных экологических фондов. Несмотря на то что США — второй по величине загрязнитель планеты (хуже по этому показателю только Китай), они же являлись до недавнего времени крупнейшими донорами для развивающихся стран.
Противники Парижского соглашения заявляют, что оно тормозит развитие экономики и технологий, оставляет людей без работы. Однако и эти утверждения ложны. Формально соглашение подразумевает снижение выбросов парниковых газов до уровня 1990 года. Однако на деле все сводится только к донорству и развитию технологий. Так, «Газпром» вкладывается в проекты по созданию водородного топлива, которое при сжигании образует воду, а у «Роснано» и «Росатома» есть свои инициативы по альтернативной энергетике.
Есть экопродукты и у «Русала» — металлургический гигант выпускает на рынок низкоуглеродный алюминий, при производстве которого было сожжено минимальное количество углеводородов. При этом качество металла соответствует мировым стандартам.
В целом нельзя сказать, что Россия останется без финансирования экологических проектов из-за ухода США. По нацпроекту «Экология» только за счет внутренних ресурсов к концу 2024 года мы должны снизить выбросы в атмосферу на 22%. Однако за внешнее финансирование страны — участницы соглашения несут существенную международную ответственность, что снижает вероятность нецелевого расходования средств.
Самая большая опасность для мира из-за выхода США из соглашения — это отсутствие для второго крупнейшего загрязнителя планеты стимулов для развития. Это означает дальнейшее неизбежное загрязнение воздуха. По данным Всемирной организации здравоохранения, отравленный воздух является самой частой причиной смертей из-за различных болезней (в год — около семи миллионов человек). А грязным, а то и попросту токсичным воздухом дышит около 91% населения Земли. И если загрязненную воду можно очистить или отфильтровать, то «пропылесосить» атмосферу всей планеты вряд ли возможно.
Окончательно США выйдут из Парижского соглашения только через год, именно столько документы будут «прорабатываться» в ООН. Теоретически за это время Дональда Трампа могут провести через процедуру импичмента и отстранить от должности президента. Тогда ситуация может измениться.
Парижское соглашение по климату Россия подписала вместе с другими 197 странами в 2015 году, однако ратифицировали (приняли к исполнению) его не все: сейчас — только 185 государств. Россия ратифицировала документ в октябре 2019 года.
При этом климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем во всем остальном мире. С 80-х годов прошлого столетия толщина льдов в Арктике снизилась на 40%, а среднегодовая температура растет в среднем на один градус каждые 10 лет. Это связано с сильной зависимостью энергетики от углеводородного сырья. По иронии судьбы таяние вечной мерзлоты в Сибири угрожает нефтедобывающей отрасли.