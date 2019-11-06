Штрафы для иностранных СМИ за нарушение закона о выборах могут вырасти в 100 раз

Штрафы для иностранных СМИ и компаний за нарушения избирательного законодательства России могут увеличиться в 100 раз и более. Максимальный размер наказания составит до 4% от ежегодного финансового оборота издания. Поправки в законодательство подготовил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. Законопроект планируется внести на рассмотрение до конца года.





«Предлагается установить повышенные меры ответственности в виде административного штрафа на граждан от 112 тысяч до 170 тысяч рублей; на юридических лиц — от 2,25 миллиона до 3,38 миллиона рублей или штраф до 4% от ежегодного оборота иностранного средства массовой информации за предшествующий календарный год в зависимости от того, что больше», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.





Поправки коснутся размеров штрафных санкций по статьям 3.5 и 5.11 КоАП «Административный штраф» и «Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом». По словам Шхагошева, законопроект может быть внесен в Госдуму до конца текущего года. Как отметил парламентарий, мировой опыт показывает: «заградительные вещи необходимы, чтобы потом не приходилось принимать решения после очередных инцидентов».





Введение новых ограничений станет защитой от иностранного вмешательства в дела России. Также оно будет ответом на действия британского регулятора Ofcom в отношении российских медиа (в 2018 году Ofcom оштрафовал телеканал RT на 200 тысяч фунтов стерлингов).





По мнению российских политиков, западные СМИ, работающие на территории России, летом 2019 года вмешивались в ее суверенные дела, публикуя сообщения определенного содержания и фейковые новости.





Специально созданная комиссия Госдумы после заключения эксперта-лингвиста обнаружила признаки вмешательства в дела РФ в публикациях издания Deutsche Welle. В частности, эксперт исследовал пост в Twitter с фразой «Москва, выходи!», размещенный изданием 27 июля и призывающий россиян к участию в несанкционированных митингах. Глава комиссии Василий Пискарев также заявил, что в действиях медиахолдинга Deutsche Welle усматриваются признаки оправдания экстремизма. Речь шла о поддержке в материалах блогера Владислава Синицы, который, по мнению российских судей, призывал к насилию в отношении детей росгвардейцев.





6 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что издание Deutsche Welle признало некорректным обвинение в поддержке летних протестов в Москве. Но, по словам Лаврова, после инцидента никаких ограничений для СМИ вводить не следует. Министр также обратил внимание, что в некоторых странах российских журналистов и дипломатов не допускают на публичные мероприятия. Это, по мнению Лаврова, не что иное, как попытка введения политической цензуры.





Сейчас в России нарушение предвыборной агитации грозит гражданам штрафами в размере от 1000 до 1500 рублей, должностным лицам — от 2000 до 3000 рублей, юридическим лицам – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. По законодательству агитация в СМИ разрешена за 28 дней до выборов и прекращается в 00:00 за сутки до голосования, с наступлением «дня тишины». Исключение касается лишь ранее размещенных агитационных плакатов — их можно располагать на расстоянии не менее 50 метров от избирательных участков.