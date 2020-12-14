Бедных сельчан поддержат рублем

Правительство планирует оказывать материальную поддержку на безвозмездной основе для развития личного подсобного хозяйства. Как показала практика отдельных регионов, это очень востребованное направление в сельской местности, особенно для семей с детьми. Минтруд с регионами — участниками пилотного проекта, с учетом работы с профильными федеральными органами исполнительной власти и Советом Федерации, подготовил ряд изменений в правилах предоставления социальных контрактов на следующий год. Соответствующий проект постановления правительства уже есть, сообщили Daily Storm в пресс-службе ведомства.





Не все так просто





Социальный контракт — это договор, который заключается органами соцзащиты с отдельными гражданами или семьями, доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте. По такому соглашению органы соцзащиты обязуются оказывать госпомощь (социальные услуги, денежные выплаты, необходимые товары), но сами граждане берут на себя определенные обязательства, например: пройти переобучение, трудоустроиться, развивать собственное дело.





«Для того чтобы усовершенствовать механизм социального контракта, выявить все возможные сложности, которые могут возникнуть на практике, в 2020 году проводился пилотный проект. 21 регион получил федеральное софинансирование на заключение социальных контрактов. Каждый регион специалисты Минтруда сопровождали буквально «в ручном формате», отрабатывая каждую ситуацию», — рассказали в пресс-службе Минтруда.





Некоторые изменения вносились на протяжении года, уточнили в ведомстве. Например, в рамках направления «преодоление трудной жизненной ситуации» было разрешено приобретать детские вещи на средства социального контракта. Тем, кто заключил контракт для открытия собственного дела, было разрешено тратить средства на приобретение расходников и аренду помещения.





Новым законопроектом вводятся и некоторые ограничения. Речь идет о конкретизации механизма расторжения договора с лицом или семьей. Социальный контракт по своей природе предполагает взаимную ответственность гражданина и государства. Государство выделяет средства и оказывает помощь (консультационную, правовую, информационную), а гражданин в свою очередь обязуется выполнять мероприятия социального контракта: проходить обучение, ходить на собеседования по направлению служб занятости, вести предпринимательскую деятельность, расходовать средства социального контракта на заявленные цели.





Регионы должны будут утвердить с учетом рекомендаций Минтруда перечень уважительных причин расторжения социального контракта (обстоятельств непреодолимой силы — например, гражданин, заключивший социальный контракт на ведение личного подсобного хозяйства, решил переехать из сельской местности в город).





Помимо этого, законопроект расширит образовательные возможности участников социального контракта. В его рамках появится возможность пройти обучающие мероприятия гражданам, заключившим договор на поиск работы, организацию собственного дела, ведение личного подсобного хозяйства.





Отслеживать каждый рубль





Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, правительство не планирует раскидывать деньги направо и налево. Для этого будут введены новые параметры оценки эффективности распределения средств на текущую программу. Если регион не сможет отчитаться за выделенные средства на поддержку граждан, то будет обязан вернуть средства в казну федерального центра.





В 2020 году подобный эксперимент прошел в 21 пилотном регионе. Заключено порядка 94 тысяч социальных контрактов. В пилотных регионах самыми востребованными направлениями стали: преодоление сложной жизненной ситуации — 44,5 тысячи семей (48%) и помощь в поиске работы — 35,2 тысячи семей (38%). Каждая выплата на помощь гражданам зависит от региона и рассчитывается по специальной формуле.





Пилотная программа прошла в республиках Алтай, Башкортостан, Коми, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Тыва, Кабардино-Балкарская, Удмуртская, Чувашская; Алтайском, Пермском и Приморском крае; Вологодской, Ивановской, Курганской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Саратовской и Томской областях. Уже со следующего года подобная практика распространится на все регионы. Если в текущем году из бюджета было выделено семь миллиардов рублей, то в 2021-м из казны потребуется 26,3 миллиарда рублей.